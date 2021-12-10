Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Архитектурная философия Кенго Кума. Евгения Пуляевская, «Прибайкалье», – о сибирском вдохновении для японского архитектора

​​​​​​​Многие представители иркутского архитектурного сообщества уверены: то, что Кенго Кума будет исторически связан с нашим городом, – просто огромная удача. Его объекты есть во многих странах: Японии, Китае, Франции, Великобритании, Испании, Австралии и других, а в России первый будет не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в Иркутске! Разве это не круто? Так кто такой Кенго Кума? Почему его работы называют не иначе как шедеврами, посмотреть на которые люди специально едут в другие страны? Каким будет его проект в Иркутске, и что он даст нашему городу? Все подробности – в наших материалах.