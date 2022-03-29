«Золотая сотня» Академии IT. Как En+ Group инвестирует в новые кадры

Сегодня любой бизнес должен активно внедрять современные информационные технологии. Как говорит руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков, без цифровизации его не построить. Чтобы справиться с этой задачей молодые кадры компания готовит в Академии IT, открытой в 2021 году на базе ИРНИТУ. Новые экономические вызовы не изменили долгосрочных планов компании по развитию высокотехнологичного бизнеса и поддержки образования. Популярность Академии IT растет: на второй поток зарегистрировалось вдвое больше желающих. Подробнее о проекте – в нашем материале.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ GroupВ Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«IT в каждом из нас»

Любой бизнес в России сегодня должен быть ориентирован на развитие IT – таковы требования времени, убежден руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков.

– Без сквозной автоматизации, цифровизации производства, информационных технологий бизнес не сможет существовать и успешно конкурировать на рынке. Это понимаем мы, важность этого подчеркивает и руководство страны.

En+ Group не обойтись без собственных разработчиков, без команды увлеченных и талантливых людей, знающих и отрасль IT, и специфику энергетики, способных выполнить те серьезные задачи, которые стоят перед компанией.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Снижаем риски»

За последние 10 лет многое в цифровизации и автоматизации производственных процессов изменилось. Раньше эти процессы стоили гораздо дороже – сегодня себестоимость внедрения технологий снижается, говорит Михаил Хардиков.

– В прежние годы был стереотип: если в компании что-то автоматизировали – значит, какие-то работники будут не нужны и их могут уволить. Сейчас это совершенно не так. Автоматизацию производственных процессов необходимо администрировать, поэтому мы перераспределяем персонал. Нам нужны люди и на производстве, и в сфере IT.

Есть еще один важный момент: автоматизация влияет на безопасность, позволяет выводить людей из зоны риска. Операторов мы будем учить цифровой грамотности. Мы все должны научиться работать в новых условиях. Я уверен – за этим будущее. Именно поэтому в прошлом году мы приняли решение развивать уникальный проект – Академию IT.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Готовим золотую сотню»

Цель Академии – укрепление кадрового потенциала En+Group в сфере IT в энергетике и металлургии, содействие талантливой молодежи в профессиональном становлении и развитии. Первых 100 студентов в Академию набрали в 2021 году. Спустя год число желающих пройти обучение увеличилось почти вдвое. Из почти 200 желающих также отобрали 100 лучших студентов – En+ Group называет их «золотой сотней»: креативные, талантливые, инициативные, имеющие наилучшую успеваемость и навыки исследовательской деятельности.

– Мы рассчитываем, что все они придут к нам на предприятие, – говорит Михаил Хардиков.

Продолжительность образовательного процесса составляет 2,5 года. В программу включены специальные курсы, мастер-классы и лекции от представителей крупнейших IT-компаний, а также экспертов En+ Group. Чтобы лучше понять специфику профессии, запланированы посещения предприятий энергохолдинга, стажировка в подразделениях En+ Digital, разработка совместно с наставниками проектов и их защита.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Образование без отрыва от реальности»

Высшее образование часто критикуют за оторванность от реальной жизни. Студенту, когда он приходил на производство, часто говорят: «Забудь все, чему тебя учили, мы расскажем тебе, как все работает на самом деле». Академия IT –полная противоположность сложившейся практике, она призвана сделать процесс адаптации студентов на реальном производстве максимально комфортным.

– Мы берем студентов Академии на практику, даем возможность на последнем курсе работать в компании неполный рабочий день, – поясняет Михаил Хардиков. – Я и сам когда-то, будучи студентом 4 курса, пошел работать. Прекрасно знаю, что это значит. Важно получить фундаментальные знания в полном объеме. Совмещение учебы и работы дается непросто, но результат стоит того. По окончании выпускников ждет гарантированное трудоустройство в En+ Digital, конкурентная заработная плата и различные социальные гарантии.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Главное – скорость»

Академия IT работает с 2021 года на площадке ИРНИТУ, являясь программой дополнительного образования для студентов, обучающихся по специальностям, тесно связанным с информационными технологиями. Выбор ИРНИТУ в качестве стратегического партнера по проекту – неслучаен, говорит Михаил Хардиков.

