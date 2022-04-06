Startup Tour Иркутск 2022: инновации, развитие и поддержка

31 марта в Центре «Мой бизнес» прошел всероссийский конкурс технологических стартапов Startup Tour. Цель конкурса – поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства. Всего на конкурс было подано 118 заявок, из которых эксперты выбрали 15 проектов полуфиналистов.

Фото из архива компании

Многие проекты известны в регионе, например, проект сити-фермера Игоря Попова по выращиванию клубники в Иркутске стал победителем конкурса «Предпринимательский прорыв», который ежегодно проводит «Центр «Мой бизнес». Кирилл Казаков с платформой для авторских VR-туров уже вносит большой вклад в развитие внутреннего туризма в регионе и за его пределами. Есть среди полуфиналистов и новые проекты, такие как сервис оценки и развития коммуникативных компетенций сотрудников отделов продаж компании Dialext.

Гордость региона

Победителем Startup Tour в Иркутске стал директор по развитию компании «Медтехсервис» Владимир Жувак. О конкурсе предприниматель узнал из новости на сайте Центра «Мой Бизнес». Экспертам он презентовал проект «Персональный медицинский помощник Gmate Life», в рамках которого планируется вывести на рынок новый глюкометр. Разработка совместила в себе датчики NFC и Bluetooth, необходимые для передачи результатов измерений на приложение, установленное на телефоне пользователя. У диабетика появилась возможность составлять сахарную кривую, а также получать советы по контролю глюкозы в виде push-уведомлений, которые будут приходить на его смартфон. Мобильное приложение будет интегрировано в систему ВИМИС (вертикально интегрированная медицинская информационная система) Министерства Здравоохранения РФ и сможет передавать данные диабетика на компьютер лечащего врача. Как результат – сократятся очереди к врачу, сроки оказания медицинской помощи пациентам и в целом повысится эффективность назначенного лечения сахароснижающими препаратами. «Медтехсервис» – первый и пока единственный в стране завод с полным циклом производства тест-полосок для системы мониторинга уровня глюкозы в крови. В планах у «Медтехсервиса» запуск второй линии для увеличения объемов производства.

Фото из архива компании

Центр «Мой бизнес» помогает компании готовиться к выходу на экспорт. В 2021 году при поддержке Центра «Медтехсервис» принял участие в выставке здравоохранения в Москве. Также благодаря Центру компания получила поддержку в прохождении международной сертификации и поиске иностранных партнеров. Уже получены разрешительные документы, необходимые для выхода на рынок Узбекистана, завершается аналогичная процедура для начала работы с Республикой Беларусь.

Проект «Комплексная цифровая технология формообразования крупногабаритных панелей», занявшая 2 место, был разработана для авиастроительной отрасли. Его презентовал сотрудник ООО «Инжиниринговый центр «Политех-Иркут» Александр Пашков. Разработка представляет собой эффективную импортозамещающую технологию для получения точного контура крыла самолета из алюминиевых сплавов и уже апробирована на Иркутском авиационном заводе. Впечатляют перспективы: размер целевого российского рынка – не менее 1 млрд рублей.

2 место также занял проект компании Dialext. Решение помогает стимулировать отдел продаж к развитию и росту. Разработка позволяет оценивать количественные и качественные показатели эффективности коммуникации операторов, проверять отклонения диалога от нормы, используя инструмент проверки соответствия скриптам продаж.

Фото из архива компании

Как помогать стартапам

Директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман подчеркнул, что для роста проектов учёному нужно найти «своего» предпринимателя, а помочь в этом может институт развития. По его словам, там, где «к исследовательским мозгам пристроена предпринимательская энергетика» – проекты растут.

По мнению директора Центра «Мой бизнес» Диляры Окладниковой, необходимо параллельно решать две задачи. Организовать постоянное сопровождение проектов молодых инноваторов, осуществляя консультационную и менторскую поддержку, а также помощь в поиске заказчиков, инвесторов, и необходимых ресурсов. Региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Павел Евгеньевич Румянцев, являясь сотрудником Центра «Мой бизнес» вместе с командой сопровождают оформление и направляют проекты в Фонд «Сколково» и Фонд содействия инновациям, а также подбирают и структурируют необходимые под каждый проект меры поддержки. Помимо этого, в составе Центра действует Центр молодежного инновационного творчества, где молодые учёные могут проводить апробацию своих изобретений.

Фото из архива компании

Вторая задача – создать коллаборацию из крупных предприятий, бизнеса и инноваторов. Совместно с ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Центр «Мой бизнес» разрабатывает программу по развитию молодежного предпринимательства и планирует привлечь представителей предпринимательского сообщества в качестве наставников. У университета более 100 патентов, и он даёт молодым ребятам открытую лицензию, а это означает, что можно брать наработки и коммерциализировать их. Важно, чтобы технологии, предприниматели и научная сфера соединились с пользой для технологического развития страны.

В настоящее время на площадке Центра «Мой бизнес» проводятся консультации по вопросам юридического характера, налоговому и бухгалтерскому учету, вопросам кадрового сопровождения и многие другие. Первичная консультация бесплатна.

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, 1 этаж

+7 (3952) 202-102, mb38.ru

Финалисты направлений Startup Tour

«Информационные технологии»

1 место: Dialext

2 место: Corp.bank – мультибанк для корпоративного казначейства

3 место: VT Tour / VR Travel Russia

«Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве»

1 место: ООО «Медтехсервис» / Персональный медицинский помощник Gmate Life

«Индустриальные и энергетические технологии»

ООО «Иркутский Инженерный Центр» / ПерчаткоснимательООО «Сити-Ферма» / Сити-фермер

1 место: ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», «ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ» / Комплексная цифровая технология формообразования крупногабаритных панелей

2 место: ФГБОУ ВО ИРГУПС / Автоматизированная система управления объектом и технологическим процессом на основе цифрового двойника реального времени

3 место: ФГБОУ ВО ИРГУПС / Интеллектуальная система поддержки принятия решений при взаимодействии «колесо-рельс»