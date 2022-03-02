«Слата»: Спрос на продукты вырос на 30-40%

С 1 марта торговые сети «Слата» и «ХлебСоль», работающие в Иркутской области и Забайкальском крае, зафиксировали повышение спроса по отдельным категориям товара длительного хранения на 30-40%, сообщила пресс-служба компании.

– В основном это товары – крупы, масло растительное, макароны, сахар, мясная консервация в ценовой категории «первая цена» и «средний», – говорится в сообщении.

Товарный запас сетей формируется ежедневно, работа с поставщиками ведется постоянно.

Из-за введения антироссийских санкций наблюдаются разрывы в цепочках отгрузок поставок. Тем не менее, бОльшая часть поставщиков на 1 марта подтвердила запланированные промо активности на март месяц, делая поправку, что с апреля возможны изменения в количестве акций и глубине скидок.

В течение второго квартала сеть ожидает рост цен на 10-30% по отдельным товарным группам.

Торговые «Слата» и «ХлебСоль» формируют дополнительные товарные запасы, как на собственных складах, так и используя складские мощности партнеров» .