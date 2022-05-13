Инвестируем с «Фридом Финанс»: коротко о важном

С конца февраля геополитика активно вмешивается в жизнь мировой экономики. К этому примешиваются и некоторые локальные решения, которые подчас неверно истолковываются, создавая ненужный информационный шум. Например, недавно инвесторов взволновало так называемое закрытие доступа российских клиентов к американской бирже Nasdaq. О том, что на самом деле происходит в инвестиционной сфере, рассказал Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.

Отразились ли изменения последних двух месяцев на клиентах «Фридом Финанс», и как им ориентироваться в текущем новостном потоке?

– С конца февраля в мировой экономике, включая рынки капитала, произошло множество событий. К наиболее значимым изменениям для российских инвесторов следует отнести ограничения в отношении крупных российских банков и компаний, изменение таких макроэкономических показателей, как ключевая ставка и темпы роста цен, а также коррекцию фондовых рынков.

К этому примешиваются и некоторые локальные решения, которые подчас неверно истолковываются рядом СМИ и участниками рынка, создавая ненужный информационный шум. Например, недавно мы получили множество вопросов о так называемом закрытии доступа российских клиентов к американской бирже Nasdaq. На деле же Nasdaq не ограничивала доступ к торгам для россиян, в том числе для клиентов «Фридом Финанс», а речь шла о прекращении работы отдельных европейских банков в России с конца апреля.

В этом контексте мы хотим заверить, что наш бизнес сохраняет устойчивость: мы совершаем торговые операции с ценными бумагами в полном объеме, отслеживаем все происходящие изменения и по-прежнему предлагаем доступ к акциям иностранных компаний. Это стало возможным именно благодаря изначальной ориентации нашей компании на международные рынки и тщательной проработке механизмов, позволяющих вести бесперебойную деятельность. Таким образом, накопленный опыт теперь работает на нас и на наших клиентов.

Бренд «Фридом Финанс» – это не только брокерский бизнес, но и банковские услуги. Что изменят введенные в апреле требования Банка России к правилам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) для неквалифицированных инвесторов и требования к продаже инвестиционных продуктов банками?

– Да, действительно, сформировав надежный брокерский бизнес, мы начали расширять наши горизонты, в частности, развивать банковское дело. Что до нововведений Банка России, для нас это рабочий момент, который мы учитываем точно так же, как и множество других факторов. Так, требования регулятора к правилам доверительного управления ПИФами нацелены на большую информированность инвестора, рассматривающего фонды как инструмент инвестирования, и большую гибкость управляющей компании в определении правил, касающихся каждого конкретного фонда. Кроме того, нововведение позволит пайщикам использовать для расчетов не только деньги, но и ценные бумаги. Эти вопросы находятся в ведении компании, управляющей нашими фондами, которая имеет соответствующую лицензию и обладает всеми необходимыми компетенциями.

Второй вопрос, связанный с требованием финансового регулятора относительно информирования банками клиентов о рисках, сопряженных с инвестиционными продуктами, в штатном режиме решается на уровне банка «Фридом Финанс».

Таким образом, все звенья нашей инфраструктуры исправны и находятся в действии, и мы своевременно информируем об этом своих клиентов.

Что вы можете посоветовать инвесторам в текущей ситуации?

– Полагаться только на проверенные источники информации и надежную аналитику. Это особенно важно в условиях нестабильности, подогреваемой тиражированием непроверенных фактов.

Если вы считаете, что вам необходимы профессиональные опыт и поддержка, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, воспользовавшись тарифом «Консультационный». Это позволит вам обсуждать с персональным менеджером не только вопросы, связанные с формированием портфеля и его управлением, но также тенденции и новости фондовых рынков.

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