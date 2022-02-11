ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов жителям Иркутской области на четверть

По итогам 2021 года банк ВТБ предоставил жителям Иркутской области заемные средства на сумму 49,2 млрд рублей, что на 26% больше, чем в предыдущем году.

Розничный кредитный портфель банка по итогам года также увеличился на четверть, до 83,7 млрд рублей.

Наиболее востребованы у жителей Иркутской области кредиты наличными – на них приходится более 60% всего объема выдач. По сравнению с предыдущим годом спрос на потребительские кредиты вырос на 29%: в 2021 году банк предоставил жителям Приангарья свыше 45 тысяч кредитов наличными на сумму 32,7 млрд рублей. Популярность этого вида кредитования выросла за счет доступных условий по продукту, а также активного использования клиентами цифровых каналов: по данным банка, в четвертом квартале доля цифровых продаж превысила 40%.

Треть объема продаж приходится на жилищное кредитование. По сравнению с прошлым годом года выдача ипотеки выросла на 21%, до 15,6 млрд рублей. Жители области оформили в ВТБ более 6 тысяч кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку способствовали исторически низкие ставки по ипотеке в первом полугодии, реализация отложенного спроса, а также программы господдержки, по которым в 2021 году банк предоставил более 2 млрд кредитов.

Портфель средств частных клиентов банка за год увеличился на 19% и достиг 92,5 млрд рублей. Классические инструменты сбережений по-прежнему пользуются спросом у иркутян, за год их объем увеличился на 11%. Интерес вкладчиков к срочным сбережениям вырос во втором полугодии, что может быть вызвано ростом ставок по депозитам. На долю инвестиционных инструментов физических лиц приходится треть от общего портфеля средств клиентов, по итогам года сумма вложений частных лиц в инвестпродукты увеличилась в 1,5 раза, до 32,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «В 2021 году мы активно расширяли спектр услуг для частных клиентов банка и совершенствовали продуктовую линейку. Одним из важных акцентов для нас стали социально ориентированные проекты, направленные на поддержку семей с детьми и пенсионеров. Мы предложили новые продукты для молодежи, в том числе запустили детскую карту. Банк продолжает участвовать во всех льготных ипотечных госпрограммах и сохраняет по ним прежние условия. Приоритет в создании удобных цифровых сервисов позволил нам существенно нарастить число пользователей банковских услуг и к концу текущего года мы рассчитываем довести долю цифровых продаж до 50%, а доступность услуг в онлайн – до 100%».