Создавая тренды. Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, – о «Патроны Парке» и новом проекте

Рост цен на недвижимость скорректировал планы девелопера Meta_Estate: строительство «Патроны Парка» завершится не в 2022, а в 2023 году. Почему проект стали называть «элитным поселком»? Зачем девелопер создает собственную сервисную компанию? И каким будет новый проект Meta_Estate на Байкальском тракте? Об этом мы поговорили с Дмитрием Кузнецовым.

Дмитрий Кузнецов, руководитель Meta_Estate Фото А.Федорова

На класс выше

Проект «Патроны Парк» должен был завершиться в 2022 году. Получится воплотить задуманное?

– Скорее всего, нет – по вполне объективным причинам. Скорость продаж снизилась, стала более размеренной, в первую очередь – из-за роста цен. Думаю, что продажи мы завершим в этом году. Но быстро запроектировать и согласовать все дома – их осталось около 50 – чтобы успеть построить все в 2022-м, просто не успеем. Поэтому часть строительства, порядка 20 домов, перенесется на 2023 год.

Можете поделиться, насколько сильно выросли цены?

– В среднем по рынку – на 60% за год. У нас – меньше, на 25%. Цена поднялась и из-за роста себестоимости строительства, и в связи с тем, что степень готовности поселка уже более высокая.

Можно ли сказать, что с ростом цены ваш продукт перешел в другой сегмент?

– По сути дела, да, мы «перескочили» в более премиальный сегмент – и в нем покупки делаются не так быстро, более осторожно и взвешенно. Мы «Патроны Парк» никогда не позиционировали как элитный поселок – а риелторы и люди, которые продают свои дома, говорят о нем сегодня именно так.

Мы же всегда исходили из того, что наши поселки – мультисоциальные: в наших проектах есть возможность и подороже, и подешевле дом построить, и поменьше, и побольше. Мы акцент делаем не на кошельке, а на менталитете людей, на том, какие ценности, интересы их объединяют.

Поселок "Патроны Парк". Фото М. Дубас

Благоустройство по плану

Планы по благоустройству поселка тоже скорректируются?

– Нет, по благоустройству все планы остаются: благоустроить и озеленить улицы, закончить полностью все дороги, тротуары и ливнёвки. Планируем благоустроить парк на полтора гектара – сейчас заканчиваем проектирование.

Что в нем будет?

– Поскольку это парк внутри поселка, в окружении домов, пришла идея вынести с этой территории спортивные и шумные мероприятия: спортивную площадку, воркаут, волейбол, баскетбол, детскую площадку для подростков. Все это будет – но в другом месте, рядом с комьюнити-центром на въезде в поселок. Так что спортивными площадками смогут пользоваться не только жители «Патроны Парка».

В парке же разместим детскую площадку для малышей, домики для белок, детский домик на дереве, небольшой фонтан. Хотим также сделать в парке небольшой амфитеатр – можно будет устроить кинотеатр под открытым небом и смотреть мультфильмы, например. Взрослым в парке тоже будет чем заняться: шахматы, настольные и парковые игры… Проектируем и выделенное место для выгула собак.

Также мы начали делать вторую входную группу рядом с парком – без поста охраны, но с видеонаблюдением, контролем доступа. Через нее можно будет выйти из поселка, пешком прогуляться до залива. Автомобильной дороги там не будет – только пожарный проезд на случай необходимости.

Коммерческая инфраструктура в Патроны Парке тоже развивается?

– Да, на въезде в «Патроны Парк» располагается комьюнити-центр. Соинвестор определен, сейчас он работает над наполнением центра.

Поселок "Патроны Парк". Фото М. Дубас

Не управление, а сервис

Строительство поселка завершается. Как он будет жить и управляться дальше?

– Этот вопрос важен для меня не только как для девелопера, но и как для жителя: я, как и несколько партнеров, кто строит поселок, приобрели себе дома и планируют жить в «Патроны Парке». Управлять поселком, принимать все решения будут жители – ТСН. А мы обеспечим сервис для этого.

Создадите управляющую компанию?

– Нет. У нас будет компания не управляющая, а именно сервисная. Это принципиально разный подход.

В чем же разница?

– Сервисная компания выполняет функционал, который делится на две части. Первая – обязательные услуги, например, вывоз мусора, уборка дорог, охрана и контроль въезда-выезда, сопровождение сетей, и это мы будем делать по себестоимости, то есть на этом – на основных потребностях жителей – сервисная компания зарабатывать не будет. Коммунальные платежи составят не более 4,5 тысяч рублей в месяц. А вторая часть – это персональный сервис: подстричь газон, почистить крышу, помыть окна, прибрать в доме, погладить белье, почистить водосточную систему, сделать что-то внутри двора. На этом сервисе компания будет зарабатывать.

