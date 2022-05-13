Россельхозбанк в Иркутске приглашает на «Вкусные пятницы»

Россельхозбанк организовал в офисе в Иркутске на ул. Сурикова «Вкусную пятницу». Мероприятие проводится в целях популяризации товаров местных производителей. На нем посетители могут продегустировать и приобрести фермерские продукты отечественных производителей. На первой прошедшей в Иркутске «Вкусной пятнице» местные аграрии презентовали сыры и молочную продукцию бренда «Перевозников».

За прилавок с сырной нарезкой встали владельцы сыроварни – Сергей и Мария Перевозниковы. Они рассказали об истории и вкусовых нюансах каждого вида производимого сыра. Посетители на месте смогли приобрести свежую фермерскую продукцию напрямую у поставщиков, без дополнительных наценок.

Производством собственных сыров фермеры занялись еще в 2013 году. Прошли обучение у итальянских технологов, закупили и установили высокотехнологичное оборудование, осуществили проверку продукции и получили необходимые сертификаты. Начинали с изготовления качотты, а сегодня в ассортименте сыроваров порядка 20 видов сыров. Помимо классических, выполненных по итальянской рецептуре, здесь представлены сыры с добавками сибирских местных трав и кедровых орехов. Есть в сырной корзине Перевозникова и авторский сорт сыра – «Бугульдейка», названный в честь деревни, расположенной на берегу Байкала. Именно этот местный сорт сыра покорил сердца покупателей, на втором и третьем местах в рейтинге популярности оказались классический сулугуни и скаморца – молодые сыры с нежным вкусом.

«Сам формат дегустации продукции существует давно и нам хорошо известен, но дегустация фермерской продукции в профильном банке – в таком формате участвуем впервые. В итоге за продукцией ездили дважды. Получили хороший отклик – и в плане потребительского спроса, и в плане общения: всегда интересно выслушать мнение о своей продукции», – рассказал Сергей Перевозников.

Формат мероприятия пришелся по душе и посетителям. Клиенты увлеченно участвовали в беседе, делились впечатлениями, интересовались технологией приготовления и качеством сырья. «Очень рада, что узнала об этой продукции. Мне понравились сливки и творог – даже выглядят по-другому, как настоящие, деревенские. Теперь буду знать, куда идти за местным продуктом», – с улыбкой рассказывает Ирина Дмитриевна, клиент банка.

Такие мини-ярмарки планируется проводить в Иркутске на постоянной основе. В офисе Россельхозбанка уже представили свою продукцию местные сыровары, компания Иркутскзверопром с продукцией из местного экологичного сырья: мед, перетертая с сахаром ягода, морсы, салаты и закуски.

Кроме того, жители Иркутской области могут в любое время приобрести фермерские продукты на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное. На платформе представлена продукция 50 иркутских производителей. Для заказа свежих продуктов от фермеров достаточно установить мобильное приложение Свое Родное и зарегистрироваться в нем.

https://svoe-rodnoe.ru/