О каких изменениях в законодательстве во II квартале 2022 года нужно знать гражданам

В новом квартале проиндексируют социальные пенсии, скорректируют коэффициенты для расчета ОСАГО, уточнят условия льготной ипотеки. Ряд изменений коснется детских выплат, мер соцзащиты и списания долгов по потребкредитам. Подробнее об этих и других новшествах читайте в обзоре.

С 1 апреля

Социальные пенсии

За счет ежегодной индексации социальные пенсии выросли на 8,6%. Напомним, такие пенсии платят нетрудоспособным гражданам, которые постоянно проживают в РФ. Есть социальные пенсии, в частности, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 396

Сведения о банковских реквизитах

Кредитные организации с согласия физлиц могут предоставлять реквизиты их счетов в ЕСИА. Сведения о счетах в дальнейшем будут использовать органы и организации для перечисления соцвыплат.

Документы: Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 № 1150; Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2153

Детские выплаты

Уточнили имущественные критерии, которые учитывают при назначении:

- ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет;

- ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности;

- ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет.

Заявитель может приложить документы о том, что зарегистрированные на него или членов его семьи транспортные средства и техника находятся в розыске или под арестом. В таком случае их не будут принимать во внимание при определении имущественного положения.

При расчете среднедушевого дохода семьи среди прочего теперь учитывают выигрыши в лотереях, тотализаторах и других играх, которые основаны на риске.

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 № 68

ДМС трудовых мигрантов

Теперь договоры ДМС трудовых мигрантов должны действовать на всей территории России. Ранее речь шла лишь о тех субъектах РФ, где планировали работать такие сотрудники.

Документ: Указание Банка России от 11.10.2021 № 5974-У

ОСАГО

Начала действовать новая таблица коэффициентов "бонус-малус" (КБМ). Коэффициент страховых тарифов зависит от количества страховых возмещений в предыдущие периоды.

Если ранее максимальный КБМ составлял 2,45, то теперь - 3,92. Минимальный КБМ снизился с 0,5 до 0,46. Изменения могут отразиться на цене полисов ОСАГО.

Документ: Указание Банка России от 08.12.2021 № 6007-У

С 7 апреля

Льготная ипотека

Правительство уточняет условия льготной ипотеки. Новая ставка составит не более 12% годовых.

Максимальный размер кредита или займа повысят с 3 млн руб.:

- до 12 млн руб. - для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;

- 6 млн руб. - для жилья в остальных регионах.

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 508

С 1 мая

Долги по потребкредитам

Банки не смогут "по умолчанию" списывать выплаты из спецперечня в счет погашения долгов по потребкредитам. Нужно будет дополнительное согласие заемщика в отношении конкретной выплаты.

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ

С 1 июня

Меры соцзащиты

Органы и организации, которые предоставляют меры соцзащиты в беззаявительном порядке, смогут использовать банковские реквизиты граждан из ЕГИССО http://egisso.ru/. Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления выплаты, физлицу направят информацию о ней через портал госуслуг.

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 № 1150

С 20 июня

Автоматические решения ФССП

ФССП будет без участия должностных лиц принимать ряд решений (например, о возбуждении исполнительного производства или отказе в этом, о взыскании исполнительского сбора). Об этих документах участник исполнительного производства сможет узнать с помощью портала госуслуг.

Подробнее об усовершенствовании исполнительного производства читайте в нашем обзоре.

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ

С 29 июня

Регистрация недвижимости и кадастровый учет

Заявления о постановке на кадастровый учет и госрегистрации прав на недвижимость нельзя будет высылать почтой. Придется либо подавать документы лично на бумажном носителе, либо направлять в электронном виде.

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 № 449-ФЗ

Лечение детей

Для оказания медпомощи детям врачи в ряде случаев смогут назначать лекарства не по инструкции. Подробнее об изменениях читайте в нашей новости.

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 № 482-ФЗ

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