Для сервисной компании мы готовим производственное помещение – там будет гараж для техники, прачечная, контейнерная мусорная площадка. Специалисты будут ежедневно ездить по территории поселка, собирать мусор и вывозить.

Будет ли сервисная компания заниматься организацией досуга жителей?

– Организацией – нет, помощью и поддержкой – конечно. Сообщество в поселке уже формируется – это естественное развитие. Думаю, соберется инициативная группа: одни будут отвечать за детские праздники, ярмарки, другие – возьмут на себя спортивные соревнования, турниры. Нашей задачей будет поддержать инициативу, помочь в организации и проведении.

Поселок "Патроны Парк". Фото М. Дубас

«Хотим быть трендсеттерами»

С будущим «Патроны Парка» все в целом ясно. А какие перспективы у вас как у девелопера? Будут ли новые поселки?

– Конечно. Более того, идея сервисной компании возникла в том числе потому, что мы хотим быть лидерами, трендсеттерами не только с точки зрения архитектуры и строительства поселков, но и с точки зрения их дальнейшего обслуживания, сервиса. Иными словами, создавать тот уровень качества загородной жизни, который нам представляется оптимальным и правильным и который будет побуждать людей покупать дома в наших проектах.

Уже работаете над новым?

– Да, сейчас разрабатываем концепцию нового поселка – он будет внутри деревни Бурдаковка на Байкальском тракте, справа, на берегу. Площадка большая – 28 гектаров земель ИЖС, около 160 участков. Первая линия, собственная небольшая благоустроенная набережная. В новом проекте будет новая архитектурная концепция. Не вдаваясь в подробности, скажу, что поселок станет галереей современной архитектуры.

В предыдущих проектах вы предлагали покупателям типовые решения на выбор. В новом поселке какой подход к проектированию будет реализован?

– Генплан, расположение участка определили формат проекта. Это будет поселок премиум-класса: береговая линия, шикарный залив, удаленность от города, большие участки, 15-20 соток. Так что проектирование будет индивидуальным.

Поселок "Патроны Парк". Фото М. Дубас

Сейчас много говорят о строительстве индивидуального жилья по 214-ФЗ. Вы рассматриваете этот вариант?

– Мы продолжим работать по подряду. 214-ФЗ – это здорово, но так можно строить только типовое жилье. Потому что в проектной декларации нужно отразить все дома, все планировки, поселок должен быть запроектирован от начала и до конца. Ты уже не сможешь индивидуально дорабатывать их под каждого заказчика. В нашем же случае, в премиум-сегменте, дома появляются только после того, как у участка появился заказчик.

Готовые дома в других сегментах – бизнес, эконом – строить можно и нужно, и, я думаю, рынок к этому придет. Мы, во всяком случае, к этому стремимся – хотим строить полностью готовые дома, с отделкой, и такой опыт у нас уже есть. Но чтобы разработать подобный продукт, в котором мы будем на 100% уверены, который продастся, и люди потом не будут ломать перегородки, перестраивать окна, двери – нужен мощный опыт. Будем его нарабатывать.

Объектом рекламы являются подрядные работы на строительство индивидуальных домов в поселке «Патроны Парк»

(3952) 62-01-01

www.patronipark.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 3

«Мы не поднимали цены»

Интервью с Дмитрием Кузнецовым состоялось в середине февраля – за неделю до известных событий. Мы попросили девелопера рассказать, как новые вводные изменят планы META_ESTATE и что будет с ценами в новых условиях.

– Во время кризиса есть два пути: либо замереть, либо работать в усиленном режиме. Мы выбрали второе: мобилизоваться и активно работать и с нашим текущим проектом, и по запуску нового. Да, в какой-то период может быть стагнация, упадет покупательская способность. Уже есть отказы по ипотеке – но на место этих покупателей приходят другие, те, кто готов и хочет инвестировать. Нам есть что делать. У нас есть ресурсы и обязательства. Кроме того, нужно отметить, что у нас нет кредитов – и ситуация показала, что мы выбрали правильную стратегию.

Что касается цен, то во все кризисы с недвижимостью происходила примерно одинаковая ситуация: себестоимость строительства росла, но всё равно не так глобально, как курс доллара. И сейчас цена на жильё не может вырасти так же, как на микроволновку: нельзя просто взять и накинуть сверху 40%, просто переписать ценники и ничего не убирать с «прилавка». Во всяком случае, мы так не делаем. На данный момент мы не поднимали цены. Более того, приложим все усилия, чтобы они оставались на текущем уровне столько, сколько будет возможно.