«Есть смысл прибавить обороты». Рекорды и планы аграриев Иркутской области обсудили на агрофоруме «Байкальский фермер» 

Иркутская область вышла на новый этап развития сельского хозяйства, получила рекордный в своей истории урожай зерновых. Все это стало возможным благодаря желанию фермеров учиться, применять новые технологии и современную технику, уверен министр сельского хозяйства Илья Сумароков. Важную роль играет также господдержка и участие Россельхозбанка в финансировании агропромышленных проектов. Банк, в свою очередь, активно меняется под потребности фермеров. О том, что сейчас актуально для сельхозбизнеса, обсудили на Международном агропромышленном форуме «Байкальский фермер», который состоялся в начале февраля в поселке Бурдугуз.

Фото предоставлено организатором форума

Иркутская область ставит рекорды

Высокопроизводительная техника, многофункциональные посевные комплексы, которые сегодня используют фермеры Иркутской области, позволяют поднять сельское хозяйство региона на другой, качественно новый уровень. По итогам 2021 года область получила рекордный за всю свою историю урожай зерновых – свыше 22 центнеров с гектара. Илья Сумароков считает, что это не предел: в регионе есть те, кто показывают гораздо более высокие результаты.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области:

– Для некоторых фермеров такой показатель – невысок: на протяжении десятков лет они получают урожай по зерновым свыше 30 центнеров с гектара, а в отдельные годы – до 45-47 центнеров. В целом же в Иркутской области трудятся свыше 1300 крестьянско-фермерских хозяйств. И с учетом специфики отдельных хозяйств наш общий результат весьма серьезен.

Как рассказал министр, в области активно развивается направление по рапсу: по итогам прошлого года из 95 тысяч тонн масличных культур, выращенных местными фермерами, большая часть урожая пришлась именно на эту культуру, ее объем вырос на 40% выше уровня прошлого года.

– Динамика очень серьезная, интерес к культуре растет из года в год благодаря высокой рентабельности производства и маржинальности. Кроме того, не последнюю роль играет и поддержка государства: так, по масличным культурам в 2022 году будет выделено только из федерального бюджета 430 млн рублей. Посевная площадь под масличные, по нашим прогнозам, увеличится в текущем году примерно на 10%. Так что есть смысл прибавить обороты.

Тема дня: лизинг и упрощенное кредитование

Одним из ключевых участников Агрофорума был Россельхозбанк, имеющий, пожалуй, наиболее широкую линейку продуктов для представителей агросферы. Представители банка рассказали об упрощенной процедуре кредитования, лизинговых продуктах, что сейчас наиболее востребовано фермерами.

Елена Кобелева, И.o. директора Иркутского регионального филиала Россельхозбанк:

– В текущем году Россельхозбанк отмечает 22 года на рынке, за это время мы накопили огромный опыт работы с агропредприятиями, с частными фермерскими хозяйствами. Мы ставим перед собой задачу сделать доступными банковские услуги для всех жителей села Иркутской области, и уверенно движемся в этом направлении. РСХБ непрерывно развивается, у нас есть полный список кредитных инструментов: это и овердрафты, и кредитные линии – возобновляемые и невозобновляемые, мы делаем с нуля сложные инвестиционные проекты.

Но есть у нас и очень интересные «фишки», которые наиболее востребованы нашими клиентами. Это лизинг и упрощенная процедура кредитования. Тема лизинга сейчас очень актуальна, этот продукт есть в портфеле практически каждого нашего клиента. Кроме этого, банк ставит перед собой задачу упростить процедуру оформления кредитов, удешевить и ускорить процесс их получения. Когда речь идет о реализации крупных инвестиционных проектах, процедуры достаточно громоздки, процесс занимает порой до 2-3 месяцев. Для небольших фермерских хозяйств, которые нуждаются в финансировании, такой подход оказывается избыточным, поэтому мы разработали упрощенный порядок кредитования, который наши клиенты встретили на «ура».

Фото предоставлено организатором форума

Агрофорум – способ заявить о себе

Международный агрофорум – это перспективная площадка для общения и событие, которое открывает для сельхозпроизводителей Иркутской области новые возможности для развития и внедрения более современных передовых технологий, направленных на повышение рентабельности бизнеса. Участники мероприятия сходятся во мнении, что полезную практику стоит продолжать и запланировали провести следующий форум в августе 2022.

Фото предоставлено организатором форума

Вячеслав Лизин, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лизин В.Н., генеральный партнер Агрофорума «Байкальский фермер»:

– Организаторами Агрофорума является Торговый дом «Байфер» – молодая, динамично развивающаяся компания, которая выполняет миссию по объединению сельхозтоваропроизводителей в рамках производственной кооперации. Компания осуществляет реализацию сельскохозяйственной продукции по более выгодной цене, а также осуществляет поставки сельхозтехники, средств защиты растений и семян. Это надежный партнер для бизнеса. Мы уже планируем совместно провести следующий, третий Международный Агрофорум «Байкальский фермер». Он пройдет в селе Буреть, на территории нашего КФХ, в первой декаде августа 2022 года.

Фото предоставлено организатором форума

Елена Пластинина, заместитель директора Иркутского регионального филиала Россельхозбанк:

– Я считаю, что подобные мероприятия обязательно нужно проводить. Мы, безусловно, знаем своих клиентов как банк, ежедневно взаимодействуем с ними, но общение на профильных площадках в дружественной непринужденной атмосфере значительно упрощает этот процесс. Кроме того, здесь удобно представлять свою продукцию и продукты – и фермерам, и банку. Когда ты погружен в свою текущую деятельность, кажется, что уже довел информацию до всех заинтересованных лиц. Но всегда находится тот, кто еще не знает о предложениях, которые могут помочь вывести его бизнес на новый уровень. Участие в форумах – удобный способ для прямых коммуникаций и информирования клиентов и партнеров.