ВТБ информирует о работе банка

После оглашения списка банков, попавших под санкции, у клиентов возникают вопросы по поводу своих средств на счетах, депозитов, кредитов и других моментов. ВТБ рассказал о работе в новых условиях.

Фото из архива компании

Пластиковые карты.

Все карты банка ВТБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, работают на территории России без ограничений. По картам можно рассчитаться за товары и услуги в магазине или онлайн, если торговая площадка российская. Необходимо учитывать, что оплата товаров и услуг в адрес иностранных торговых точек недоступна. Заказать карту как в пластике, так и в цифровом виде можно в онлайн-банке, не посещая офис.

Бесконтактные способы оплаты.

Пользователям сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay мы рекомендуем пользоваться для оплаты пластиковыми картами. В то же время бесконтактная оплата с помощью Mir Pay доступна на устройствах Android.

Кредитование.

Повышение ключевой ставки Банком России повлияло на уровень банковских ставок по кредитам. В то же время по ранее выданным кредитам населению все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Банк ВТБ продолжает выдавать кредиты, в том числе жилищные, и не останавливает эту работу. Банк сохранил условия по ипотечным госпрограммам – прежние льготные условия действуют для «семейной» и «дальневосточной» ипотеки, ипотеки с господдержкой. Действующим заемщикам, если они столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, ВТБ готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.

Депозиты.

После повышения ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе – и по валютным депозитам. Максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам превысили 20%, существенно увеличены ставки по депозитам в долларах и евро. Все операции по вкладам и счетам доступны в полном объеме – депозиты и счета можно открывать и пополнять как в офисах банка, так и дистанционно. Банк выполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, выдача средств со счетов клиентов выполняется в полном объеме, с учетом порядка операций с наличной валютой, установленного Банком России. В период с 28 февраля по 5 марта, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, ВТБ привлек в классические сберегательные продукты 2 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыли свыше 1,1 млн клиентов.

Мы рекомендуем принимать финансовые решения взвешенно, на основе официальной информации банка, которую можно посмотреть на нашем сайте www.vtb.ru или в телеграм-канале, уточнить на горячей линии или у сотрудников в офисе.