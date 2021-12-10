Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии

Сценарий жизни от компании «Гранд-Строй»

«Наши покупатели видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой с прогулки в чистой обуви, чтобы была возможность купить кофе на выезде с парковки, чтобы урны стояли через несколько метров. А глобальная архитектура из дорогущих гранитных панелей им не важна», – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. Как эти знания помогают компании выходить за общепринятые границы на региональном строительном рынке? Почему «Гранд-Строй» не боится рисковать и не опасается конкуренции с федеральными застройщиками? И какие современные тренды будут вдохновлять её сотрудников в новых проектах? Об этом – в интервью с Екатериной Прядко.