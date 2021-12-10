Как развивается ПСБ в Иркутске: Александр Логунов – о «сильных людях», переменах и вызовах времени

С конца 2019 года ПАО «Промсвязьбанк» стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса России. При этом отказываться от статуса «универсального» ПСБ не планирует, активно работая не только с «сильными людьми», но и с рынком. Как в новых условиях развивается Иркутский филиал банка? За счет чего удалось вырасти втрое розничному блоку? Каково будущее кредитных организаций? На вопросы Газеты Дело ответил региональный директор ПСБ Александр Логунов.

Курс на ОПК

Александр, ПСБ исторически является универсальным банком, но с конца 2019 года у вас появилась специализация – финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В чем специфика этого сектора?

– ОПК России – очень емкий. Это большой контур предприятий, имеющих свою специфику, особую секретность. Их первостепенная и главная задача связана с гособоронзаказом, но есть и вторая, которую декларировал президент страны, – диверсификация бизнеса. Не секрет, что время от времени объемы заказов армии по оборонке сокращаются – чтобы поддерживать отрасль, надо развивать и другие направления, гражданские и двойного назначения. Для всех этих задач с конца 2019 года определен основной финансовый институт – наш банк.

Банк работает только с предприятиями ОПК? Или с их сотрудниками тоже?

– ПСБ исторически является универсальным банком, работающим как с юрлицами, так и с физлицами. Поэтому наряду с компаниями ОПК мы обслуживаем и «сильных людей», которые там работают, представителей Минобороны, Росгвардии и других силовых ведомств, предлагаем им качественные банковские продукты, в первую очередь – военную ипотеку. За два года мы успешно реализовали себя в этом функционале, стали лидерами на рынке военной ипотеки, стараемся быть лучшими и по условиям, и по скорости рассмотрения. Сегодня заявка военнослужащего на жилищный кредит рассматривается в среднем в течение 15-30 минут.

Как много клиентов из сектора ОПК у вас в Иркутске?

– Мы работаем со всеми оборонными предприятиями региона, а подавляющая часть наших клиентов из этого сектора – это система кооперации. Кто-то, условно, делает болтики, кто-то создает микросхемы для того, чтобы можно было собрать большую ракету в рамках ГОЗа. Все эти компании – клиенты нашего филиала, их более тысячи. Но основной пул наших клиентов составляет рынок, то есть гражданский сегмент.

Точки роста

Несмотря на все трансформации, перестройки, финансовые показатели ПСБ за последние годы очень хороши. За счет чего банку удается так активно расти?

– Да, с начала года активы банка увеличились на треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность капитала приблизилась к 20%. Мы растем быстрее рынка: он, в целом, по нашей оценке, за последние три года вырос по активам на 30%, а ПСБ – в три раза. За счет чего такая динамика? За счет роста по всем направлениям. Например, сегодня 70% всех контрактов по исполнению ГОЗа в стране обслуживается в ПСБ, и эта доля растет год от года. На следующий год банк планирует достичь показателя в 80%.

Или взять розницу. Иркутский офис, к примеру, растет за последние два года в этом сегменте активнее, чем обычно, и даже больше, чем другие бизнесы.

Можете назвать цифры?

– Мы выросли в три раза – за счет потребительских кредитов и, конечно, за счет ипотеки.

Военной или обычной?

– 50 на 50. Ранее ПСБ присутствовал с ипотечными предложениями только в городах-миллионниках – Иркутский филиал ипотекой не занимался. Со сменой курса эта возможность появилась – мы стали предлагать разным категориям клиентов, включая военных, различные программы кредитования для покупки недвижимости как на рынке новостроек, так и на рынке вторичного жилья.

Слева направо: Ольга Мансурова, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; Анна Лапенко, руководитель группы частного капитала ОО «Иркутский»; Александр Логунов, региональный директор ОО «Иркутский»; Полина Яковенко, заместитель регионального директора ОО «Иркутский»; Надежда Метель, руководитель Группы корпоративных продаж ОО «Иркутский». Фото С.Ларёва.

