Антикризисные меры

Малому и среднему бизнесу
Кредитная поддержка
Если бизнес относится к отраслям из списка, он может получить кредитные каникулы – отсрочку до 6 месяцев в отношении платежей по договорам, которые были заключены до 1 марта.
Ввели новую кредитную программу. Она позволяет получить оборотные кредиты сроком до года и инвестиционные кредиты на срок до 3 лет. Для малых предприятий ставка не превысит 15% годовых, для средних – 13,5%.
Поддержка участников закупок
С 15 до 7 рабочих дней сократили срок оплаты договоров по Закону N 223-ФЗ.
Уменьшение административных штрафов для малых предприятий
С 6 апреля смягчат ответственность для малых и микропредприятий:
• их оштрафуют на суммы, которые предусмотрены для ИП, а не для организаций;
• если штраф для ИП не предусмотрен, компания заплатит от половины минимального до половины максимального штрафа для организаций. Если размер санкции фиксированный, назначат 50% от него.
Участникам ВЭД
Продажа валютной выручки
Российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на их счет. Банк России разъяснил особенности применения этой меры. Кроме того, он вправе менять срок, в который должна быть продана выручка, а также разрешить не продавать выручку в размере валютных обязательств перед российскими банками.
Ограничение сделок с контрагентами
Резиденты только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям могут:
• предоставлять иностранным компаниям, физлицам и другим нерезидентам займы в иностранной валюте (см. также разъяснение Банка России);
• зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета или вклады (ограничение не распространяется на российские банки, а также на переводы в адрес зарубежных филиалов российских юрлиц и их сотрудников);
• переводить деньги без открытия банковского счета с помощью иностранных электронных средств платежа;
• выдавать кредиты и займы в рублях иностранным лицам из стран, которые совершают недружественные действия. Кроме того, нельзя покупать у таких лиц недвижимость и ценные бумаги (см. также уточнение категории иностранных лиц, совершающих недружественные действия). Ограничение в части кредитования не распространяется на резидентов, которые контролируются указанными иностранными лицами;
• покупать недвижимость или ценные бумаги у других контрагентов, если владелец этих активов приобрел их после 22 февраля у лиц из стран, которые совершают недружественные действия.
Об особенностях применения ограничений, связанных с ценными бумагами и недвижимостью, см. п.п. 1.5 и 1.11 разъяснений ЦБ РФ.
Российские организации могут временно применять особый порядок расчетов с кредиторами из стран, совершающих недружественные действия. Платить кредиторам можно в рублях по обязательствам свыше 10 млн руб. в месяц.
Операции с наличной иностранной валютой
По 10 сентября действует временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП. Можно получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.
Вывоз товаров и оборудования из страны
Установлен перечень иностранных товаров и оборудования, которые нельзя вывозить из страны до конца года, а также перечни товаров с разрешительным порядком вывоза на территорию государств ЕАЭС.
До конца года запретили вывозить в страны, совершающие недружественные действия, ряд лесоматериалов, а также отходов и лома некоторых металлов.
По 31 августа введен запрет на вывоз сахара, по 30 июня – зерновых культур.
Валютный контроль ФНС
Служба временно не проводит проверки соблюдения валютного законодательства.
ИТ-компаниям
Мораторий на проверки
К аккредитованной ИТ-компании госорганы не могут приходить с плановыми проверками до конца 2024 года. По внеплановым проверкам, как и для других организаций, мораторий действует до конца текущего года.
Нулевая ставка по налогу на прибыль
Для ИТ-компаний на 2022-2024 годы ввели нулевую ставку по налогу на прибыль. Условия ее применения такие же, как для пониженной ставки 3%: госаккредитация, доля доходов и среднесписочная численность.
Отсрочка от службы в армии для работников
Отсрочку смогут получить выпускники вузов по определенным специальностям со стажем работы в ИТ-компаниях не менее 1 года и возрастом до 27 лет. Получить ее смогут и те, кто проработал меньше этого срока, но за год до трудоустройства в такую организацию окончил вуз.
Строительным фирмам
Кредиты от СРО
До конца года СРО в сфере строительства могут предоставлять своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Расчеты по эскроу
Срок депонирования средств на счете эскроу можно продлить на 2 года. Это касается договоров, заключенных до 14 марта.
Изменение условий госконтрактов
Заказчики из перечня могут до конца 2022 года увеличить цену контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Эту возможность распространили и на контракты текущего года.
Поменять существенные условия строительных контрактов жизненного цикла или смешанных при цене 1 млн руб. и более и сроке действия не менее 1 года можно, если их заключили или заключат до 31 декабря 2022 года.
Списание неустоек по госконтрактам
Заказчики спишут подрядчикам неустойки по контрактам, если к невозможности выполнить обязательства в полном объеме привел рост цен на стройматериалы не только в 2021 году, но и в 2022.
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