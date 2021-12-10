Виктор Захаров, Сервико: «Когда-то всё выровняется, но на 2022 год рассчитывать не стоит»

Директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико» Виктор Захаров считает, что сегодняшняя ситуация в экономике – не только российской, но и мировой – похожа на замкнутый круг: одни не могут произвести чипы, другие из-за этого – сделать машины, третьи из-за дефицита транспорта не могут поставить сырьё на заводы. А ещё не хватает контейнеров, кораблей, мощностей морских портов и железной дороги. Но самое главное – не хватает рабочих рук. Какие коррективы эти обстоятельства внесли в работу компании, Виктор Захаров рассказал Газете Дело.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.

О выросших объёмах

– Объёмы перевозок за последний год значительно выросли, но насколько – сказать сложно. Тут есть и внутренняя экономика, и внешняя, многие поставщики переходят сейчас на автоперевозки, поскольку железная дорога не справляется, контейнеров не хватает.

Мы тоже активно растём в объёмах. Есть федеральные ритейлеры, которые даже при дешевизне железнодорожных контейнерных перевозок предпочитают возить всё на авто. Так, сейчас мы возим для крупнейшего российского ритейлера продукцию из распределительного центра Красноярска в Иркутск.

Кстати, бурное развитие онлайн-сервисов, в частности интернет-торговли, тоже влияет на объёмы перевозок, потому что заказанные товары сами по себе до потребителя не долетают. Их тоже перевозит конкретная техника, причём не только до заказчика, но и обратно на склад: вы заказали себе одежду, примерили, она не подошла, и вы всё отправляете назад. А перевозят ваши интернет-заказы туда и обратно транспортно-логистические компании. И это только один пример, как новые технологии влияют на объёмы нашей работы. А онлайн-площадок создаётся всё больше и больше. Хотя в целом развитие технологий, различных приложений – это, конечно, прогресс, движение вперёд.

О проблемах с новой техникой

– Объёмы перевозок выросли, а количество машин, вагонов, контейнеров осталось неизменным. Как следствие, усиливается амортизация автопарка, при том что его естественная убыль и так ежегодно составляет примерно 7-10% – техника разбивается, ломается, приходит в негодность (в среднем грузовой транспорт эксплуатируется в пределах 12 лет) и утилизируется. Но на сегодняшний день восполнить эту утилизацию совершенно нечем.

Если раньше мы проводили тендеры по приобретению нового автотранспорта, а через полгода его получали – более того, некоторые производители готовы были поставить технику и через три-четыре месяца, – то сейчас поставка по текущим тендерам идёт на два года вперёд. Например, мы в 2020 году покупали 30 полуприцепов и 30 тягачей на 2021 год, и по контракту они должны были прийти 15 октября. Но пришло всего 3 тягача: одну часть обещают поставить до Нового года, а вторую – только в январе. Причина – у производителя нет аккумуляторов, нет запасных частей. Для сборки одного тягача на завод поступает 4000 автозапчастей, и если до пандемии всё работало как часы, то сейчас все цепочки нарушены.

Кстати, то же самое происходит и с контейнерами, парк которых в течение года сокращается на 3-4%. И хотя срок их эксплуатации гораздо больше – 20-25 лет, но и эти потери нечем восполнить.

О ценах

– Сейчас всё очень сложно и со стоимостью техники: например, на 2023 год по итогам тендеров производители дают нам квоту, но не дают цену! А она вырастет однозначно, потому что есть грандиозная проблема мировой инфляции, которая составляет 5% в валюте. Такого ещё не было.

Но при этом на цену уже никто не смотрит! Не буду скрывать: мы в 2020 году покупали тягачи предварительно за 92 тысячи евро, а на 2023-й предварительная цена уже 107 тысяч евро, и в принципе, мы на неё не смотрим и берём машины! И такая же ситуация с полуприцепами – год назад цена была 65 тысяч евро, а на 2023-й – не меньше 75 тысяч.

К тому же выросли цена топлива, запчастей, зарплата персонала. Стоит ли удивляться, что стоимость перевозок за это время увеличилась на 30%?

О вторичном рынке

– С техникой у нас хорошо. Но пока мы перестали продавать автомобили на вторичном рынке, хотя ещё недавно выставляли на продажу машины с 7-8-летним пробегом.

Сейчас б/у техника тоже в дефиците, всё забирают, можно сказать, на ходу. Мы выставили на вторичный рынок 20 автомобилей, и их сразу же забрал представитель компании по перевозке зерна: они ездят на короткие расстояния, и б/у автомобили для этого вполне подходят.

Но и таких машин сейчас нет! И если мы раньше гоняли их для продажи в Москву, то сейчас за ними и в Иркутск приедут, только выстави.

Можно было бы считать, что мой бизнес в этой ситуации только выиграл, но тем не менее мы отказались от планов продать в 2022 году 40 б/у машин. Мы будем их ремонтировать и эксплуатировать на коротких расстояниях, в частности, по маршруту Иркутск-Красноярск.

О дефиците кадров

– Не хватает не только техники, но и кадров. Причём не только в России, а во всем мире. В целом в отрасли ситуация такая: водители из России уезжают работать в Европу, где они получают 3-4 тысячи евро, в то время как дома – 130-150 тысяч рублей. И устроиться – не проблема: если набрать в интернете «работа водителем категории E в Европе» и оставить заявку, на неё отреагируют в течение нескольких часов, проведут собеседование, и если у соискателя есть загранпаспорт и нет ограничений по выезду, то за два-три месяца оформят рабочую визу.

Из Иркутска люди тоже уезжают в Европу. Заменить их сложно. Мы начали принимать на работу жителей бывших союзных республик. Да и женщины на большегрузах уже не редкость – сейчас у нас работают водителями три женщины.

Но сложности не только с водителями. Есть аналогичные проблемы с кладовщиками, грузчиками, сварщиками, электриками, клининг-персоналом, потому что молодёжь в эти профессии не идёт, даже несмотря на значительный рост зарплаты за год! Плюс, сказывается и демографическая яма 90-х. При этом отток рабочей силы достаточно большой – кто-то уходит на пенсию, кто-то – по состоянию здоровья, свою роль сейчас сыграет и пандемия ковида.

О будущем

Конечно, когда-то всё выровняется, но на 2022 год рассчитывать не стоит. При этом двухлетний дефицит автотранспорта ещё больше усугубится, на его разрешение понадобится 3-4 года, потому что если, к примеру, раньше завод делал 270 тягачей в сутки, то сейчас только 70. Представляете, какой дефицит? А некоторые автопроизводители даже вернули клиентам деньги за 2022 год, так как будут выполнять перед заказчиками обязательства 2021 года. Но тем не менее мы уверены, что для нас это время новых возможностей.