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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [11.03.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [11.03.2022]7 апреля 2022 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
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Продажа доходной коммерческой недвижимости от собственника! [11.03.2022]Собственником также осуществляется продажа других объектов коммерческой недвижимости в Иркутской области (Черемхово, Свирск, Куйтун, Саянск, Зима, Кутулик). Готовы обсудить условия сделки индивидуально. Ответим на вопросы по телефону и в Viber, WhatsApp, Telegram +7 (952) 625-72-54.
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Создавая тренды. Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, – о «Патроны Парке» и новом проекте [10.03.2022]Рост цен на недвижимость скорректировал планы девелопера Meta_Estate: строительство «Патроны Парка» завершится не в 2022, а в 2023 году. Почему проект стали называть «элитным поселком»? Зачем девелопер создает собственную сервисную компанию? И каким будет новый проект Meta_Estate на Байкальском тракте? Об этом мы поговорили с Дмитрием Кузнецовым.
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«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022 [10.03.2022]Российский бизнес, в том числе региональный, живёт сейчас в состоянии напряжённой неопределённости. Оценить происходящие события, которые меняются буквально по часам, и подстроить под них свою работу – очень сложно, отмечают иркутские предприниматели. Газете Дело они рассказали, какие риски несёт такая ситуация для их дела, что беспокоит больше всего, какие шаги они будут предпринимать?
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2022: «интригующий сценарий» от Сергея Макшанова [03.03.2022]Строить планы даже на год вперед в условиях полной неопределенности – это задача «со звездочкой», что уж говорить о решениях стратегических. Но, как считает Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», жить будущим – полезно, особенно бизнесу. 19 февраля эксперт провел в Иркутске традиционные «Базовые стратегии», а накануне мероприятия поделился своими наблюдениями и прогнозами с Газетой Дело. Мы записали ключевые цитаты.
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Новый центр притяжения: как будет развиваться микрорайон «Союз» в Иркутске [11.02.2022]Иркутск становится интересным городом для архитекторов и проектировщиков из других регионов. Какой должна быть столица Восточной Сибири, на их взгляд? Какие жилые комплексы они проектируют для иркутян? Будут ли эти ЖК востребованы через 10-15 лет? Как изменит облик Иркутска совместный проект архитекторов из Екатеринбурга и компании «Грандстрой»? Об этом – в эксклюзивном интервью Газеты Дело с руководителем проектного бюро R1 Дмитрием Реуттом.
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Опережая спрос: какие новые форматы загородных квартир появятся в Хрустальном Парке [11.02.2022]Спрос на жилье в пригороде не только растет, но и качественно меняется. О каких форматах жилья мечтают будущие загородные жители сегодня? Как при растущих ценах вписаться в запланированный бюджет покупки и не потерять при этом в функциональности, эргономике и комфорте? Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко рассказала о новых решениях в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [11.02.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.02.2022]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для людей, компаний и банков [10.12.2021]Новая реальность уже не пугает ни людей, ни бизнес: все научились адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, мобильно перестраиваться и открывать «окна возможностей». Задача банка в этих условиях – быть надежным провайдером господдержки, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, создавать удобную цифровую среду. Какие отрасли бизнеса сегодня «на коне»? Кому, напротив, нужна поддержка? Скажется ли рост ставок на кредитных аппетитах населения? Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.12.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.12.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.12.2021]
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона
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Информационное сообщение [10.12.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 10:00 аукциона