Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии

Новый центр притяжения: как будет развиваться микрорайон «Союз» в Иркутске

​​​​​​​Иркутск становится интересным городом для архитекторов и проектировщиков из других регионов. Какой должна быть столица Восточной Сибири, на их взгляд? Какие жилые комплексы они проектируют для иркутян? Будут ли эти ЖК востребованы через 10-15 лет? Как изменит облик Иркутска совместный проект архитекторов из Екатеринбурга и компании «Грандстрой»? Об этом – в эксклюзивном интервью Газеты Дело с руководителем проектного бюро R1 Дмитрием Реуттом.