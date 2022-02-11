Опережая спрос. Какие новые форматы загородных квартир появятся в Хрустальном Парке

Спрос на жилье в пригороде не только растет, но и качественно меняется. О каких форматах жилья мечтают будущие загородные жители сегодня? Как при растущих ценах вписаться в запланированный бюджет покупки и не потерять при этом в функциональности, эргономике и комфорте? Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко рассказала о новых решениях в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте.

Вписаться в бюджет

Спрос на загородные квартиры, по словам Кристины Яковенко, неуклонно растет. Пандемия и самоизоляция заставили даже самых убежденных городских жителей задуматься о переезде в пригород, а доступная сельская ипотека только подогрела это желание: «Спрос был даже на небольшие квартиры: их в Хрустальном Парке раскупили моментально. Люди хотели переехать туда, где более низкая плотность населения, чтобы иметь возможность гулять, дышать свежим воздухом, наслаждаться жизнью, а не быть запертыми в четырех стенах».

Охладить спрос на загород не смог даже рост стоимости жилья, который начался еще в 2020-м и вряд ли прекратится в ближайшей перспективе. «Хорошие проекты дешеветь точно не будут, – убеждена Кристина Яковенко. – В городе рост цен на новое жилье в 2022-м может составить не менее 10-15%. На загородном рынке ситуация еще интереснее: здесь на стоимость жилья влияет не только себестоимость строительства, цена на материалы, спрос, но и развитие инфраструктуры самого проекта».

Учитывая неизбежный рост цен, многие покупатели, по словам Кристины, сегодня столкнулись с тем, что не могут позволить себе купить то, на что рассчитывали ранее. Но девелопер предвидел такое развитие ситуации и еще в прошлом году начал проектировать новые, более доступные, оптимизированные форматы загородных квартир в микрорайоне Хрустальный Парк. Техническая экспертиза на них уже получена. «Наш проект не стоит на месте, – говорит Кристина Яковенко. – Мы развиваемся семимильными шагами и адаптируемся к потребностям настоящего времени».

Новое решение

В ближайшее время в Хрустальном Парке впервые появятся трехэтажные квадрохаусы – дома на 20 квартир разной площади (40, 55, 60, 75, 93 кв. м). Повышение этажности позволит снизить себестоимость строительства, а продуманные общественные пространства с просторными холлами, колясочными, местами хранения – вынести «нежилые» функции за пределы квартир.

Обновленный квадрохаус в микрорайоне Хрустальный Парк. Из архива компании

«Количество квартир в новом квартале станет больше за счет появления третьих этажей у некоторых домов, но мы соразмерно увеличили количество зон отдыха и зеленые пространства, сохранив таким образом ощущение свободы и воздуха, за которым люди и едут в пригород», – подчеркивает Кристина Яковенко.

По ее словам, в Хрустальном Парке пространство для жизни продолжается за пределами квартир – такова концепция пригородного микрорайона. Жителям доступна вся его инфраструктура: спортивные и детские площадки, променады, велосипедные дорожки, парковая территория, а также коммерческие и социальные объекты: кафе, магазины, детский сад. «В Хрустальном Парке складывается уникальный образ жизни: можно жить, работать, отдыхать в одном месте, наслаждаясь природой, прогулками на свежем воздухе».

Обновленные квадрохаусы дополнят существующую линейку Хрустального Парка и позволят покупателям вписаться в ранее запланированный бюджет – несколько сократив площадь, но сохранив за счет продуманных планировочных решений и функционал, и комфорт проживания.

Альтернатива есть

Одно из новых предложений, продуманных девелопером, – квартиры площадью 60 кв. м. По словам Кристины Яковенко, это решение – «золотое сечение» оптимальности, адекватной стоимости и функциональности для среднестатистической семьи, у которой один-два ребенка.

«Квартиры площадью 60 квадратов – отличная опция для тех, кто планировал по старым ценникам купить дуплекс 74 кв. м, но сейчас не может себе это позволить. По эргономике, функционалу, планировочным решениям они ничуть не уступают дуплексу: здесь и две хорошие спальни, и кухня-гостиная, и два раздельных санузла – все практично, удобно, никакого лишнего, нефункционального пространства. У квартир на первом этаже предусмотрен свой участок, на втором – открытый балкон, на третьем – терраса».

Еще один новый формат – квартиры площадью 93 кв. м – альтернатива недавно появившимся в Хрустальном Парке, но уже завоевавшим популярность дуплексам с антресолью. Новая квартира представляет собой пентхаус на верхнем этаже, с четырьмя полноценными спальнями, кухней-гостиной, террасой. «Не всем клиентам нравятся двухуровневые квартиры, они привыкли жить на одном этаже, но им нужна большая площадь – для них это очень хороший, функциональный вариант, – говорит Кристина Яковенко. – В городе найти такую квартиру непросто. А если и найдешь, то скорее всего придется переплачивать за коридоры и другие неиспользуемые площади».

У будущих покупателей есть возможность увидеть все ноу-хау девелопера своими глазами, при помощи VR-технологий. Новый квартал впервые полностью спроектирован в BIM-модели: «Для будущих жителей это означает, что можно «прогуляться», посмотреть на дома, примерить варианты квартир на себя».

Помимо обновленных квадрохаусов, в новом квартале Хрустального Парка запланировано жилье и других форматов: полюбившиеся покупателям дуплексы, в том числе со вторым светом и улучшенными планировочными решениями, а также таунхаусы с большими, чем прежде, земельными участками (до 2,9 соток).

Все форматы жилья в Хрустальном Парке, по словам Кристины Яковенко, объединяют комфорт проживания, функциональность площадей и продуманные планировки. «Изначально мы хотели поместить функционал индивидуального дома в квартиру – думаю, у нас это получилось».

хрустальныйпарк.рф

Обновленные форматы квартир в микрорайоне Хрустальный Парк

5 фактов о Хрустальном Парке

1. Хрустальный Парк расположен на 14 километре Байкальского тракта, окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой.

2. Микрорайон активно застраивается: собственникам передано около 420 домовладений – квартир и таунхаусов – в шести кварталах. В Хрустальном Парке уже живут около двух тысяч человек.

3. Сейчас готовится к передаче собственникам Французский квартал (142 домовладения), продолжается строительство Австрийского (114 домовладений). В 2022 году начнется строительство Датского квартала (224 домовладения), готовятся разрешительные документы на строительство Греческого и Немецкого кварталов.

4. Хрустальный Парк будет представлять собой микрорайон из 15 кварталов, с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, парковой зоной.

5. Предполагаемое число жителей – около 8-10 тысяч в более чем 2,2 тыс. домовладени й .

Застройщик ООО СЗ "Хрустальный парк". Проектные декларации на наш.дом.рф