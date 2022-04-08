Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время

Одно из самых заметных постковидных последствий, с которым столкнулись переболевшие люди, – выпадение волос. Остроту проблемы на «Сиянии Байкала»* обозначил Спартак Каюмов, президент Союза трихологов России (Санкт-Петербург). По данным, которые он привёл, этот симптом встречается в 28,6 - 48,5% случаев. Рекомендации Спартака Каюмова, когда обращаться за помощью к специалистам, на чём основывается тактика лечения выпадения волос, как выбрать врача и другие – в Газете Дело.

Спартак Каюмов, президент Союза трихологов России (Санкт-Петербург)

Фото из архива компании

О необходимости врачебной помощи

Исследования показывают, что существуют два подтипа проблемы заболевания: реактивное выпадение волос, которое начинается практически с седьмых суток болезни, и острая потеря волос, наступающая через 2-3 месяца после старта заболевания. При этом проблема может охватить до 50% всего волосяного покрова головы и длиться до четырёх месяцев.

– Всё это очень печально и неприятно, – констатирует Спартак Каюмов и настоятельно рекомендует не откладывать решение проблемы в долгий ящик, хотя процесс может закончиться и без помощи врача, но в этом случае процесс будет длиться до четырёх месяцев. Если же вовремя начать лечение и использовать препараты, снижающие воспаление, то выпадение волос можно остановить через 7-10 дней.

О тактике лечения

По словам специалиста, в тактике лечения наши трихологи использует рекомендации американского и европейского обществ исследования волос, а также обобщённые данные коллег российского общества по трихологии.

По словам специалиста, при постковидном выпадении волос российские и зарубежные трихологи применяют наружную кортикостероидную терапию, БАДы с аминокислотами, витамины группы В, стимуляторы роста волос, улучшающие кровоснабжение. Очень важно, чтобы лечение назначалось в зависимости от показаний и после общего исследования анализов крови.

Об особых случаях

Спартак Каюмов сделал акцент ещё на одном важном моменте, когда у пациентов наблюдаются признаки триходении, то есть боль в коже головы и в корнях волос, которая зачастую сопровождается поражением обоняния и чувства вкуса.

– Это говорит о нейрогенном поражении организма при ковид-инфекции и требует участия в лечении профильных специалистов вплоть до психиатров, если речь идёт о нормализации циклов сна и бодрствования и снижении депрессивных реакций.

О выборе врача

– Все врачи-косметологи изначально – дерматологи, прошедшие подготовку по трихологии, и я вижу, что проблемой сохранения волос озабочены сейчас все специалисты: они постоянно присутствуют на занятиях, посвящённых ковидным последствиям, и лечение предлагают в зависимости от полученных знаний. В частности, в клинике «Сатэль» работают отлично подготовленные специалисты, которые могут помочь в решении проблемы, – уточнил Спартак Каюмов.

О последствиях самолечения

При этом врач особого предостерегает всех, кто столкнётся с выпадением волос, от самолечения.

– Обращаться нужно только к специалисту, потому что трихолог понимает, на каком этапе заболевания находится пациент, и в зависимости от этого может комбинировать лечение, иначе есть вероятность получить последствия в виде безвозвратной потери волос, – предупреждает врач.

Об онлайн консультациях

Говоря о популярном сейчас формате общения врачей и пациентов в режиме онлайн, Спартак Каюмов отмечает, что трихологу трудно вести онлайн-приём, потому что без визуализации, без осмотра специальной камерой, он может ошибиться в диагнозе:

– Рекомендации онлайн мы даём только в безвыходных ситуациях, например, если человек живёт в каком-то очень отдалённом месте и ему сложно добираться туда, где есть профильный врач.

Кроме того, подчёркивает Спартак Каюмов, имеет значение процесс успокоения клиента, когда трихолог на камере показывает ему «ростки» новых волос. Человек этого не ощущает, но процесс идёт, и, когда пациент это видит, он успокаивается, резюмировал врач.