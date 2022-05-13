Предоставляем услуги разнорабочих

Китайские автомобили завоёвывают рынок, и этим надо пользоваться – Алексей Черкашин, «ВС Консалт»

Почти половина иркутян – 45% – готова пересесть на китайские автомобили. Такие данные приводит сайт Дром.ру по результатам своего опроса. В связи с уходом с нашего рынка некоторых европейских брендов и беспрецедентным ростом цен, многие водители, планирующие приобрести новую машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Известный иркутский юрист, генеральный директор юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин, с которым мы встретились в новом автосалоне Exeed, тоже рассматривает вариант такой покупки. «У меня нет проблемы с выбором в плане – «китаец» или не «китаец». У меня дилемма – какой «китаец»?», – говорит Алексей. С Газетой Дело он поделился размышлениями о том, насколько важен статусный автомобиль, о силе стереотипов и разумном потреблении.