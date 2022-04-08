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ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Вид экономической деятельности: добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов
664519, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 6


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