Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»

Всероссийский образовательный проект для врачей-косметологов «Сияние Байкала»* – это всегда разговор о самых актуальных трендах индустрии красоты. Причём не только в лечебной сфере, но и в области кадрового потенциала. И здесь, по мнению управляющего интеллектуальными ресурсами экосистемы «Галактика» Максима Сергеева, главная тема сейчас – класс личности специалиста. С участниками образовательного проекта один из самых ярких спикеров мероприятия поделился своим видением, каким должен быть врач эстетической медицины, как на его функционал повлиял ковид, чего ждут пациенты от врача-эстетиста, и стоит ли региональным звёздам косметологии покорять Москву.

Максим Сергеев, управляющий интеллектуальными ресурсами экосистемы «Галактика»

Фото из архива компании

Два ковидных года стали для эстетической медицины временем новых возможностей и новаций или всё-таки больше временем проблем и испытаний на прочность?

– Ковид в определённом смысле перезагрузил атмосферу, складывающуюся в клиниках. Главная тема сейчас – это класс личности специалиста. То есть люди идут на личность: какой бы ты ни был хороший узкий специалист, ты ещё должен быть интересным человеком. Ведь пациент, приходя к косметологу, всё равно воспринимает его как врача и хочет получить от него ответы на самые разные вопросы, связанные не только с косметологией. И если раньше врачи этой специализации считали, что они только косметологи и всё, то сейчас деваться некуда – приходится быть и эндокринологом, и психотерапевтом, и диетологом. Поэтому получается, что изначально хорошо подготовленные базово врачи, стали более востребованы, и их услуги, как следствие, стали более оплачиваемыми. У слабых и вялых, которые, грубо говоря, плохо учились и умеют делать только что-то одно, возникли проблемы, потому что они не соответствуют ожиданиям пациента, которому нужно комплексное обслуживание.

Какие ещё новые тенденции характерны для современной индустрии красоты?

– Одна из таких тенденций – стремление звёзд региональной косметологии открывать клиники в Москве. Я категорически против этого и пытаюсь на это повлиять. Понятно, что людьми движут амбиции: «Я же лучший косметолог города N, и я буду покорять Москву». Но это мало кому удаётся: восемь из десяти таких проектов – провальны, неуспешны. Москва – это другой рынок, очень дорогой – на открытие клиники нужно как минимум 65 миллионов рублей. Стоит ли рисковать такой суммой?

И ещё меня в этой ситуации гнетёт то, что выкачиваются местные ресурсы. Вот есть успешная клиника в условном городе, и всё у них хорошо, ну и развивайтесь дальше, растите кадры. Но нет, людей переводят в Москву, весь доход идёт туда же, а в столице это всё просто «размывается».

Ограничение работы клиник в пандемию и даже закрытие каких-то из них, по мнению экспертов, привело к тому, что часть специалистов, даже очень хороших, ушли в тень. Как это исправить?

– Надо смотреть правде в глаза: косметологи всегда подрабатывали на дому. Возможно, сейчас это стало ещё более распространено. Один из вариантов борьбы с надомниками, по моему мнению, – развитие аппаратной косметологии, потому что хороший дорогой лазер дома не поставишь. Дело даже не в том, что на него надо огромную сумму денег, нужно ещё соблюсти массу сопутствующих условий, начиная от необходимой для такого оборудования мощности электроснабжения. Колоть на дому будут всегда, но, если в клинике будет полный спектр аппаратов, врачу будет выгоднее работать с пациентом там. Кстати, в клинике «Галактика» в Санкт-Петербурге раньше было 35% аппаратных услуг и 65% инъекций, а сейчас ровно наоборот.

А спрос на косметологические услуги в связи с новыми реалиями нашей жизни, по-вашему, изменится и как?

– Меня часто просят подсказать какую-нибудь косметологическую клинику в Швейцарии или Франции. Я ещё пять лет назад на такие просьбы отвечал, что могу подсказать хорошую клинику в Москве, Владивостоке, Иркутске. И сейчас подтвержу – мы круче. Как человек, много работающий в Европе, как профессор Болгарской академии, я чётко могу сказать, что российская косметология – лучшая в Европе. Это к нам надо ехать, в том числе учиться специалистам, а не наоборот.

Но всегда есть люди, которые всё равно едут в Швейцарию. В какой-то степени, среди ВИП-потребителей косметологических услуг при невозможности перевода денег и невозможности выезда будет повышение спроса, потому что человек хотел поехать за услугой за границу, но остался здесь. В эконом и бизнес-классе ничего не изменится. Единственное, мы получим ценовые проблемы, потому что косметология, будем откровенны, – это всё-таки роскошь.

Что вы рекомендуете ещё своим региональным коллегам, кроме того, что нужно хорошо подумать, прежде чем открывать бизнес в Москве?

– Поскольку я взаимодействую в основном с главными врачами и управляющими – то, во-первых, делать ставку на молодых. Я – за молодых. И во-вторых – повышать класс личности врача. Врач – это широко эрудированный, широко образованный, хорошо говорящий, интересный человек. Оборудование у нас есть, расходные материалы есть, и, думаю, будут, качество профессиональной подготовки наших специалистов высокое. Осталось добавить к этому Личность.