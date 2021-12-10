Кто идет на IPO? Самые ожидаемые размещения

2021 год еще не закончился, и не все фирмы, которые планировали свой дебют в этом году, успели его осуществить. О трех самых долгожданных размещениях конца 2021 – начала 2022 года рассказал директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

В 2021 году количество первичных размещений компаний на биржах США выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. К концу ноября, по данным Stock Analysis, количество проведенных IPO в Штатах составило рекордные 957 дебютов. За аналогичный период 2020 года было проведено 404 IPO. И хотя мировая активность на рынке публичных размещений в третьем квартале 2021 года оказалась сильно ниже, чем в начале года, количество листингов во всем мире за первые три квартала по-прежнему остается самым высоким. Аналитики Bloomberg подсчитали, что с января суммарно в ходе IPO в мире было привлечено более 600 млрд долларов.

В этом году американский производитель электромобилей Rivian Automotive стал самым ярким дебютантом: ему удалось привлечь почти 12 млрд долларов. IPO этой компании было одним из самых ожидаемых в 2021-м. На российском рынке больше всего внимания было уделено листингу «СПБ Биржи», которая удачно разместилась на собственной площадке. Также компания планирует IPO на Nasdaq в 2022 году.

Stripe – платформа для приема онлайн-платежей в нескольких валютах

Финтех интегрирует множество способов цифровой оплаты в единое платежное окно. Капитализация финансово-технологической компании Stripe оценивается в 95 млрд долларов, а ее дебют является самым долгожданным на данный момент.

Сегодня платформа для онлайн-платежей имеет в числе своих клиентов такого гиганта, как крупнейший интернет-ретейлер Amazon, а начинала компания с предоставления своих услуг стартапам, например, DoorDash, Shopify и Wayfair, чей рост и развитие помогали подниматься и самой Stripe. В пандемию COVID-19 компания стала максимально востребована из-за бума онлайн-покупок.

Изначально Stripe планировала стать публичной в конце текущего года, но, возможно, дебют состоится в 2022 году.

Databricks – разработчик ПО для быстрой обработки больших данных

Databricks предоставляет свои услуги свыше пяти тысячам организаций по всему миру. В августе 2021 года компания была оценена в 38 млрд долларов. Она стала лидером в своей отрасли, предоставляя программное обеспечение, которое помогает компаниям управлять своими базами данных, а также внедрять ИИ.

Фирма ожидает, что ее выручка вырастет более чем на 75% в 2022 году и достигнет 1 млрд долларов.

InstaCart – один из самых популярных сервисов по доставке продуктов

InstaCart предлагает товары более 600 национальных и региональных розничных продавцов. Онлайн-магазин обслуживает более 85% домохозяйств в США, а также 80% в Канаде.

Последний раунд финансирования оценивает онлайн-магазин в 39 млрд долларов.

Благодаря пандемии коронавируса бизнес InstaCart процветал, ведь американцы оставались дома, что помогло увеличить спрос на продукты с доставкой. Привычка заказывать еду на дом после локдаунов у потребителей по-прежнему сохраняется.

Ожидается, что IPO состоится в 2022 году, но пока неизвестно, когда будет подана заявка.

Как принять участие в IPO

Напрямую участвовать в первичных размещениях компаний на зарубежных площадках могут только российские квалифицированные инвесторы, поскольку IPO – это самый высокорисковый сегмент фондового рынка. Этот инструмент предназначен для инвесторов с высоким аппетитом к риску, готовых потратить время на изучение компании. Важно как минимум изучить оценки аналитиков, основы бизнеса и отрасль в целом.

Впрочем, для неквалифицированных инвесторов есть ЗПИФ «Фонд первичных размещений», который вывела на биржу ИК «Фридом Финанс». ФПР – это уникальный продукт, и не только в России – ни один фонд в мире не подает заявки непосредственно на участие в IPO. «Фонд первичных размещений» участвует во всех IPO, доступных клиентам «Фридом Финанс». Сейчас в его составе акции более 70 дебютантов.

Квалифицированные инвесторы также заинтересованы в покупке паев фонда: он позволяет диверсифицировать портфель, сэкономить время на изучении компаний-кандидатов и платить комиссию только один раз, а не за каждое IPO.

ЗПИФ торгуется в рублях на Московской и в долларах на СПБ и Казахстанской фондовой (KASE) биржах. ФПР имеет широкую диверсификацию, а также показывает высокую доходность, ведь с начала торгов в 2020 году фонд вырос на 255%.

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