– Нас радует, с какой скоростью иркутский Политех принимает решения, как трансформируется. Академию IT открыли буквально через два месяца после того, как была озвучена идея. Далеко не каждый вуз готов к такой скорости изменений. Тем более, что вызовов у нас становится все больше.

Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Не только для программистов»

Выбор ИРНИТУ в качестве вуза-партнера закономерен, поскольку в нем широко представлены технические специальности. Многие ошибочно думают, что в Академии IT могут учиться только будущие программисты, это не так: проект открыт и для будущих представителей других смежных специализаций.

– В университете есть и металлургия, и авиастроение, и энергетика, и строительство, и химическое производство, – говорит ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. – Эти направления деятельности немыслимы без автоматизации производственных процессов. В этом плане Академия IT является уникальным проектом, поскольку позволяет одновременно осваивать теоретическую базу и получать практические навыки. Уверен, что обучение позволит студентам быстрее адаптироваться к требованиям времени.

– Нам нужны не только программисты, мы заинтересованы и в других специалистах, – подчеркивает Михаил Хардиков. – En+ Group – это огромный вертикально-интегрированный холдинг, поэтому мы готовы предложить работу в Иркутскэнергосбыте, Энергосвязи, в строительстве и других направлениях. Мы стремимся, чтобы наше реальное производство двигалось в сторону цифровизации. Нам есть что улучшать, автоматизировать. И это не простое повышение эффективности – перед компанией стоят масштабные задачи. Нам нужны квалифицированные кадры.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Предложим микс стабильности и инноваций»

На всех предприятиях En+ Group трудятся порядка 90 тысяч сотрудников. Компания продолжает динамично развиваться, расти, набирать новых сотрудников. Масштаб деятельности холдинга дает огромные возможности для личностного и карьерного роста.

На протяжении последних лет, по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски, компания повышает качество жизни сотрудников в регионах. За прошлый год En+ на 30% повысила зарплаты своим сотрудникам, в марте этого года – еще на 10%. Ранее компания объявила о запуске целого ряда социальных программ в регионах. Это, например, жилищная программа, в рамках которой сотрудники могут получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера, а работодатель оплатит 50% от ежемесячных платежей. Для сотрудников En+ Group и их семей строятся детские сады, школы, спортивные и молодежные центры, игровые площадки.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Можно остаться в Иркутске»

Благодаря Академии IT, выпускники смогут остаться в Иркутске, рядом с друзьями, родными и близкими, рядом с Байкалом. Им не нужно будет начинать новую жизнь в другом городе, в огромном механизме информационных корпораций, где шанс стать лучшим крайне невелик.

– Стремление уехать в столицу, мне кажется, за последние 10 лет потеряло актуальность, – говорит Михаил Хардиков. – Это вопрос комфорта. Я, например, живу в Иркутске и на 99% удовлетворен качеством жизни. Единственное, чего мне лично не хватает, – это транспортной мобильности. Региональная авиация должна развиваться другими темпами. Невозможно летать во все города через Москву.

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

«Новый челлендж – стратегическая безопасность»

Говоря о новых экономических вызовах, Михаил Хардиков отмечает, что жизнь стремительно меняется. И сегодня стратегическая безопасность энергетических компаний – это не пустой звук.

– Еще год назад мы говорили, что придется конкурировать с айтишниками из Китая и Индии. Сейчас пришла пора сказать, что в сегодняшних условиях нужно думать о создании собственного программного обеспечения. Это важно для безопасности страны. Нам не нужны риски, мы не должны зависеть от других стран, чтобы снабдить контролеры, датчики и управлять большими энергосистемами. Это хороший челлендж – мы как компания это понимаем и готовы в этом участвовать.

Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital

В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Фото: Андрей Фёдоров

Студенты ИрНИТУ – об обучении в Академии IT

В Академию IT поступают не только программисты. Мы поговорили со студентами о том, почему они решили учиться в Академии.

«Программирование и IT-навыки не помешают»

Студент факультета электропривода и автоматики ИРНИТУ Валерий Пялов про энергетику знает не понаслышке: он пошел по стопам отца.

«Почему я, энергетик, решил учиться в Академии IT? Я занимаюсь автоматикой, здесь резонно смотреть в сторону информационных технологий, потому что любое производство несет риски. Необходимо свести травмоопасность работы к минимуму. Как это сделать? Автоматизировать процесс. Программирование, навыки IT здесь точно не помешают», – объясняет свой выбор Валерий.

Работу программистов компании En+ Group студент уже успел увидеть своими глазами: «Мы ездили на экскурсию в иркутский офис En+ Digital: коворкинг, зоны отдыха… Все это, конечно, привлекает».

«Одно дело – защитить от кибератаки сайт и совсем другое – наладить защиту ГЭС»

Новые технологии несут новые возможности, их нужно эффективно защищать, говорит студент факультета информационной безопасности ИРНИТУ Никита Тютиков.

«Наша реальность – это цифровая экономика, – уверен Никита. – Вместе с ней появились фишинг, DDoS-атаки, многочисленные взломы: убытки компаний измеряются миллиардами. Сейчас все больше вещей завязаны на технологиях и, если они выйдут из строя, никому от этого хорошо не будет. Информационное противодействие – это вполне реальное событие, поэтому мне интересно было бы работать в компаниях и защищать их инфраструктуру».

По словам Никиты, Академия IТ – это хорошая возможность получить навыки, приближенные к реальному производству и реальным задачам. И это правда: выпускные работы студентов связаны с производством. Сопровождать учеников и помогать им с защитой ВКР будет работодатель. Также En+ Group берет на себя обязательства по трудоустройству и прохождению практики студентом.

«Для меня это очень важно, потому что я хочу работать по специальности. Более того, в En+ Group будут более интересные задачи, нежели в других компаниях. Одно дело – защитить от кибератаки сайт интернет-магазина и совсем другое – наладить защиту ГЭС», – добавляет Никита.

Целевое обучение и обязательное условие работать впоследствии на одном предприятии несколько лет его не пугает. «Я считаю, что целевое обучение – это возможность, в первую очередь, работать по специальности в крупной интересной компании. Если посмотреть вакансии, то работу студентам в основном предлагают в небольших организациях, и зарплата там меня не устраивает. В En+ Group еще на старте карьеры вполне реально получать 70-100 тысяч рублей», – резюмирует Никита Тютиков.

«Для студентов En+ Group как первый работодатель – это отличное начало»

Привлекают молодежь не только высокие зарплаты и возможность карьерного роста, соцпакет, различные программы для сотрудников.

«О компании я узнал еще в детстве, – делится Кирилл Синчук, студент института высоких технологий ИрНИТУ. – Тогда мы ездили с экскурсией на Байкал, а она спонсировала поездку, после этого я еще не раз с ней сталкивался. Знаю, что они вкладываются в студентов, в развитие будущего поколения. О работниках своих тоже заботятся: льготные ипотеки, карьерный рост, постоянное расширение производства. Для нас, студентов, такой работодатель – отличное начало».

О целевом обучении Кирилл размышляет философски. – От нас условия контракта не скрывали, – говорит студент. – Все прозрачно, мы заключаем договор, практически это целевое обучение. Студентам после окончания университета все равно нужно куда-то устроиться. Я считаю, что это, наоборот, хорошая возможность получить гарантированное место в компании».

Курс на развитие сибирских городов Кирилл Синчук поддерживает, говорит, что не против отправиться работать в Братск или Ангарск, а на вопрос о переезде в столицу с улыбкой отвечает: «Сибирь мне импонирует больше».



Елена Демидова