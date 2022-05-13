Предоставляем услуги разнорабочих

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Эпоха перемен. Какие возможности открываются для предпринимателей Иркутской области [13.05.2022]Бизнес опять живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – многие говорят об очередном кризисе. Однако первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников убежден: новая реальность создает и новые возможности, а институты поддержки предпринимателей уже сейчас готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом он считает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном положении, чем крупный. Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма Газете Дело рассказали Руслан Ситников и Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес».
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Инвестируем с «Фридом Финанс»: коротко о важном [13.05.2022]С конца февраля геополитика активно вмешивается в жизнь мировой экономики. К этому примешиваются и некоторые локальные решения, которые подчас неверно истолковываются, создавая ненужный информационный шум. Например, недавно инвесторов взволновало так называемое закрытие доступа российских клиентов к американской бирже Nasdaq. О том, что на самом деле происходит в инвестиционной сфере, рассказал Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.
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ИРГАУ: Международная деятельность как элемент стратегии развития университета [13.05.2022]Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского – один из старейших ВУЗов Сибири, с богатой историей. Начиная с 1934 года существования ИСХИ - Иркутского ГАУ подготовлено более 50000 специалистов для агропромышленного комплекса Сибири, других регионов страны и около 1000 человек для зарубежных государств.
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На маркетплейс – за месяц [13.05.2022]Алексей и Наталья Дорогины из Листвянки варят варенье из орехов и собирают чаи из трав. Занимаются созданием эко-продукции больше десяти лет. Оформили ИП, сертифицировали продукцию и официально продают её. Сейчас предприниматели решили, что пора выходить на рынок интернет-торговли.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [13.05.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [13.05.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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О каких изменениях в законодательстве во II квартале 2022 года нужно знать гражданам [12.05.2022]Обзор последних новостей в системе КонсультантПлюс
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Китайские автомобили завоёвывают рынок, и этим надо пользоваться – Алексей Черкашин, «ВС Консалт» [11.05.2022]Почти половина иркутян – 45% – готова пересесть на китайские автомобили. Такие данные приводит сайт Дром.ру по результатам своего опроса. В связи с уходом с нашего рынка некоторых европейских брендов и беспрецедентным ростом цен, многие водители, планирующие приобрести новую машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Известный иркутский юрист, генеральный директор юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин, с которым мы встретились в новом автосалоне Exeed, тоже рассматривает вариант такой покупки. «У меня нет проблемы с выбором в плане – «китаец» или не «китаец». У меня дилемма – какой «китаец»?», – говорит Алексей. С Газетой Дело он поделился размышлениями о том, насколько важен статусный автомобиль, о силе стереотипов и разумном потреблении.
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«Таёжные вкусняшки»: из Сибири в столицу [06.05.2022]Команда Олега Попова работает на иркутском рынке под брендом «Таёжные вкусняшки»: варит варенье из молодых сосновых шишек, занимается переработкой дикоросов. Бизнес существует не первый год и к разным неожиданностям уже готов. Но иногда случаются настоящие форс-мажоры, которые становятся поводом для поиска новых возможностей.
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Цены в магазинах начали снижаться – Ярослав Шиллер, «Слата», «ХлебСоль» [04.05.2022]В апреле ситуация на рынке продуктового ритейла стабилизировалась: ажиотажный спрос на продукты утих и вернулся на уровень до 24 февраля, поставщики перестали повышать цены, доля промо постепенно увеличивается, дефицита товаров не предвидится, заявил исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.
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Компания En+ Group совместно с Ассоциацией «Большая Байкальская Тропа» обустроят три экотропы вокруг Байкала [04.05.2022]В этом году география проекта впервые охватит Республику Бурятия – Забайкальский национальный парк и Байкальский заповедник. Сумма инвестиций в проект составит 5 млн рублей.
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Академия IT расширяет границы и возможности [29.04.2022]En+ и ИРНИТУ масштабируют совместный образовательный проект на вузы Иркутской области
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Зеленый на 100%. Как меняются сельские филиалы Сбера [27.04.2022]Сельский офис Сбера в поселке городского типа Тайтурка Усольского района – гордость банка. Здесь не просто применили лучшие цифровые решения, но и реализовали большой ESG-проект
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Exeed в Иркутске: презентация автосалона китайского бренда прошла в стилистике «Новая роскошь» [26.04.2022]Новые дилерские центры уже несколько лет не открывались в Иркутске, поэтому мероприятие, гостями которого были около 200 человек, стало заметным событием в жизни города.
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Проект по перестройке ИркАЗа находится на этапе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду [25.04.2022]Директор по экологии ИркАЗа Алексей Тенигин рассказал об этом депутату Заксобрания региона, депутатам города Шелехова, представителям общественности и руководителям муниципальных предприятий.
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Росприроднадзор выдал положительное заключение по газофракционирующей установке ИНК в Усть-Куте [14.04.2022]Усть-Кутский газоперерабатывающий завод является частью масштабного газового проекта ИНК.
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Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время [08.04.2022]Одно из самых заметных постковидных последствий, с которым столкнулись переболевшие люди, – выпадение волос. Остроту проблемы на «Сиянии Байкала» обозначил Спартак Каюмов, президент Союза трихологов России (Санкт-Петербург). По данным, которые он привёл, этот симптом встречается в 28,6 - 48,5% случаев. Рекомендации Спартака Каюмова, когда обращаться за помощью к специалистам, на чём основывается тактика лечения выпадения волос, как выбрать врача и другие – в Газете Дело.