КонсультантПлюс. Новое! Сравнение действующего и отмененного документов

В системе КонсультантПлюс появилось наглядное сравнение нового и старого НПА, регулирующих один вопрос.

Сравнения доступны для наиболее востребованных ведомственных и правительственных правовых актов, утративших силу с 2021 г., на замену которым приняты новые документы. Новшество особенно полезно в рамках регуляторной гильотины - масштабного пересмотра нормативных правовых актов, содержащих обязательные для бизнеса требования.

Сравнение документов открывается в виде таблицы "было/стало" в Word. Вы сразу увидите все различия между ранее действовавшим документом и новым: что было удалено, что добавлено.

Как сравнить документы?

Перейдите в актуальном НПА:

по ссылке под заголовком документа;

через примечание на правой панели.

А если работаете со старым документом, то аналогичное примечание будет закреплено на правой панели.

Благодаря новшеству пользователи КонсультантПлюс теперь могут сравнить документы и увидеть различия между ними.

Напомним, что в системе КонсультантПлюс есть также сравнение разных редакций одного документа - любимая пользователями функция позволяет увидеть, что изменилось в документе после внесения в него изменений.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

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