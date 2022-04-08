Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

«Драйвером развития всегда будут люди». Михаил Хардиков о перспективах энергетического бизнеса для молодёжи

– Всем нам хорошо знакома фраза «Уходя, гасите свет». Так вот энергетики свет гасить не собираются, а значит, никуда не уходят. У нас – вечная работа, – заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на встрече со студентами ИРНИТУ и молодыми специалистами компании. Так оптимистично он ответил на вопрос, что ждёт энергетическую отрасль в будущем в свете современных реалий. Кроме этого молодёжь интересовалась, как изменится российская экономика, будет ли востребована профессия энергетика через 5-10 лет, есть ли перспективы карьерного роста на предприятиях компании, а также судьбой социальных программ и ESG-повестки. На вопросы также отвечал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.