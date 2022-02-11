Новый центр притяжения. Как будет развиваться микрорайон «Союз»

Иркутск становится интересным городом для архитекторов и проектировщиков из других регионов. Какой должна быть столица Восточной Сибири, на их взгляд? Какие жилые комплексы они проектируют для иркутян? Будут ли эти ЖК востребованы через 10-15 лет? Как изменит облик Иркутска совместный проект архитекторов из Екатеринбурга и компании «Грандстрой»? Об этом – в эксклюзивном интервью Газеты Дело с руководителем проектного бюро R1 Дмитрием Реуттом.

Творческий союз

Дмитрий, расскажите о своём бюро: какие объекты вы проектируете, где?

– Проектное бюро R1 создано в 2010 году и занимается проектированием современных жилых комплексов по всей стране и сложных уникальных зданий, таких как аэропорты, многофункциональные центры, торговые центры, канатные дороги. Знаковыми объектами для нашего бюро можно считать аэропорты в Симферополе и Ростове-на-Дону, конгресс-холл в Екатеринбурге, а также канатную дорогу из России в Китай, которую мы спроектировали и уже строим в Благовещенске.

Кроме Екатеринбурга, у компании есть офисы в нескольких российских городах и в Лондоне. Около четырёх лет назад нас впервые пригласили поработать в Иркутске. Город нам понравился, мы считаем его очень интересным и перспективным, и рады, что запускаем здесь строительство уже второго нашего объекта. Сейчас это будет новый жилой комплекс в Свердловском районе, который разрабатывали комплексно – как архитекторы и проектировщики.

Как давно вы сотрудничаете с компанией «Грандстрой»?

– Мы познакомились около года назад, провели для топ-менеджеров и ведущих специалистов компании экскурсию по своим объектам, уже построенным в Екатеринбурге, рассказали о нашей идеологии, которая оказалась близка коллегам. За 2021 год мы вместе прошли путь от замысла архитектурной идеи и концепции жилого комплекса, который станет органичным продолжением уже существующего микрорайона «Союз», до выхода на строительную площадку. Это будет современный ЖК в европейском стиле, состоящий из двух блоков – комфорт- и бизнес-класса, а также urban-виллы, расположенной во внутреннем дворе.

Градостроительный стиль будущего

У нового жилого комплекса будет какая-то необычная архитектура, выделяющая его из общей застройки?

– Когда мы анализировали градостроительный контекст и застройку, уже сложившуюся рядом с будущим ЖК, то пришли к выводу, что небольшая комфортная этажность, уютная «квартальность» должны остаться и в нашем проекте. Поэтому все блок-секции в новом комплексе – 9-этажные, кроме одной.

Но фасад зданий мы решили сделать радикально другим. Архитектурная идея комплекса связана с сочетанием камня и металла, которое мы видим в природе, в горах, поэтому планируем применить здесь клинкерный кирпич с нежным светло-песочным оттенком, и небольшие вкрапления анодированного алюминия – они создадут впечатление яркости и разнообразия. Новый жилой комплекс не будет подавлять окружающую застройку пёстрыми цветами. Нет. Это элегантный, природный, органичный с естественной средой ЖК, в чём-то даже минималистичный – для того, чтобы он не выглядел кичем. Мы стремимся создавать здания не в вычурной, а классической стилистике, с применением достойных натуральных материалов. Такая архитектура будет визуально актуальной и через десятки лет.

А если говорить о внутреннем наполнении ЖК? Оно будет в духе современности?

– Функционально жилой комплекс должен быть адаптивным. Общество меняется, и темп этих изменений очень быстрый: например, мы сейчас можем выбирать, ходить нам на работу в офис или делать её, находясь дома. При этом – в силу различных тенденций – мы сейчас проектируем достаточно компактные квартиры, в которых одновременно и работать, и проводить время с детьми не очень удобно. Значит, надо дополнять жилые комплексы комьюнити-центрами или лобби, куда можно спуститься из квартиры и поработать с ноутбуком, переключиться на zoom, встретиться с коллегами или друзьями – как бы у себя дома, но не в своей квартире. Мне кажется, эта тенденция будет развиваться: не исключено, что 20% нового поколения, которое будет жить в спроектированном нами жилье, работать будет вообще не в Иркутске, а в Москве, Санкт-Петербурге или за рубежом. Поэтому в нашем проекте такой комьюнити-центр предусмотрен в блок-секции бизнес-класса.

Кроме этого, чтобы жилой комплекс был актуален долгосрочно, в нём должны быть места для отдыха, для детских игр и других жизненных сценариев. Когда жизнь изменится, можно будет сделать какую-то перепланировку, ремонт, но в целом, эти пространства внутри останутся, просто снова чуть-чуть подкорректируются.

