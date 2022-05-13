Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии

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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Предоставляем услуги разнорабочих [13.05.2022]www.иркразнорабочие.com ИП Кистенёва Е.А. Тел.: 89087769575
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [13.05.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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О каких изменениях в законодательстве во II квартале 2022 года нужно знать гражданам [12.05.2022]Обзор последних новостей в системе КонсультантПлюс
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«Ждать нет смысла – надо строить», - Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, о загородном рынке в новой реальности [12.05.2022]Мобилизоваться и работать в усиленном режиме – такова антикризисная стратегия Meta_Estate. Девелопер продолжает строительство и благоустройство поселка Патроны Парк на Байкальском тракте и работает над новым проектом – в деревне Бурдаковка. «Это уже четвертый проект, который мы начинаем в кризис, – говорит руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. – Надо делать – ждать смысла не вижу». О новой реальности, росте цен и опасениях заказчиков – в нашем интервью.
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Проект «Хрустального парка» вышел в финал конкурса Urban Awards 2022 [18.04.2022]Как сообщили организаторы, в конце марта завершился этап онлайн-голосования в рамках престижной 14-й Федеральной премии Urban Awards. Жюри оценивало более 170 проектов.
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5 мифов о новостройках. Чего боятся покупатели недвижимости [08.04.2022]Первый квартал 2022-го отметился ажиотажным спросом на новостройки. Как ведут себя покупатели недвижимости сейчас? Чего боятся? Мы собрали наиболее популярные опасения и попросили девелоперов прокомментировать их.
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Стройка продолжается. Как иркутские застройщики справляются с новыми вызовами [08.04.2022]«У вас всё хорошо?», «Вы точно всё достроите?» – в конце февраля – начале марта телефоны иркутских застройщиков разрывались от звонков встревоженных покупателей. Следом пошли и другие звонки: «Хочу купить квартиру! Сегодня!» Мы решили проехать по стройплощадкам нескольких ЖК в разных районах города – увидеть своими глазами, как идет стройка, и поговорить с руководителями девелоперских компаний о вызовах нового времени. Что изменилось в бизнес-процессах? Как идут продажи? Об этом – в нашем материале.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [08.04.2022]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [08.04.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.04.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Байкальский Центр Тренинга, АРБ ПРО. Ликвидация разрывов в бизнесе [08.04.2022]19-20 мая, Иркутск
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.04.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.04.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Альтернатива городской квартире. Какие новые форматы недвижимости предлагает загородный рынок [07.04.2022]Современные загородные микрорайоны стирают былые различия между пригородом и городской недвижимостью. Центральные инженерные сети, продуманная инфраструктура и благоустройство позволяют сохранить привычный комфорт, а новые форматы загородных квартир не только конкурируют с городскими аналогами по цене, площади и эргономике, но и создают дополнительные возможности для покупателей. О том, как и почему загород стал альтернативой городским новостройкам, Газете Дело рассказала девелопер микрорайона Хрустальный Парк Кристина Яковенко.
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Налог «обнулили». Как отмена ставки НДС поможет гостиничному бизнесу и туризму? [06.04.2022]Ставку налога на добавленную стоимость для гостиниц в России обнулили на 5 лет. В Ростуризме это решение называют «долгожданным, прорывным и своевременным»: оно поможет сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и устранит острую нехватку гостиниц в стране. Оправданны ли эти ожидания? Действительно ли обнуление НДС приведет к строительству новых объектов? И какие проблемы на самом деле стоят перед туротраслью в регионе? Газета Дело обратилась за комментариями к участникам рынка и экспертам.
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В микрорайоне Хрустальный Парк вручены ключи новоселам Французского квартала [29.03.2022]В микрорайоне Хрустальный Парк, расположенном на 14 км Байкальского тракта в пригороде Иркутска, торжественно передают ключи будущим жителям Французского квартала. Французский стал седьмым введенным в эксплуатацию кварталом из 15-ти запланированных в микрорайоне.