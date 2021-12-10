Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии

Газета Дело
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КонсультантПлюс. Новое! Сравнение действующего и отмененного документов [10.12.2021]В системе КонсультантПлюс появилось наглядное сравнение нового и старого НПА, регулирующих один вопрос.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.12.2021]
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 10:00 аукциона
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«Бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для людей, компаний и банков [10.12.2021]Новая реальность уже не пугает ни людей, ни бизнес: все научились адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, мобильно перестраиваться и открывать «окна возможностей». Задача банка в этих условиях – быть надежным провайдером господдержки, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, создавать удобную цифровую среду. Какие отрасли бизнеса сегодня «на коне»? Кому, напротив, нужна поддержка? Скажется ли рост ставок на кредитных аппетитах населения? Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.
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Больше света – больше возможностей. Кристина Яковенко – о новых двухуровневых дуплексах в Хрустальном Парке [09.12.2021]Дуплекс уже несколько лет является самым популярным форматом жилья в Хрустальном Парке. Покупателей привлекают большие площади, эргономичные планировки, а теперь и дополнительные возможности в виде второго света. Как устроены дуплексы с антресолью в Австрийском квартале? Почему второй свет повышает класс жилья? Что помогает загородным квартирам побеждать в конкуренции с городскими? Рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
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Сценарий жизни от компании «Гранд-Строй» [08.12.2021]«Наши покупатели видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой с прогулки в чистой обуви, чтобы была возможность купить кофе на выезде с парковки, чтобы урны стояли через несколько метров. А глобальная архитектура из дорогущих гранитных панелей им не важна», – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. Как эти знания помогают компании выходить за общепринятые границы на региональном строительном рынке? Почему «Гранд-Строй» не боится рисковать и не опасается конкуренции с федеральными застройщиками? И какие современные тренды будут вдохновлять её сотрудников в новых проектах? Об этом – в интервью с Екатериной Прядко.
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Кредит на загород. Дома в «Патроны Парке» можно купить по специальной программе Примсоцбанка [08.12.2021]Примсоцбанк запустил программу кредитования на покупку и строительство индивидуального дома. Первым партнером банка в Иркутске стала компания Meta_Estate, которая строит концептуальный поселок «Патроны Парк» на Байкальском тракте, предлагая покупателям классические индивидуальные дома как на обособленных больших участках, так и в более компактной компоновке в «Коттеджных кварталах». О перспективах нового продукта Газете Дело рассказали девелопер Дмитрий Кузнецов и директор Дополнительного офиса Примсоцбанка в г. Иркутске Эдуард Кузьмин.
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В тандеме с рынком. На заводе силикатных изделий в Саянске идёт монтаж оборудования [07.12.2021]Строительный комплекс Иркутской области в первом полугодии 2022 года пополнится новым предприятием – заводом по производству силикатных изделий, который возводит в Саянске ООО «Саянскгазобетон». Как идёт стройка, Газете Дело рассказал исполнительный директор компании Алексей Наливных.
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К Новому году застройщики предлагают выгодные цены на приобретение квартир [07.12.2021]Именно в первый месяц зимы стартуют самые интересные дисконтные программы от застройщиков.АО «УКС города Иркутска» предлагает приобрести готовую трехкомнатную квартиру со скидкой 902 000 рублей!
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Наталья Альбрехт: «Основная стратегия – развивать регионы» [06.12.2021]Топ-менеджер En+ Group Наталья Альбрехт – о конкуренции за персонал, проблемах сибирских городов и переезде офиса компании из Москвы в Иркутск.
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Комфорт на первом месте. ЖК «Новые горизонты на Пушкина» возглавил рейтинг иркутских новостроек в ноябре [02.12.2021]Жилой комплекс «Новые горизонты на Пушкина» в ноябре занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков среди новостроек Иркутской области, а также вошел в ТОП-15 ЖК по России. Что позволило проекту взять «золото»? Какие квартиры ждут иркутян в новой очереди ЖК? Как меняются предпочтения покупателей в планировках? Об этом рассказал коммерческий директор проекта ЖК «Новые горизонты на Пушкина» Михаил Зубков.
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Новая жизнь бульвара Постышева [24.11.2021]Как ESG-стратегия Сбера меняет городские пространства
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«Нужно быть в центре». Владимир Дмитриев, автор проекта ЖК «CORSO residence» о том, почему Иркутску необходима недвижимость премиум-класса [18.11.2021]«Я точно знаю, что жилой комплекс «CORSO residence» и через 50, и через 100 лет будет украшением Иркутска: и с точки зрения архитектурного облика, который соответствует стилистике исторического центра города, и с точки зрения продуманного до мелочей комфорта проживания современного человека», – уверен автор и идейный вдохновитель проекта «CORSO residence» Владимир Дмитриев. Он рассказал Газете Дело о философии эксклюзивного комплекса, который строится на берегу Ангары, а также поделился мыслями о том, как девелоперский проект поможет вернуть на малую родину иркутян с высоким уровнем дохода и привлечь сюда высококлассных специалистов, и какую пользу это принесёт Иркутску.
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Архитектурная философия Кенго Кума. Евгения Пуляевская, «Прибайкалье», – о сибирском вдохновении для японского архитектора [08.11.2021]Многие представители иркутского архитектурного сообщества уверены: то, что Кенго Кума будет исторически связан с нашим городом, – просто огромная удача. Его объекты есть во многих странах: Японии, Китае, Франции, Великобритании, Испании, Австралии и других, а в России первый будет не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в Иркутске! Разве это не круто? Так кто такой Кенго Кума? Почему его работы называют не иначе как шедеврами, посмотреть на которые люди специально едут в другие страны? Каким будет его проект в Иркутске, и что он даст нашему городу? Все подробности – в наших материалах.
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«Кенго Кума в архитектуре – это как Илон Маск в технологиях», – Антон Жуков, главный архитектор Иркутска [08.11.2021]В любой профессии бывает человек №1, например, в технологичном секторе человек №1 – это Илон Маск. И вот журнал Time в сентябре этого года в топ-100 самых влиятельных людей мира в одном ряду с Маском поставил японского архитектора Кенго Куму. То есть в Иркутске будет реализован проект архитектора №1 в мире.
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Специфика нестандартного проекта: сдержанность, технологичность, прозрачность. Алексей Бельков (СТБ Проект) о «Японском квартале» [08.11.2021]«Это очень нестандартный проект для нашего города, – характеризует концепцию «Японского квартала» Алексей Бельков, руководитель иркутского филиала ООО «СТБ Проект» – партнёра архитектурного бюро «Kengo Kuma & Associates» в Иркутске. – Например, визуально мы видим в проекте семь самостоятельных зданий, которые расположены на шестиметровом стилобате. Но с точки зрения всех конструктивных моментов – это один объект, одно здание общей площадью 60 тыс. кв. метров. И это требует сложных проектных и технических решений». Нашему изданию Алексей рассказал о некоторых особенностях будущего многофункционального комплекса.