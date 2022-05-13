Холодная голова и трезвый расчет. Эксперты ПСБ Private Banking – о секретах успешного инвестирования

В период турбулентности важно сохранять спокойствие и холодную голову, убеждены директор ПСБ в Иркутске Александр Логунов и руководитель направления Private Banking в регионе Анна Лапенко. Как ведут себя клиенты в сегменте Private Banking? Почему умеренный консерватизм оказался оправданной стратегией? Какие инструменты помогают не только сохранять, но и приумножать капитал в периоды волатильности? Об этом – в нашем интервью.

Александр Логунов, директор ПСБ в Иркутске, Анна Лапенко, руководитель направления Private Banking

Фото: А.Федорова

Ситуация выровнялась

Последние месяцы стали испытанием для инвесторов. Как ведут себя клиенты Private Banking? Какие у них настроения?

Александр: Если и было беспокойство, то только в первые недели, когда Центробанк резко повысил ключевую ставку. Сейчас ситуация выровнялась.

Анна: Во время волатильности на рынках состоятельные клиенты предпочитают консервативный подход к сохранению сбережений. Они ответственно подходят к управлению семейным капиталом и тщательно подбирают инструменты.

Что выбирали в этот раз?

Анна: В марте, после введения высокодоходных депозитов, многие клиенты Private Banking разместили свои средства на них.

От депозитов к ПИФам

Помимо вкладов, какие сегодня есть варианты инвестирования у ваших клиентов?

Александр: В первую очередь – золото. Многие клиенты рассматривают его и как защитный актив, и как хорошую альтернативу валюте. Введение ограничений ЦБ на операции с валютой сильно подстегнули спрос на золото. Отмена НДС на золотые слитки стала хорошей антикризисной мерой для финансового рынка. Кроме того, 14 марта был принят закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать гражданам золотые слитки за валюту.

Александр Логунов, директор ПСБ в Иркутске

Фото: А.Федорова

Анна: Сегодня мы предлагаем нашим клиентам приобрести инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Они обладают высокой ликвидностью: их легко купить и продать как на территории России, так и за рубежом. Другим вариантом вложения своего капитала является покупка золотых слитков весом от 1 кг.

Ключевая ставка уже снижается, ставки депозитов – тоже. А вклады, открытые под высокий процент, скоро истекут. Что делать клиентам дальше?

Анна: При снижении ключевой ставки снижаются ставки по вкладам, но растет стоимость облигаций. Инвестируя в облигационные ПИФы от УК «Промсвязь», наши клиенты не только участвуют в таком росте, но и получают одно из лучших управлений на рынке. Облигационные ПИФы дают возможность заработать в течение полутора-двух лет порядка 15-17% годовых. Широкая линейка фондов постоянно дополняется, чтобы даже самый консервативный клиент смог инвестировать не в один, а в несколько фондов, подходящих его риск-профилю. Например, наш новый ПИФ «Финансовая подушка», который подходит даже для краткосрочных вложений и особенно интересен для юридических лиц, поскольку его ожидаемая доходность превышает ставку по накопительным и депозитным счетам, при этом сохраняя надежность и стабильность.

А как быть тем, кто инвестировал в акции? Такие инвесторы оказались в достаточно непростой ситуации.

Александр: Наши VIP-клиенты всегда были консервативны, предпочитали акциям депозиты. Мы в очередной раз убеждаемся: умеренный консерватизм – проверенная стратегия. А рынок акций рано или поздно отрастет, это вопрос времени.

Экосистема для инвесторов

Расскажите о ваших клиентах. В каких отраслях они заняты? Каков их средний возраст? Есть ли молодежь или в основном это «старые капиталы»?

Александр: Средний возраст – от 45 до 55 лет, хотя есть и 35- и 70-летние. Преимущественно мужчины, но есть и женщины, которые, кстати, более активно инвестируют в рискованные инструменты.

Анна: Наша задача – увеличить капитал клиентов, делая это обдуманно и ответственно, не подвергая их дополнительным рискам. Доверие, с которым клиенты к нам относятся, – это главная наша ценность. Мы понимаем, что клиентам нужен не отдельный продукт, а комплексное решение, поэтому активно развиваем экосистему управления частным капиталом.

Анна Лапенко, руководитель направления Private Banking ПСБ в Иркутске

Фото: А.Федорова

Что включает эта экосистема?

Анна: Банковское сопровождение, брокерское обслуживание, доверительное управление, страховые решения, вложения в недвижимость, драгоценные металлы, продукты Lifestyle.

Какие продукты ПСБ предлагает клиентам, которые пока не готовы к активному инвестированию?

Анна: Среди новых и популярных предложений – пакет услуг «Атмосфера» с сервисом «Семейный доступ» на основе премиальной банковской карты. Впервые все члены семьи, включая детей, и доверенные лица получают такой же набор привилегий, как и владелец капитала.

В основе пакета – премиальные карты «Мир-Премиальная» в необычном металлическом исполнении. В пакете услуг – специальная линейка вкладов, льготные тарифы для переводов, индивидуальный курс обмена валюты, VIP-кредитование и VIP-ипотека, консьерж-сервис. К услугам – лучшие специалисты наших партнеров – консалтинговых и юридических компаний. Кроме этого, клиенты уже оценили наши программы долгосрочного страхования жизни и здоровья.

Специальная линейка вкладов – это более высокие проценты?

Анна: Не только. Сегодня клиентам важно иметь большую гибкость в распоряжении вкладами. С учетом этого запроса мы улучшаем условия по всей линейке депозитов и предлагаем промо-вклады при размещении новых средств. Клиенты могут разместить свои накопления с привлекательной доходностью и комфортным сроком. При этом клиент сам выбирает для себя необходимые опции счета: приходно-расходный, с пополнением либо без опций, но с максимальной доходностью.

Что для вас особенно важно в работе с ВИП-клиентами?

Анна: В Private Banking важно выходить за пределы финансовых и юридических вопросов, сопровождать клиента в течение всего его жизненного пути в банке, развивать человеческие отношения.

Александр: Клиенты ценят надежность, стабильность, конфиденциальность. И доверие здесь – ключевое.

Разные инструменты

В чем, на ваш взгляд, залог успешного инвестирования?

Александр: Отсутствие суеты и трезвый расчет. Необходимо даже при сильно волатильных рынках уметь сохранять спокойствие и холодную голову. Анна: Свести к минимуму возможные риски поможет грамотное распределение активов и соблюдение принципа диверсификации. Выстраивая свой портфель, необходимо задействовать разные инструменты – активы с неоднородным уровнем риска и потенциальной доходностью. Что бы вы посоветовали инвесторам?

Александр: Внимательно отслеживать ситуацию и быть готовым к переориентации линии инвестирования. Важно проявлять должную осмотрительность во всех вопросах: и жизненных, и рабочих, и финансовых.

ПСБ Private Banking

Иркутск, ул. Халтурина, 7

тел. 8 (3952) 281-777