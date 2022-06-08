​​​​​​​Chery и китайский автопром: понятные перспективы на фоне неопределенности рынка

Автомобили китайских брендов продолжают укреплять свои позиции на российском рынке в текущий кризис. Эксперты агентства «Автостат» по итогам четырёх месяцев 2022 года подсчитали, какую долю составляет китайский автопром в разных регионах страны.

Фото: А.Федорова

Согласно статданным, в 35 российских субъектах доля китайских машин оказалась выше, чем в среднем по стране, а в 30 субъектах РФ она превышает 10%.

Важно отметить успехи китайских автомобилей в нашем регионе: здесь лидирует Бурятия, где доля китайских машин за первые четыре месяца достигла 21,1%, следом идёт Иркутская область с результатом 18,1%. В топ лидеров вошли также Ленинградская область с долей «китайцев» 13,5%, Ямало-Ненецкий автономный округ (13,2%) и замыкают пятёрку Алтайский край (13,1%).

Львиную долю в этих продажах, по информации аналитиков рынка, занимает бренд Chery.

– Открытие дилерского центра Chery в Улан-Удэ в прошлом году было правильным решением: с первого месяца он работает с превышением всех планов и не снижает темпы в 2022-м, – прокомментировал руководитель дилерских центров Chery Кузьмиха, Chery Центр Бурятия и Exeed Центр Кузьмиха Александр Исайченко.

На 2022 год у автопроизводителя также весьма амбициозные планы по расширению доли на российском рынке. Так, 2 июня штаб-квартира Chery в России озвучила планы обновления модельного ряда на 2022 год в нашей стране.

Как рассказал Александр Исайченко, число заявленных премьер внушает уважение. Уже этим летом россияне (и иркутяне, в том числе) увидят полноприводный флагман Chery Tiggo 8 Pro Max, а также рестайлинговые версии бестселлеров Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro. До конца 2022 года ожидается появление полноприводного Tiggo 7 Pro, а также премьера совершенно новой модели – футуристичного кроссовера OMODA 5.