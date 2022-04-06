«Слата» заключает прямые контракты с фермерами Приангарья

На полках супермаркетов стремятся все шире представить местные продукты.

В супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» даже в условиях повышенного спроса полки всегда заполнены товарами, а цены остаются доступными. Представители торговых сетей рассказали, как удается сохранять комфортные условия для покупателей и выстраивать грамотное взаимодействие с местными производителями.

– Действительно, ситуация непростая. Каждый день мы получаем десятки, а то и сотни писем от поставщиков с предупреждением о том, что они собираются повысить стоимость товаров. Но мы не можем транслировать это напрямую на покупателей, это недопустимо, – комментирует руководитель дирекции по развитию ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Юлия Климова. – Поэтому стараемся искать баланс: наблюдаем за рынком, анализируем цены и возможность их изменения, ведем диалог с производителями.

Другая сложность в том, что в марте резко вырос спрос на основные продукты, такие как макароны, сахар, гречка. Приходится круглосуточно завозить их в магазины, чтобы покупатели видели и успокаивались: товар в наличии есть, он не исчезнет.

А для того чтобы ассортимент оставался широким, очень важно поддерживать тех, кто изготавливает продукты у нас, в Иркутской области и соседней Бурятии. Неслучайно с 2020 года в компании активно развивают проект «Местные производители» – это возможность для малого бизнеса попасть на полки супермаркетов на выгодных условиях, а для покупателей – выбирать вкусные и свежие продукты. www.slata-mestnye.com

– Мы помогаем местным производителям во всем: сообщаем о мерах поддержки от Центра «Мой бизнес» или Минсельхоза, консультируем, как грамотно перестроить логистику или вступить в кооперацию, вместе думаем, как им выгоднее получать сырье, – рассказывает Юлия Климова. – Стремимся заключать прямые контракты, со многими предпринимателями постоянно находимся на связи и в то же время ищем новых партнеров.

Так, например, в регионе есть потребность в свежих овощах. Своего урожая борщевого набора – а это картофель, морковь, свекла, капуста и лук, – обычно хватает до марта, а затем на полках появляется товар из-за рубежа.

– Морковь к нам везут, в основном, из Киргизии, капусту из Узбекистана, лук из Казахстана, чеснок из Китая, – перечисляет руководитель направлений внешней экономической деятельности и фруктов-овощей ТС «Слата» и «ХлебСоль» Андрей Зудов. – Ранний картофель весной поставляем из Египта, но сейчас планируем его заменить на более дешевый, возможно, белорусский. При этом цены на свежие витамины у нас все равно на порядок ниже, чем на рынке.

– Стремимся к тому, чтобы все овощи в наших супермаркетах были не привозные, а местные, – говорит Юлия Климова. – Для этого мы напрямую обращаемся в крестьянско-фермерские хозяйства Приангарья, просим засеивать больше и называем конкретные объемы, сколько готовы принять на продажу. Мы всегда рады поддерживать диалог с местными производителями и заключать взаимовыгодные контракты.