Для компании «Грандстрой» характерно задавать тон в градостроительстве Иркутска. В вашем проекте будут решения, которых ещё нет на рынке жилой недвижимости нашего города?

– Да, и это несколько ключевых элементов. Во-первых, мы создаём пешеходную улицу вдоль нашего жилого комплекса, объединённую центральной плазой (открытое общественное пространство по типу городской площади – прим. ред.). Во-вторых, рядом с плазой мы хотим создать комбинацию взрослого и детского досуга, так называемый плейхаб, совместив несколько семейных кафе и ресторанов с локациями для детского отдыха, чтобы родители могли проводить время с друзьями, а их дети играли неподалеку с аниматором или участвовали в мастер-классах. То есть мы создаём среду, где можно интересно и с пользой провести свободное время, да просто с удовольствием гулять и летом, и зимой.

Проект компании "Грандстрой"

Кроме этого, мы сделаем хорошие детские площадки, а также инфраструктуру, которая интересна не только детям, но и людям всех возрастов. Сейчас в России почти все дворы жилых комплексов проектируются в основном для подрастающего поколения, игнорируя интересы взрослого населения. Именно для них мы хотим сделать несколько зон, где можно спокойно почитать, посидеть в тишине, о чем-то подумать. Несомненным достоинством проекта является близлежащая зелёная зона и находящийся за ней горнолыжный спуск. Пока это просто лес, но в будущем там появятся удобная входная группа, дорожки с освещением для прогулок, бега, а зимой – для лыж. Ещё было бы здорово придать существующему там недострою функцию, которая совместима с парком. Например, сделать что-то спортивное или связанное с образованием. Тогда парк может зажить совсем другой жизнью, и от этого выиграет весь город, все жители.

Взгляд со стороны

В начале беседы вы сказали, что Иркутск для вас – интересный город. А чем он интересен для человека, который работает на европейском рынке?

– На мой взгляд, у города есть преимущества, с которыми интересно работать. В первую очередь, природный ландшафт, постоянная череда возвышенностей, с которых открываются красивые виды. Поэтому здесь просто необходимо развивать и строить видовое жильё.

Второе достоинство – это красивейшая река. И мне немножко жаль, что хотя город и признаёт её присутствие, но пока не обратился к ней набережными и не создал единую прогулочную рекреационную среду. В будущем, я уверен, такая набережная может стать одним из главных достоинств Иркутска.

У вас есть замечательный 130-й квартал, в котором я каждый раз останавливаюсь. Это уютный, визуально приятный центр города. Очень здорово, что здесь соединили различные формы и функции: не собрали 28 краеведческих музеев, а сделали кафе, рестораны, гостиницы, то есть именно тот функционал, который нужен туристам. Я считаю, благодаря тому, что Иркутск экономически развитый город, в который стекается большой туристический поток, у него прекрасные перспективы для развития качественной городской среды, удобной для жителей и интересной туристам.

Дмитрий Реутт, руководитель проектного бюро R1

Фото А.Федорова

Какие «точки роста» вы бы отметили?

– Перспектива для развития – парки и другие зелёные пространства. В Иркутске, как мне кажется, это немного недооценивают из-за того, что здесь за пять минут на машине можно уехать практически в дикую природу. Здорово, конечно, но из-за этого мало внимания обращается на благоустройство зелёных зон в самом городе. Кроме этого, к развитию парков могут быть добавлены какие-то культурные смыслы, связанные с проведением здесь различных масштабных культурных фестивалей и творческих мероприятий.

Ещё одно немаловажное направление развития города – открытие хороших школ. В Иркутске в последнее время их появляется всё больше. Например, «Точка будущего» в этом смысле – одна из топовых школ в стране по своему архитектурному и функциональному решению. О ней знают, о ней говорят. И будет здорово, если она послужит примером для тех, кто проектирует школы, и девелоперов: чтобы они строили их не просто по программе минимум – лишь бы попасть в реестр федерального финансирования, а со смыслом. Такие учебные заведения должны быть своеобразными конкурирующими точками при выборе места для жизни.

Иркутск сейчас, как мне кажется, стоит на очень хорошей волне: девелоперы смотрят друг на друга, между ними начинается конкуренция, все стараются сделать свои проекты лучше, и от этого город только выигрывает.



г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257,

БЦ «Академический», 1 этаж

55-15-15

grandstroy38.ru

ООО СЗ «Гранд-Строй». Проектные декларации на наш.дом.рф