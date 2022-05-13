ИРГАУ: Международная деятельность как элемент стратегии развития университета

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского – один из старейших ВУЗов Сибири, с богатой историей. Начиная с 1934 года существования ИСХИ – Иркутского ГАУ подготовлено более 50000 специалистов для агропромышленного комплекса Сибири, других регионов страны и около 1000 человек для зарубежных государств.

Фото: А.Федорова

Стратегия развития Иркутского государственного аграрного университета направлена на формирование вуза инновационного типа, выпускающего специалистов мирового уровня – качественно новых работников, умеющих ориентироваться в мировой рыночной экономике, использовать инновации и развивать агробизнес.

В рамках стратегии развития Иркутский ГАУ ведет широкую международную деятельность, направленную не только на повышение эффективности и качества учебной и научной работы, но и на формирование взаимодействия с зарубежными университетами и научными учреждениями. На сегодняшний день в вузе имеется порядка 70 партнерских соглашений с организациями 17 стран мира. Реализуется около 20 программ двойного дипломирования с университетами Китая, Монголии и СНГ, проводятся летние/зимние международные школы со студентами Германии, Польши, Китая, Монголии, Испании, Чехии и других стран. В 2022 г. Иркутский ГАУ вошел в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» Минобрнауки России.

С 2019 года вуз уверенно присутствует в мировом рейтинге «GreenMetric» (рейтинг «Зеленых университетов»), занимая в нем 224-366 места среди университетов мира и 6-12 места среди российских университетов. В Университете ежегодно открываются учебные классы ведущих иностранных компаний, например, только в 2021 г. свои фирменные лаборатории открыли такие фирмы, как: WOLF (Германия), МТЗ (Беларусь), NEW HOLLAND (США) и др.

Международная деятельность – это непрерывная череда интересных событий и мероприятий, в том числе встречи с партнёрами, обучение за границей студентов и аспирантов, командирование сотрудников за рубеж, проведение международных конференций и семинаров, спортивные соревнования и многое другое.

«В августе этого года состоятся две летние школы для студентов из разных регионов России и других стран. Тема первой школы – защита природы и экологии озера Байкал, второй – сибирская тайга и её значимость в жизни человека. Разумеется, это не единственные подобные проекты по академической мобильности студентов и НПР. В университете реализуется, например программа Erasmus+, по которой иностранные студенты и преподаватели могут побывать в нашем университете, а наши – за рубежом. В ВУЗе обучается около 550 учащихся из 16 стран. Наши студенты тоже ездят за рубеж – в прошлом году 15 человек побывали на практике в Германии, а в целом до 50 студентов университета ежегодно выезжают на зарубежные стажировки, практики, обучаются в партнерских вузах по обменным образовательным программам. Я уверен, что такой обмен знаниями и опытом очень значим – это поиск новых решений, умение мыслить разносторонне и принимать максимально верные решения, как в практических, так и в экономических аспектах на мировом рынке труда» - подчеркивает проректор по международным связям Олег Репецкий.

С 2019 года университет участвовал в 3 проектах Европейской Комиссии ERASMUS+, выиграл 5 грантов Германской службы академических обменов: на проведение трех летних школ по программе «GoEast» по лесному делу, биологии и экологии; грант на учебно-ознакомительную поездку студентов вуза в аграрные университеты и НИИ Германии; индивидуальные гранты на выполнение научных исследований, а также грант программы Фулбрайта (США).

Иркутский ГАУ популярен у молодёжи и специалистов среднего звена, работающих в аграрном секторе азиатских стран и получающих высшее образование по заочной форме. Обширная область применения полученных специальностей, невысокая стоимость обучения, комфортный кампус в пригородной зоне, прохождение оплачиваемых практик в опытных хозяйствах университета, а также возможность получать образование на бюджетной основе положительно влияют на выбор иностранных студентов и их родителей.

«Важно не только профессиональное образование, но и условия, в которых ребята его получают. Одно из серьезных наших преимуществ – студенты живут в поселке кампусного типа, полностью огороженном, охраняемом и безопасном. В университете культ спорта – имеются спортзалы, футбольное поле, лыжная база, проводятся различные спортивные мероприятия, ребята успешно выступают на состязаниях. Кроме того, мы тщательно следим за качеством питания и проживания наших студентов. Безопасность и устроенный быт – составляющие, которые нельзя недооценивать», – отмечает ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев. «Мы стараемся предложить нашим ребятам действительно комфортные условия, и возможность не оставлять свои спортивные или творческие увлечения».

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского осуществляет приём иностранных граждан все уровни образования: от среднего профессионального и высшего до аспирантуры и курсов повышения квалификации. Реализует специальные образовательные программы для иностранных граждан, визовую и миграционную поддержку иностранных обучающихся, преподавателей и гостей университета. Добро пожаловать в Иркутский ГАУ!