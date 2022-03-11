«Мостик» для фермеров и сельхозтоваропроизводителей

Интерес предпринимателей к агросфере растет, и это неудивительно: у одного только Минсельхоза – более 50 мер поддержки фермеров, и этот перечень постоянно дополняется. Сделать доступной и понятной самую актуальную информацию, отслеживать нововведения и разбираться в нюансах – такую миссию взял на себя Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, который входит в состав Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес». О том, чем помогает эта структура аграриям, читайте в нашем материале.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»

Фото Н.Понамаревой

Для самозанятых – субсидии

В Центр компетенций сельские жители обращаются ежедневно, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Многие из них ведут личное подсобное хозяйство, но не зарегистрированы как предприниматели. В первую очередь сельчан интересует, чем поможет государство, если они официально получат статус предпринимателя, и какую форму регистрации выбрать: крестьянское фермерское хозяйство, ИП или самозанятый.

Если сельский житель выращивает овощи для себя и при этом продает излишки урожая, то, оформившись как самозанятый, он сможет обратиться в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для получения субсидии в 100 тысяч рублей и потратить ее на приобретение, например, теплицы, инкубатора для домашней птицы, орудий труда или любого инвентаря для ведения и развития личного подсобного хозяйства. В случае если средств субсидии, предоставленной государством, окажется недостаточно для осуществления предпринимательской деятельности, то самозанятый гражданин, как и предприниматель, может обратиться в Фонд микрокредитования Иркутской области для получения финансирования в сумме до 500 тысяч рублей по льготной ставке.

Грантов – множество

Если сельчанин успешно ведет более масштабную деятельность – выращивает скот или занимается растениеводством, то вскоре начинает понимать, что для наращивания объема продукции ему необходима техника: трактор, комбайн, косилка и прочее. В этом случае Центр компетенций поможет оформиться как индивидуальный предприниматель и обратиться в Министерство сельского хозяйства Иркутской области за грантовой поддержкой.

– Грантов – множество. По ним можно получить сумму финансирования до нескольких миллионов рублей. Есть гранты на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы для заготовки и/или переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений или для развития сельскохозяйственных кооперативов. Но, пожалуй, самый популярный – грант для начинающих фермеров – «Агростартап». Его сумма – от 3 до 5 млн рублей. Деньги целевые, их можно потратить на строительство фермы или подсобных помещений, на покупку сельскохозяйственных животных или техники. Несмотря на то, что грант предусматривает ряд достаточно жестких для фермера условий, например, обязанность ежегодно в течение пяти лет наращивать объемы выручки, предпринимателей это не останавливает. К нам обратились уже 35 человек, которые готовы получить грант для начинающих фермеров – «Агростартап».

Более крупные крестьянско-фермерские хозяйства чаще интересуются условиями финансирования инвестпроектов, рассказала Диляра Окладникова.

– Мы предлагаем несколько вариантов, чтобы сельхозтоваропроизводители могли выбрать наиболее выгодный. Источником финансирования проекта может быть Фонд микрокредитования Иркутской области, банк или лизинговая компания. При необходимости мы предоставим поручительство в качестве залогового обеспечения, которое относится к высокой категории надежности и позволяет сэкономить на уплате процентов.

Бизнесу нужен план

Центр компетенций не только информирует предпринимателей при оформлении документов для получения грантов и субсидий. Нюансов множество, и малейшая техническая ошибка может стать причиной возврата заявки на получение гранта или отказа в получении средств.

– Мы помогаем предпринимателям – особенно начинающим – разобраться с нормативной базой, оформить заявку на грант, составить бизнес-план и план развития компании, подготовить отчетность по установленным формам в рамках полученных субсидий и грантов, – рассказала Диляра Окладникова. – Дело в том, что нормативные документы к каждому гранту – объемные и достаточно сложные для восприятия. Чтобы предприниматель ничего не упустил, мы сопровождаем его на всех этапах подготовки и подачи заявки.

Тем, кто в деле, нужен маркетинг

Действующих фермеров также интересуют вопросы сертификации продукции и ее продвижение на рынке в условиях высокой конкуренции.

– Центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку предпринимателям. Это может быть консультация по вопросам ведения бизнеса, сертификация продукции, продвижение товаров и услуг на рынке и многое другое, – отметила Диляра Окладникова. – Например, у одного из фермеров после запуска автоматизированной доильной установки объемы производства молока увеличились, вслед за этим потребовалось расширение рынка сбыта. В торговых сетях, куда планирует войти этот фермер, установлены требования: к упаковке, сертификации, наличию собственного бренда. Мы помогаем ему решить эти вопросы. Важно, что все услуги предпринимателю оказываются в рамках трёхстороннего договора «Исполнитель – Предприниматель – Центр», в котором до 80% затрат на себя берет Центр «Мой бизнес».

Также мы создаем кластерные цепочки с другими представителями агропромышленного сектора, в который входят и торговые сети. Есть сельхозтоваропроизводители, которые могут выйти со своей продукцией на экспорт. И в этом направлении мы тоже оказываем поддержку.

Насыщенная образовательная программа

Кроме персонального консультирования, помощи в подготовке документов и подборе подходящего источника финансирования, Центр компетенций занимается обучением предпринимателей.

– У нас очень насыщенная образовательная программа, план мероприятий расписан на год вперед, – рассказала Диляра Окладникова. – Обучаем фермеров основам предпринимательской деятельности, проводим семинары, организовываем встречи с участием представителей федеральных и региональных спикеров, коллег из Министерства сельского хозяйства Иркутской области и практиков-профессионалов из различных областей сельского хозяйства. На сайте Центра «Мой бизнес» mb38.ru можно ознакомиться с актуальной программой мероприятий.

С каждым днем обращений предпринимателей становится все больше, и среди предпринимателей много зарегистрированных недавно. Это говорит о том, что люди не боятся идти в бизнес. С государственной поддержкой быть фермером намного легче: есть возможность приобрести все необходимое для работы и спокойно заниматься любимым делом.