«Ждать нет смысла – надо строить», - Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, о загородном рынке в новой реальности

Мобилизоваться и работать в усиленном режиме – такова антикризисная стратегия Meta_Estate. Девелопер продолжает строительство и благоустройство поселка Патроны Парк на Байкальском тракте и работает над новым проектом – в деревне Бурдаковка. «Это уже четвертый проект, который мы начинаем в кризис, – говорит руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. – Надо делать – ждать смысла не вижу». О новой реальности, росте цен и опасениях заказчиков – в нашем интервью.

Дмитрий Кузнецов. Фото - А. Федорова

«Сезон состоится»

Дмитрий, уже два месяца мы все живем в новой реальности. Как чувствует себя ваш проект Патроны Парк? Есть ли какая-то специфика на загородном рынке?

– Особого спроса, ажиотажа, как на рынке городской недвижимости, у нас не было. И это понятно: загород – всегда долгая продажа. Не как в городской новостройке: принёс деньги – получил свой объект. Здесь мы сначала заключаем договор, потом проектируем, согласовываем, строим дом…

Сейчас у нас идет стройка: весь год распродан, мы полностью загружены работой на строительный сезон 2022-го. В планах около 50 объектов: дома, гаражи, бани. Продажи ведем на следующий год – и это, конечно, сложнее. Так далеко заглядывать сейчас мало кто готов.

Большие объемы запланированы на 2023-й?

– Нет, всего 20 домов, это финальные продажи. К концу года Патроны Парк должен преобразиться. Мы планируем благоустроить парк площадью 1,5 Га, озеленить центральную улицу, а ещё много работ будет по благоустройству участков заказчиков. Поселок и сейчас хорошо выглядит, а будет – отлично. Я ни секунды не сомневаюсь, что, как только ситуация выправится и люди начнут думать о будущем, наш продукт мгновенно закончится – раскупят всё.

В текущих условиях нам было важнее, как чувствуют себя заказчики, которые планируют строиться в Патроны Парке в этом году.

Какие трудности здесь есть?

– Многие беспокоились, что в связи с ростом стоимости материалов цена недвижимости значительно вырастет. Но мы на большинство объектов успели закупить основное: кирпич, арматуру, инертные материалы – до кризиса; успокоили заказчиков. Для тех, с кем у нас уже заключены договоры и определены цены, мало что изменится.

А для остальных?

– Когда цены начали разгоняться, мы думали, что придется перейти на другую схему работы – не с фиксированной ценой за объект, а со сметой, которая может пересматриваться в зависимости от того, как меняется стоимость материалов, от факта закупок. В этом случае доля неопределенности сохранилась бы, но сам процесс остался бы максимально прозрачным для заказчиков. Однако такие меры не понадобились: ситуация начала выравниваться. Так что сезон состоится.

Но рост цен все-таки был? Что подорожало?

– Изменилась – на 6% – цена подрядных работ. Есть удорожание и по материалам – на 10-15%. Но мы пользуемся преимущественно российской продукцией. Из импортного – только комплектующие к светопрозрачным конструкциям, они подорожали сильно. Наши партнёры ищут альтернативы: переходим на российских производителей, сохраняя при этом и качество, и эстетику.

Патроны Парк. Фото из архива компании

«Изменили планы вовремя»

Насколько ваш проект зависим от процентных ставок по кредитам?

– Мы от кредитов не зависим и не зависели никогда, поэтому рост ставок на Патроны Парке не отразился. Во всяком случае, прямого влияния нет.

А косвенное? Многие ведь, чтобы купить новую недвижимость, продают старую. Вторичный рынок сегодня стоит – из-за больших ставок по ипотеке.

– Это правда. У нас есть заказчик, который не может продать квартиру и рассчитаться с нами вовремя. Ждем, ничего страшного.

Что обеспечивает такую устойчивость компании?

– В первую очередь, продукт – специфический, индивидуальный – и то, что мы вовремя скорректировали свои планы. Строительство Патроны Парка должно было завершиться в 2022 году. Но из-за роста цен скорость продаж снизилась, стала более размеренной.

Мы решили не торопиться и спокойно закончить строительство в 2023-м. А в этом году вложиться в красоту поселка, в благоустройство и озеленение, чтобы последним покупателям было очевидно, что они приобретают, как будет выглядеть итоговый продукт.

Сколько этот итоговый продукт будет стоить?

– Цену последних объектов сейчас спрогнозировать и точно зафиксировать в договоре сложно. Скорее всего, мы перейдем на нефиксированную стоимость по этим объектам: сначала будем проектировать, потом считать полноценную смету по проекту и уже на ее основании определять итоговую цену.

Патроны Парк. Фото из архива компании

«Нет смысла ждать»

В предыдущем интервью Газете Дело вы говорили о новом проекте – поселке премиум-класса на Байкальском тракте, в деревне Бурдаковка. Поставите планы на паузу или будете делать?

– Уже делаем! Во время кризиса есть два пути: либо замереть, либо мобилизоваться и работать в усиленном режиме. Мы выбрали второе.

Работа идет полным ходом: разрабатываем концепцию, в мае будет презентация. Новый поселок станет уже четвертым проектом, который мы начинаем в кризис. И это ни разу нам не помешало. Проект в Бурдаковке длинный – рассчитан на пять лет минимум – и за это время все еще несколько раз поменяется. Мы к этому готовы: наши проекты всегда достаточно гибкие, мы можем подстроиться под ситуацию.

Спрос на загородную жизнь, на собственные дома, в связи со всеми происходящими в последние годы событиями, должен, на мой взгляд, только увеличиться. Поэтому будем строить – ждать никакого смысла не вижу.

На уровне государства в очередной раз звучит тема сельской ипотеки и других способов стимулирования строительства индивидуальных домов. Это вселяет дополнительную уверенность?

– Мы все это время жили без массовой ипотеки – и справились. Но на будущее, конечно, хотелось бы, чтобы ипотека была. Мы хотим делать продукт более глубокой проработки, детализации. Когда дом – это не только коробка, но и отделка, инженерия, благоустройство, озеленение. В этом случае он практически удваивается в цене.

Но представьте, насколько круто купить совершенно новый дом с современной архитектурой, великолепным дизайном, бескомпромиссным качеством отделки и инженерных систем! Когда вам не придется закупать бытовую технику и устанавливать встроенную мебель. Когда вы не видите строительной грязи вокруг своего дома, вместо этого – стильный ландшафтный дизайн с автополивом и роботом для стрижки газона. И главное – ландшафт, экстерьер и интерьер сделаны в единой концепции, плавно перетекают друг в друга и созвучны во всём посёлке.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Реализовать такой продукт без ипотеки быстро просто невозможно. За свои деньги человек будет строить дом очень долго: первый год уйдет на коробку, второй на отделку, третий – на благоустройство. Если же мы хотим все это сделать за один год, комплексно, то нам, конечно, очень нужна финансовая поддержка.

(3952) 62-01-01 Читайте также: Создавая тренды. Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, – о «Патроны Парке» и новом проекте Кредит на загород. Дома в «Патроны Парке» можно купить по специальной программе Примсоцбанка

www.patronipark.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 3

СПРАВКА

Поселок «Патроны Парк» располагается на 19 км Байкальского тракта. Дорога до города занимает не более 15 минут. Дома в поселке служат естественным продолжением окружающей природной среды. Философия поселка-парка удовлетворяет главные современные потребности человека в функциональности и комфорте, красоте и эмоциональности, заботе о природе. Проектом предусмотрен полный комплекс городской инфраструктуры: централизованная канализация, водопровод, электрические сети.

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