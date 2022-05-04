Цены в магазинах начали снижаться – Ярослав Шиллер, «Слата», «ХлебСоль»

В апреле ситуация на рынке продуктового ритейла стабилизировалась, считает исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. Ажиотажный спрос на продукты утих и вернулся на уровень до 24 февраля, доля промо постепенно увеличивается, дефицита товаров нет и не предвидится. И самое главное – поставщики перестали повышать цены, рассказал он SIA.RU.

Как изменился спрос на продукты по сравнению с мартом?

– В апреле мы фиксируем возврат спроса на уровень того, что был у сетей до 24 февраля, по всем группам товаров мы постепенно приходим к прогнозируемому ранее уровню продаж.

Какие тренды можно выделить на текущий момент?

– Самое главное – это сокращение количества запросов от поставщиков на повышение цен и появление заявлений, пока еще единичных, о снижении. К примеру, одна из крупных федеральных компаний, которая ранее заявила о повышении до 60 - 70% по ряду позиций, но на текущий момент отозвала повышение практически до нуля. Таким образом, наш покупатель оказался в выигрыше, так как мы ранее не приняли заявленное повышение, продавали остатки и не закупили товар по повышенным ценам в марте, большую долю товаров мы продавали в промо.

Что происходит с промо, акционными предложениями?

– Как отмечали в марте, промо сократилось как в количественном, так и в качественном значении: его стало меньше, как сократилась и глубина скидки. Наблюдаем, что та доля, которая имеется, выше наших ожиданий: покупатель продолжает приобретать товар по акциям. По ряду товаров промо сократилось до нуля, а в категории «колбасы» ничего существенно не изменилось.

Есть какой-либо дефицит товаров?

– О какой-либо существенной угрозе и дефиците какого-то товара говорить не стоит. Мы собираем аналитику, исследования и в целом видим, что доля производств, как и наших производителей, около 93%, в том числе с импортной составляющей. Доля прямого импорта – в пределах 7%, это, к примеру, алкоголь или товары, которые сеть покупает по контрактам внешнеэкономической деятельности из Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Для нас есть иной вызов, в связи с которым мы обязаны прорабатывать альтернативные поставки. Это связано с логистическими проблемами, которые есть или могут сложиться к концу второго квартала из-за разрывов цепочек поставок, дефицита контейнеров, ограничения или перекрытия пропускной способности на границе.

Как изменился спрос в апреле на товары длительного хранения?

– Спрос на сахар, крупы, макароны, масло растительное стабилизировался. Покупатели запаслись этими товарами. Есть небольшой процент падения товара в штуках, но это ожидаемо для нас. Наличие в сетях обеспеченно, дефицита не прогнозируется.

Изменилось ли поведение покупателей?

– Изменение покупательского спроса или поведения мы не наблюдаем. Покупатель стал более чувствителен к предложениям по акциям, покупки стали более рациональными. Мы видим снижение продаж по отдельным брендам, так как они существенно подняли цены на свой товар.

Введет ли сеть новый ассортимент, который будет более востребованным, или он российского производства?

– На текущий момент мы нацелены оптимизировать ассортиментную матрицу, поэтому товара больше выводим, нежели вводим. В среднем сокращение к концу второго квартала может произойти на 10 - 15%. Выводим очень дорогой товар, например определенный вид креветок по 2000 рублей и более. Это предложение мы оставим в тех магазинах, где на него есть спрос. Также оптимизируем предложения по товарам третьей, четвертой линейки не особо популярного бренда.

Проводите ли сейчас распродажи?

– В мае запустили распродажу нон-фуд (не продуктовый) ассортимента – это паллетная выкладка с техникой, товарами для туризма и посудой по старым ценам. Продолжается в супермаркетах и распродажа товаров с паллет. Представлены товары из всех категорий по фиксированным ценам, а это январские-февральские цены.

Как меняются цены и предложения по алкогольной продукции?

– Цены на российские и импортный алкоголь стали снижаться, но дефицит по данному товару сохраняется. Проблем с российскими поставками нет, если они не привязаны к импортному сырью. Мы перераспределяем ассортимент с иностранных брендов на российского производителя. Спрос на данную категорию товаров за последний месяц вырос, но покупатель выбирает более доступный по цене.