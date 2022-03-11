Что делать, когда фондовый рынок штормит?

Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, но цикличны, и коррекция является естественной составляющей их развития. Прилетает «черный лебедь», то есть случается неожиданное событие, которое запускает снижение котировок и увеличивает волатильность – колебание цен на активы. Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко рассказал, какие рекомендации дают аналитики компании во время нынешнего шторма на фондовом рынке.

Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Не паниковать

Первое, что нужно сделать, – это успокоиться и не поддаваться панике. Статистика показывает, что действия под влиянием стресса часто оказываются неверными. В ситуации, когда отдельные компании потеряли половину капитализации, понятно желание инвестора избавиться от активов, но так вы только зафиксируете убыток и не сможете поучаствовать в будущем восстановлении и дальнейшем росте. История фондового рынка в целом показывает, что сохраняется «бычий», растущий долгосрочный тренд.

Пока будет сохраняться высокая волатильность рынка, рекомендуем принимать решения с «холодной головой».

Увидеть возможность

Падение рынка можно использовать для покупки активов на просадке. Однако нужно понимать, что это очень рискованные инвестиции и лучше присматриваться к фундаментально сильным компаниям, которые не попали под ограничения. Надо быть готовым, что это будут долгосрочные инвестиции, сроком на 2-3 года. Если же в вашем портфеле уже есть бумаги российских эмитентов, то не нужно их продавать. Так вы только зафиксируете убыток и лишите себя шанса заработать на росте котировок и возможных дивидендах.

Снизить риски

В качестве защитного актива многие воспринимают иностранную валюту, однако в текущей ситуации (высокая волатильность, рекордные банковские курсы и введенная регулятором дополнительная комиссия для покупки валюты на бирже) скорее нужно смотреть в другую сторону. Сейчас надежнее будет не валюта, подверженная инфляции, а иностранные ценные бумаги. США никогда не блокировали активы и ценные бумаги граждан по национальному признаку, такие решения были точечны и касались определенных лиц. Права собственности надежно защищены депозитарными обязательствами и механизмами. Поэтому, мы считаем, лучшим вложением для сохранности капитала будут валютные активы, например, американские «голубые фишки», самые надежные и ликвидные акции. Если в портфеле уже имеются иностранные ценные бумаги – самое разумное сейчас не пытаться конвертировать их в деньги. Как показывает статистика, рынок США в среднем уже через 45 дней после крупнейших геополитических потрясений показывает доходность. Акции американских эмитентов можно приобрести как на Мосбирже (за рубли), так и на СПБ Бирже (за доллары).

Также важно помнить про такой инструмент, как паевые инвестиционные фонды. Инвестируя в них, вы вкладываете деньги сразу во множество активов, диверсифицируя свой портфель и снижая риски. Более того, на Московской бирже за рубли торгуется множество фондов на акции с листингом в США. К примеру, фонд «Индустрии будущего» включает в себя акции 33 компаний из 11 отраслей, среди которых как крупнейшие эмитенты вроде Amazon, Microsoft и Ford, так и перспективные «строители будущего», способные изменить мир.

Адрес филиала «Фридом Финанс» в Иркутске:

ул. Киевская, д. 2. (вход с ул. Карла Маркса).

Тел.: +7 (3952) 79-99-02 доб. 57800

Email: irkutsk@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» - правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 6.08. 2019 за № 3802.