Компания En+ Group совместно с Ассоциацией «Большая Байкальская Тропа» обустроят три экотропы вокруг Байкала

В этом году география проекта впервые охватит Республику Бурятия – Забайкальский национальный парк и Байкальский заповедник. Сумма инвестиций в проект составит 5 млн рублей. На эти средства будет приобретен необходимый инвентарь и экипировка, пройдет обучение добровольцев, а также планируется размещение и функционирование полевого лагеря, рассказали SIA.RU в компании.

В этом году значительное обновление пешеходных маршрутов в Иркутской области коснется участка от поселка Большое Голоустное до бухты Песчаная. В Республике Бурятия работы пройдут по маршруту от поселка Монахово до бухты Змеевая, а также на тропе «В дебри Хамар-Дабана» в районе поселка Танхой. По предварительным оценкам, общая протяженность построенных либо реконструированных троп может составить от 6 до 8,5 км.

Работы начнутся в августе и завершатся в сентябре 2022 года. Под руководством бригадиров участники экспедиции расчистят коридоры троп, снимут верхний органический слой почвы, срежут верхние склоны, проведут подрезку кустарников. В результате значительные участки местности станут более доступными и безопасными. Ожидается, что в мероприятиях будет задействовано порядка 120 волонтеров, 70 из которых сотрудники предприятий En+ Group, активно содействующие проведению экологических проектов.

En+ Group более 10 лет содействует развитию экологического туризма в особо охраняемых природных территориях на берегах Байкала.

С непосредственным участием волонтеров компании обустроено 54 км тропы от Листвянки до Больших котов, где установлены 10 информационных стендов, выполняющих функцию экологического просвещения туристов, 50 указателей, помогающих путешественникам выбрать правильное направление, а также несколько зон для отдыха.

Роман Михайлов, директор по развитию Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»:

«Мы наблюдаем пик развития внутреннего туризма. По официальным данным, только в 2021 году тропу от Листвянки до Большого Голоустного в Прибайкальском национальном парке посетили 15 000 отдыхающих со всей России. В Танхое мы ежегодно обустраиваем тропу вдоль реки Осиновка. Еще один востребованный пеший маршрут до бухты Песчаной пока в достаточной степени не оборудован. Немало внимания и сил потребуется для восстановления тропы до бухты Змеевая, где в последние годы такие мероприятия не проводились. Эта местность славится горячими источниками, на которые приезжают все больше людей».

На протяжении многих лет по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски на Байкальской природной территории активно развивается экологический туризм. Принципиальная позиция к сохранению уникального озера находит отражение в ESG-стратегии, которую сегодня продолжает компания. Ключевыми целями в области устойчивого развития Группы определены сохранение экосистем суши, чистая вода и санитария.