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«Мы делаем то, что должны»

Представители иркутского бизнеса реализуют медицинский благотворительный проект помощи военнослужащим, пострадавшим во время военной спецоперации. Инициаторами проекта, который получил название «Будь здоров», выступили учредитель компании «Имплантмед» Дмитрий Лобанов и бизнес-эксперт Алексей Малых. Инициатива уже получила одобрение правительства Иркутской области и поддержку Иркутского отделения Российского Красного Креста.

Вместе с Красным Крестом

Дмитрий Лобанов, «Имплантмед»

– Посыл проекта – в том, чтобы военнослужащим, получившим ранения во время спецоперации, для скорейшей реабилитации оказывалась качественная медицинская помощь из средств, собранных иркутским бизнес-сообществом, так как у бизнеса гораздо больше возможностей и ресурсов, чем у частных лиц в достижении заявленной цели. Например, закупить те же аппараты искусственного дыхания, протезы, которые будут очень нужны, бизнесу проще, чем частному лицу, – пояснили Дмитрий и Алексей.

Они также рассказали, что для более быстрой реализации проекта решили не создавать какой-то специальный благотворительный фонд, а воплотить свою идею в жизнь через Иркутское отделение Российского Красного Креста.

– Наша задача – создать инициативную группу, которая будет решать информационную задачу, по сути, работать как агитатор и привлекать средства. При этом мы также будем разъяснять, что деньги перечисляются не на наш счёт, а на счёт общественной организации – Российского Красного Креста. Он же займётся и распределением пожертвований, – пояснил Дмитрий и сделал акцент на том, что назначение

Алексей Малых, бизнес-эксперт

благотворительной помощи оговорено очень чётко: поддержка госпиталей и раненых военных.

– Это целевые средства, которые будут направлены именно на реабилитацию людей, пострадавших во время спецоперации. Это не гуманитарная помощь, а исключительно медицинская, – отметил Дмитрий Лобанов. 

– Российский Красный Крест занимается оказанием помощи людям, пострадавшим в различных экстремальных ситуациях, уже 155 лет, поэтому, обратившись к нам, представители иркутской компании «Имплантмед» поступили совершенно правильно,  – прокомментировал инициативу иркутян председатель Иркутского областного отделения Российского Красного Креста Сергей Давидян. – Мы готовы помочь бизнес-сообществу воплотить их идею, объединив на нашей площадке усилия всех участников проекта, в чём бы они не заключались – будь то денежные средства, лекарственные препараты или медицинские расходники. Вся информация о поступлениях и их движении будет отражаться на нашем сайте, на сайтах наших партнёров, а также в СМИ.

Иван Колпаков, заместитель губернатора Иркутской области

В свою очередь Дмитрий Лобанов заверил, что организаторы проекта «Будь здоров» также будут располагать информацией, сколько поступило средств, от кого и на что они потрачены.

– Чтобы люди понимали, куда идут их деньги, мы планируем задействовать все возможные информресурсы и социальные сети, плюс – собственные, специально созданные для этого проекта площадки, то есть гарантируем максимальную прозрачность буквально в режиме реального времени, – пояснил он. – Мы считаем очень важным тот факт, что с точки зрения информационной поддержки нашли взаимопонимание с администрацией Иркутской области. Я считаю, бизнес и власть должны коррелироваться, находить общие точки приложения сил.

Помощь без границ

– Мы делаем то, что должны, то, что считаем нужным, – подчеркнул Дмитрий Лобанов. – Наше личное участие заключается в том, что все свободные деньги из прибыли компании «Имплантмед» мы будем перечислять на реализацию проекта «Будь здоров».

Сергей Давидян, руководитель Иркутского отделения РКК

Доктора, которые проводят у нас учебные курсы, тоже готовы передавать в фонд свою прибыль. Есть и другие соратники – причём даже среди малого бизнеса, которые поддержали нас ещё на стадии разработки проекта.

– Сколько у нас будет сторонников, мы не знаем, но уверены в том, что немало, – солидарен с коллегой Алексей Малых. – Как показывает опыт, россияне всегда сплачиваются в трудные времена и откликаются на призывы о помощи.

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– Спасибо представителям иркутского бизнес-сообщества за инициативу и гражданскую позицию, проявленную по вопросу сбора помощи, в первую очередь, от медицинских организаций,  для пострадавших военных, – сказал заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков после встречи с Дмитрием Лобановым и его соратниками. – Мы определились с форматом нашего взаимодействия в проекте «Будь здоров»: это помощь в размещении информации для вовлечения в проект медицинского сообщества, координация работы с Российским Красным Крестом, а также юридическое и правовое сопровождение. Кроме этого, дополнительно прорабатывается вопрос единого телефонного номера, по которому можно будет узнать всю информацию для тех, кто хочет присоединиться к проекту, а также по поступлению и распределению средств. Пока проект распространяется на Иркутскую область, но вообще границ у него не должно быть, его можно и нужно масштабировать. Мы можем помочь в его продвижении: правительство региона начинает сбор гуманитарной помощи всем пострадавшим гражданам ЛНР, ДНР и Украины, и проект «Будь здоров» станет частью этой глобальной гуманитарной акции. Концепция проекта уже представлена на совещании у губернатора региона Игоря Кобзева.

Все, кто хочет присоединиться к проекту «Будь здоров», могут получить всю необходимую информацию по телефону 8-800-550-38-37.


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