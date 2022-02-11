Газета Дело
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии
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Новый центр притяжения. Как будет развиваться микрорайон «Союз» [11.02.2022]Иркутск становится интересным городом для архитекторов и проектировщиков из других регионов. Какой должна быть столица Восточной Сибири, на их взгляд? Какие жилые комплексы они проектируют для иркутян? Будут ли эти ЖК востребованы через 10-15 лет? Как изменит облик Иркутска совместный проект архитекторов из Екатеринбурга и компании «Грандстрой»? Об этом – в эксклюзивном интервью Газеты Дело с руководителем проектного бюро R1 Дмитрием Реуттом.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.02.2022]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для людей, компаний и банков [10.12.2021]Новая реальность уже не пугает ни людей, ни бизнес: все научились адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, мобильно перестраиваться и открывать «окна возможностей». Задача банка в этих условиях – быть надежным провайдером господдержки, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, создавать удобную цифровую среду. Какие отрасли бизнеса сегодня «на коне»? Кому, напротив, нужна поддержка? Скажется ли рост ставок на кредитных аппетитах населения? Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.12.2021]
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 10:00 аукциона
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [10.12.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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КонсультантПлюс. Новое! Сравнение действующего и отмененного документов [10.12.2021]В системе КонсультантПлюс появилось наглядное сравнение нового и старого НПА, регулирующих один вопрос.
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Больше света – больше возможностей. Кристина Яковенко – о новых двухуровневых дуплексах в Хрустальном Парке [09.12.2021]Дуплекс уже несколько лет является самым популярным форматом жилья в Хрустальном Парке. Покупателей привлекают большие площади, эргономичные планировки, а теперь и дополнительные возможности в виде второго света. Как устроены дуплексы с антресолью в Австрийском квартале? Почему второй свет повышает класс жилья? Что помогает загородным квартирам побеждать в конкуренции с городскими? Рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
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Сценарий жизни от компании «Гранд-Строй» [08.12.2021]«Наши покупатели видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой с прогулки в чистой обуви, чтобы была возможность купить кофе на выезде с парковки, чтобы урны стояли через несколько метров. А глобальная архитектура из дорогущих гранитных панелей им не важна», – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. Как эти знания помогают компании выходить за общепринятые границы на региональном строительном рынке? Почему «Гранд-Строй» не боится рисковать и не опасается конкуренции с федеральными застройщиками? И какие современные тренды будут вдохновлять её сотрудников в новых проектах? Об этом – в интервью с Екатериной Прядко.
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Кредит на загород. Дома в «Патроны Парке» можно купить по специальной программе Примсоцбанка [08.12.2021]Примсоцбанк запустил программу кредитования на покупку и строительство индивидуального дома. Первым партнером банка в Иркутске стала компания Meta_Estate, которая строит концептуальный поселок «Патроны Парк» на Байкальском тракте, предлагая покупателям классические индивидуальные дома как на обособленных больших участках, так и в более компактной компоновке в «Коттеджных кварталах». О перспективах нового продукта Газете Дело рассказали девелопер Дмитрий Кузнецов и директор Дополнительного офиса Примсоцбанка в г. Иркутске Эдуард Кузьмин.
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В тандеме с рынком. На заводе силикатных изделий в Саянске идёт монтаж оборудования [07.12.2021]Строительный комплекс Иркутской области в первом полугодии 2022 года пополнится новым предприятием – заводом по производству силикатных изделий, который возводит в Саянске ООО «Саянскгазобетон». Как идёт стройка, Газете Дело рассказал исполнительный директор компании Алексей Наливных.
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К Новому году застройщики предлагают выгодные цены на приобретение квартир [07.12.2021]Именно в первый месяц зимы стартуют самые интересные дисконтные программы от застройщиков.АО «УКС города Иркутска» предлагает приобрести готовую трехкомнатную квартиру со скидкой 902 000 рублей!
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Наталья Альбрехт: «Основная стратегия – развивать регионы» [06.12.2021]Топ-менеджер En+ Group Наталья Альбрехт – о конкуренции за персонал, проблемах сибирских городов и переезде офиса компании из Москвы в Иркутск.