Антикризисные меры

Фото из архива компании

Малому и среднему бизнесу

Кредитная поддержка

Если бизнес относится к отраслям из списка, он может получить кредитные каникулы – отсрочку до 6 месяцев в отношении платежей по договорам, которые были заключены до 1 марта.

Ввели новую кредитную программу. Она позволяет получить оборотные кредиты сроком до года и инвестиционные кредиты на срок до 3 лет. Для малых предприятий ставка не превысит 15% годовых, для средних – 13,5%.

Поддержка участников закупок

С 15 до 7 рабочих дней сократили срок оплаты договоров по Закону N 223-ФЗ.

Уменьшение административных штрафов для малых предприятий

С 6 апреля смягчат ответственность для малых и микропредприятий:

• их оштрафуют на суммы, которые предусмотрены для ИП, а не для организаций;

• если штраф для ИП не предусмотрен, компания заплатит от половины минимального до половины максимального штрафа для организаций. Если размер санкции фиксированный, назначат 50% от него.

Участникам ВЭД

Продажа валютной выручки

Российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на их счет. Банк России разъяснил особенности применения этой меры. Кроме того, он вправе менять срок, в который должна быть продана выручка, а также разрешить не продавать выручку в размере валютных обязательств перед российскими банками.

Ограничение сделок с контрагентами

Резиденты только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям могут:

• предоставлять иностранным компаниям, физлицам и другим нерезидентам займы в иностранной валюте (см. также разъяснение Банка России);

• зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета или вклады (ограничение не распространяется на российские банки, а также на переводы в адрес зарубежных филиалов российских юрлиц и их сотрудников);

• переводить деньги без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств платежа;

• выдавать кредиты и займы в рублях иностранным лицам из стран, которые совершают недружественные действия. Кроме того, нельзя покупать у таких лиц недвижимость и ценные бумаги (см. также уточнение категории иностранных лиц, совершающих недружественные действия). Ограничение в части кредитования не распространяется на резидентов, которые контролируются указанными иностранными лицами;

• покупать недвижимость или ценные бумаги у других контрагентов, если владелец этих активов приобрел их после 22 февраля у лиц из стран, которые совершают недружественные действия.

Об особенностях применения ограничений, связанных с ценными бумагами и недвижимостью, см. п.п. 1.5 и 1.11 разъяснений ЦБ РФ.

Российские организации могут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из стран, совершающих недружественные действия. Платить кредиторам можно в рублях по обязательствам свыше 10 млн руб. в месяц.

Операции с наличной иностранной валютой

По 10 сентября действует временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП. Можно получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

Вывоз товаров и оборудования из страны

Установлен перечень иностранных товаров и оборудования, которые нельзя вывозить из страны до конца года, а также перечни товаров с разрешительным порядком вывоза на территорию государств ЕАЭС.

До конца года запретили вывозить в страны, совершающие недружественные действия, ряд лесоматериалов, а также отходов и лома некоторых металлов.

По 31 августа введен запрет на вывоз сахара, по 30 июня – зерновых культур.

Валютный контроль ФНС

Служба временно не проводит проверки соблюдения валютного законодательства.

ИТ-компаниям

Мораторий на проверки

К аккредитованной ИТ-компании госорганы не могут приходить с плановыми проверками до конца 2024 года. По внеплановым проверкам, как и для других организаций, мораторий действует до конца текущего года.

Нулевая ставка по налогу на прибыль

Для ИТ-компаний на 2022-2024 годы ввели нулевую ставку по налогу на прибыль. Условия ее применения такие же, как для пониженной ставки 3%: госаккредитация, доля доходов и среднесписочная численность.

Отсрочка от службы в армии для работников

Отсрочку смогут получить выпускники вузов по определенным специальностям со стажем работы в ИТ-компаниях не менее 1 года и возрастом до 27 лет. Получить ее смогут и те, кто проработал меньше этого срока, но за год до трудоустройства в такую организацию окончил вуз.

Строительным фирмам

Кредиты от СРО

До конца года СРО в сфере строительства могут предоставлять своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Расчеты по эскроу

Срок депонирования средств на счете эскроу можно продлить на 2 года. Это касается договоров, заключенных до 14 марта.

Изменение условий госконтрактов

Заказчики из перечня могут до конца 2022 года увеличить цену контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Эту возможность распространили и на контракты текущего года.

Поменять существенные условия строительных контрактов жизненного цикла или смешанных при цене 1 млн руб. и более и сроке действия не менее 1 года можно, если их заключили или заключат до 31 декабря 2022 года.

Списание неустоек по госконтрактам

Заказчики спишут подрядчикам неустойки по контрактам, если к невозможности выполнить обязательства в полном объеме привел рост цен на стройматериалы не только в 2021 году, но и в 2022.

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

Присоединяйтесь!

Новости, анонсы, обзоры от КонсультантПлюс Сообщество в Viber