Возможности пандемии

Как банк пережил непростые времена пика пандемии?

– Мы не закрывались ни на один день, работали все время с соблюдением всех санитарных норм для безопасности наших клиентов и сотрудников. Функционал, который могли вывести на удаленку, вывели: до 40-45% сотрудников работали из дома. Мы регулярно мониторили ситуацию, тестировали сотрудников. Интересным был опыт работы банка по предварительной записи в самом начале пандемии. Сначала казалось, что это просто невозможно. Но нет. Если работать – все можно сделать. Вопрос грамотной организации процесса.

Пандемия стала испытанием на прочность для многих бизнесов. Как ПСБ участвовал в реализации государственных программ поддержки?

– Банк очень быстро развернул платформу для удовлетворения запросов бизнеса на льготное кредитование в рамках программ господдержки. Мы стали вторыми в стране по количеству выданных льготных кредитов благодаря своевременному переводу наших сервисов в «цифру».

Сколько компаний обратились за льготными кредитами в Иркутский ПСБ?

– Мы выдали малому и среднему бизнесу 591 кредит на 1 миллиард 358 миллионов рублей. Большинство из них – по программе льготного кредитования на возобновление деятельности. Практически все заемщики, 99%, исполнили требования по сохранению штата, и 30 марта 2021 года мы почти все кредиты списали.

Банк работал по этим программам не только со своими клиентами, но и с новыми компаниями. Много таких было?

– Каждый второй обратившийся.

Получилась своего рода «рекламная кампания» для банка?

– Не зря говорят, что кризис – это окно возможностей. ПСБ был в тройке банков, которые первыми получили емкие лимиты для работы по госпрограммам. Мы смогли выйти к компаниям из пострадавших отраслей со своими предложениями и тем самым привлечь дополнительную клиентскую базу, а вместе с кредитом предложить и другие продукты: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты.

Многие клиенты остались с вами?

– Да. Жизнь продолжается, бизнесы развиваются – требуется финансирование для дальнейших проектов. С очень многими клиентами мы стали партнерами по новым кредитам.

Цифровой разворот

Пандемия ускорила переход взаимоотношений банков и клиентов в онлайн. Как вы оцениваете процессы цифровизации?

– Цифровизация, безусловно, – ключевая модель развития. Причем мы начали строить ее задолго до пандемии: такой формат выгоден и удобен всем. Чем больше продуктов мы выводим в дистанционные сервисы, тем чаще клиент обращается к нам онлайн, самостоятельно, без участия «ручного» труда наших сотрудников.

Другое дело – решить, какие сервисы и продукты имеет смысл вывести в «цифру», а какие нет. Например, сегодня мы много работаем над переводом в дистанционные каналы наших взаимоотношений с клиентами МСБ. Для них уже есть несколько безбумажных кредитов, которые можно получить онлайн – на пополнение оборотных средств, на исполнение госконтрактов, на поддержание деятельности в рамках льготного финансирования по программе «ФОТ 3.0».

А вот частные клиенты с высоким уровнем сбережений, например, не всегда готовы обращаться в банк исключительно посредством гаджетов. Они зачастую предпочитают общаться лично или по телефону со своим персональным менеджером и через него решать свои финансовые, и не только, вопросы. И таких клиентов у нас немало, поскольку private banking существует в Иркутском филиале давно, и среди всех филиалов ПСБ мы уверенно входим в топ-5 по объему пассивов.

Развитие цифровых каналов вкупе с невысокими ставками по вкладам в период пандемии стали причиной интереса к инвестированию. Как развивается это направление в ПСБ, какие продукты пользуются спросом?

– Фондовый рынок в целом активно развивается, мы видим это по растущему числу счетов на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Люди действительно ищут альтернативу банковским вкладам, пробуют различные инвестиционные инструменты.

Клиенты ПСБ, которые зашли с нами в ПИФы, например, имеют доходность по своим рублевым вложениям выше, чем по депозитам, – на уровне 12-15% годовых. Мы работаем с разными сегментами – от розничного до private. Розничным клиентам предлагаем в первую очередь консервативные продукты, ПИФы. Их сегодня можно купить с помощью цифровых каналов – и в интернет-банке, и в мобильном приложении. Частным клиентам мы предлагаем индивидуальные инвестиционные решения.

Фото С.Ларёва.

Банки будущего

Мир стремительно меняется. Каким вы видите будущее кредитных организаций?

– Думаю, классический банкинг останется, но форматы изменятся. Например, функцию кредитного менеджера, который рассматривает сделки «вручную», полностью заменит искусственный интеллект. В перспективе все необходимые нам данные мы будем получать в той же самой блокчейн платформе, с которой «подтягивали» данные при реализации госпрограмм во время пандемии. Банки будут делать запросы, получать официальные данные и на их основе формировать быстрые решения. Мы уже частично практикуем это – принимаем решения по крупным корпоративным клиентам с официальной отчетностью на миллиардные суммы за 7-10-15 минут.

Но ведь банки все равно не перейдут в онлайн целиком. Вы говорили уже, что некоторым клиентам живое общение необходимо.

– Конечно. Фронтовых сотрудников мы роботами не заменим. Клиентам нужно общение со специалистом, его профессиональная экспертиза. Классический банк будет сохраняться еще многие, многие годы, а те сотрудники, которые освободятся от рутинных операций, смогут работать над более сложными обращениями клиентов, требующими персонализированного подхода и нестандартных решений.

Планы и пожелания

Какие точки роста ПСБ в Иркутске видит для себя в 2022 году?

– В планах – усилить работу над инвестиционным кредитованием в регионе, имеется в виду как жилищное строительство, так и возведение социально значимых объектов. Например, финансирование строительства и реконструкции Суворовского училища.

Также одна из основных точек роста – факторинг. У нас уже появилось немало клиентов в этом направлении, многие сделки на большие суммы мы реализуем онлайн, буквально по нескольким документам. Думаю, с учетом того, что количество государственных контрактов не снижается, инфраструктурные стройки продолжаются, у бизнеса будет спрос и на банковские гарантии, и на факторинговое обслуживание.

Что касается розницы, то она продолжит развиваться в приоритетах кредитных и зарплатных карт, потребительского кредитования, ипотеки – как гражданской, так и военной.

Даже несмотря на то, что ставки сменили курс и пошли в рост?

– Некоторые программы льготного кредитования по-прежнему действуют – это и «Госпрограмма 2020», и «Семейная ипотека», и «Военная ипотека. Госпрограмма». По ним очень низкие ставки. Но я не исключаю, что в следующем году появятся новые субсидированные программы. Их ждут и люди, и застройщики – и это правильные ожидания для всего рынка. Льготные программы помогают и застройщикам, и клиентам, и банкам.

Бизнес тоже ждет новых госпрограмм. Обоснованно?

– А они уже есть. Это и программа кредитования на восстановление предпринимательской деятельности «ФОТ 3.0»; и программа ЦБ РФ по стимулированию кредитования объектов МСП из пострадавших отраслей по ставке 8,5%; и программа льготного кредитования инвестиционных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Вполне возможно, что будут разработаны и другие программы поддержки.

Наше интервью выйдет в предновогоднем выпуске Газеты Дело. Что бы вы пожелали бизнесу, людям?

– Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов, роста и развития. Предпринимательскому сообществу желаю не останавливаться на достигнутом, расширять и укрупнять бизнес, осваивать новые технологии, предлагаемые временем, и двигаться только вперёд.

Одним словом, желаю всем быть в спортивной форме, с хорошим иммунитетом и запасом финансов на случай форс-мажоров. Важно пережить самую темную ночь – и тогда обязательно настанет светлый день. Таков жизненный цикл.

Иван Рудых