На маркетплейс – за месяц

Алексей и Наталья Дорогины из Листвянки варят варенье из орехов и собирают чаи из трав. Занимаются созданием эко-продукции больше десяти лет. Оформили ИП, сертифицировали продукцию и официально продают её. Сейчас предприниматели решили, что пора выходить на рынок интернет-торговли.

Чай для трудоголиков

– Наши травяные чаи – «Таежный», «Чай для сна» и «Чай для трудоголиков» – знакомы российским и зарубежным покупателям, – рассказала Наталья Дорогина. – Туристам, которые, приезжают в Листвянку и покупают чайные миксы себе или в подарок. Основной объем продаж сосредоточен здесь, в Листвянке, и очень сильно зависит от количества туристов. В этом году туристический поток резко упал еще в конце февраля, и мы решили, что пришло время выходить на другие регионы. В европейской части России спрос на напитки из трав есть, но найти и купить качественный чай непросто, а значит, у нашей продукции есть все шансы найти своего покупателя.

Обучились онлайн

– О продажах через интернет мы задумывались и раньше, – призналась Наталья. Однако не хватало знаний и времени, чтобы разобраться самостоятельно. В социальных сетях увидели пост о том, что Центр «Мой бизнес» бесплатно проводит обучение по выходу на маркетплейсы, и решили попробовать. Можно было выбрать удобную форму обучения – очно или онлайн. В течении шести дней мы слушали курс лекций, о том, какие есть торговые площадки, где можно закупать сырье, если не производишь сам, кто поможет наладить общение с зарубежными покупателями и многом другом.

Сэкономили деньги и время

– Наиболее подходящей торговой площадкой для продажи нашей продукции мы выбрали Wildberries, – рассказала Наталья Дорогина. – Большую часть расходов за выход на Wildberries – 90% – оплатил Центр «Мой бизнес», а мы оплатили всего пять тысяч рублей и фотосъемку продукции. Кроме значительной финансовой экономии, мы также сэкономили много времени и сил: если бы я занималась всем этим сама, выход на интернет-площадку занял бы гораздо больше времени. Совместно с Центром «Мой бизнес» менее чем за месяц мы начали продавать на Wildberries.

Надо, чтобы было красиво

– Наша ближайшая задача, если все пойдет успешно, думать над увеличением объемов продаж. Конечно, мы хотим расширить производство. Для этого нам понадобится увеличить количество сборщиков или начать закупаться в других регионах. В любом случае – у нас ручная работа, нужно, чтобы все было качественно и красиво, чтобы покупатели сказали: «Спасибо, все вкусно, мы хотим еще!».

Центр «Мой бизнес» принимает заявки на услугу по сопровождению выхода вашего товара на крупнейшие маркетплейсы страны.



Услуга включает в себя:

- проведение анализа деятельности на готовность размещения товаров;

- подбор перспективных маркетплейсов;

- подготовку пакета документов;

- проведение анализа текущего ассортимента товаров;

- персональные рекомендации по работе и созданию контента;

- размещение на маркетплейсе;

- создание товарного контента;

- рекомендации по продвижению и увеличению продаж.

