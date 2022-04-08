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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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5 мифов о новостройках. Чего боятся покупатели недвижимости [08.04.2022]Первый квартал 2022-го отметился ажиотажным спросом на новостройки. Как ведут себя покупатели недвижимости сейчас? Чего боятся? Мы собрали наиболее популярные опасения и попросили девелоперов прокомментировать их.
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Стройка продолжается. Как иркутские застройщики справляются с новыми вызовами [08.04.2022]«У вас всё хорошо?», «Вы точно всё достроите?» – в конце февраля – начале марта телефоны иркутских застройщиков разрывались от звонков встревоженных покупателей. Следом пошли и другие звонки: «Хочу купить квартиру! Сегодня!» Мы решили проехать по стройплощадкам нескольких ЖК в разных районах города – увидеть своими глазами, как идет стройка, и поговорить с руководителями девелоперских компаний о вызовах нового времени. Что изменилось в бизнес-процессах? Как идут продажи? Об этом – в нашем материале.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [08.04.2022]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.04.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Байкальский Центр Тренинга, АРБ ПРО. Ликвидация разрывов в бизнесе [08.04.2022]19-20 мая, Иркутск
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Мы сделали все возможное и невозможное за этот месяц». Мишустин – о перестройке экономики на новые рельсыСтройка продолжается. Как иркутские застройщики справляются с новыми вызовами«Мы остаёмся, когда другие уходят». Александр Исайченко – об экспансии китайских брендов на иркутском рынке
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Альтернатива городской квартире. Какие новые форматы недвижимости предлагает загородный рынок [07.04.2022]Современные загородные микрорайоны стирают былые различия между пригородом и городской недвижимостью. Центральные инженерные сети, продуманная инфраструктура и благоустройство позволяют сохранить привычный комфорт, а новые форматы загородных квартир не только конкурируют с городскими аналогами по цене, площади и эргономике, но и создают дополнительные возможности для покупателей. О том, как и почему загород стал альтернативой городским новостройкам, Газете Дело рассказала девелопер микрорайона Хрустальный Парк Кристина Яковенко.
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Налог «обнулили». Как отмена ставки НДС поможет гостиничному бизнесу и туризму? [06.04.2022]Ставку налога на добавленную стоимость для гостиниц в России обнулили на 5 лет. В Ростуризме это решение называют «долгожданным, прорывным и своевременным»: оно поможет сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и устранит острую нехватку гостиниц в стране. Оправданны ли эти ожидания? Действительно ли обнуление НДС приведет к строительству новых объектов? И какие проблемы на самом деле стоят перед туротраслью в регионе? Газета Дело обратилась за комментариями к участникам рынка и экспертам.
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В микрорайоне Хрустальный Парк вручены ключи новоселам Французского квартала [29.03.2022]В микрорайоне Хрустальный Парк, расположенном на 14 км Байкальского тракта в пригороде Иркутска, торжественно передают ключи будущим жителям Французского квартала. Французский стал седьмым введенным в эксплуатацию кварталом из 15-ти запланированных в микрорайоне.
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«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса [28.03.2022]«Первый шок от происходящих в экономике событий уже прошёл, и если посмотреть на жизнь Иркутска, то, в общем, в городе ничего не изменилось: как люди работали, так и работают, стройки не остановились, продолжается ремонт дорог и благоустройство», – отмечает Владимир Дмитриев, собственник элитного ЖК «CORSO residence».
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«Драйвером развития всегда будут люди». Михаил Хардиков о перспективах энергетического бизнеса для молодёжи [22.03.2022]– Всем нам хорошо знакома фраза «Уходя, гасите свет». Так вот энергетики свет гасить не собираются, а значит, никуда не уходят. У нас – вечная работа, – заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на встрече со студентами ИРНИТУ и молодыми специалистами компании. Так оптимистично он ответил на вопрос, что ждёт энергетическую отрасль в будущем в свете современных реалий. Кроме этого молодёжь интересовалась, как изменится российская экономика, будет ли востребована профессия энергетика через 5-10 лет, есть ли перспективы карьерного роста на предприятиях компании, а также судьбой социальных программ и ESG-повестки. На вопросы также отвечал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
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«Сегодня сделка – завтра ключи». Как сохранить деньги в недвижимости? [18.03.2022]«Как сохранить деньги?» – этим вопросом сегодня задаются многие. И если с валютой уже работает принцип «кто не успел – тот опоздал», то на рынке недвижимости еще есть возможность «припарковать» свои сбережения. На что ориентироваться при выборе объекта? Почему покупка готового жилья – более безопасна и надежна в текущих условиях? Что будет с ценами, спросом и предложением дальше? Об этом мы поговорили с Антоном Кондратьевым, девелопером поселка «Горизонт».
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Делиться опытом. «Хрустальный» запускает Школу загородного девелопмента [16.03.2022]9 из 10 загородных проектов в России оказываются провальными. Изменить печальную статистику решила федеральная сеть коттеджных поселков «Хрустальный». В середине марта компания открывает онлайн-школу для российских девелоперов. По словам автора идеи Кристины Яковенко, программа обучения позволит участникам не только познакомиться с особенностями малоэтажного загородного строительства и комплексного развития территорий, но и сформировать рабочую концепцию проекта, с которой можно обратиться в банк за проектным финансированием.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Анатолий Казакевич: «Предприниматели-путешественники уверенно чувствуют себя даже в самых непредсказуемых ситуациях» [11.03.2022]«Кризис – это возможность, а уныние – грех! Сейчас самое время предпринимателям-путешественникам, современным профессионалам своего дела не думать, в какой бы стране найти теплее местечко, а сделать вместе что-то конкретное и усиливающее нашу страну. Ведь каждый, ответственно работая во благо страны, уже укрепляет ее для нас, наших детей и внуков», – считает Анатолий Казакевич – иркутский предприниматель, инициатор создания городских парков «Поляна» и «Солнечная дорога», капитан экспедиций «Байкал-Аляска» и лидер команды, создающей в Иркутске первый тематический отель, посвященный истории города.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [11.03.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [11.03.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА