Чем женские инвестиции отличаются от мужских?

Финансы и инвестиции считаются сферой, в которой доминируют мужчины. Однако женское влияние становится все более заметным в финансовом мире, во многом благодаря успешным женщинам-инвесторам. Аналитики ИК «Фридом Финанс» рассказали, как начать инвестировать и почему женщины зарабатывают на инвестициях больше мужчин.

Женская психология помогает

Как правило, женщины приходят в инвестиции за независимостью и расширением своих возможностей. Они преследуют конкретные цели: накопить на образование детей или на пенсию, сберечь капитал от инфляции и т.п. Иными словами, покупая ценные бумаги, женщины знают, чего хотят, в отличие от мужчин, которые в основном заходят на биржу с целью быстро заработать. И в этом кроется главное отличие, а именно в возможности четко сформировать стратегию инвестирования, от которой зависит будущая доходность портфеля.

Женщины терпеливы, они вкладывают средства в обеспечение будущего своей семьи и не стремятся превзойти рыночные показатели. Наличие четких целей может помочь инвесторам оставаться сосредоточенными и хладнокровными. Покупая ценные бумаги на долгосрочную перспективу, женщины показывают большую доходность, нежели их коллеги мужчины, которые обычно занимаются спекулятивной торговлей. «Женский» подход требует меньшего количества сделок и, соответственно, меньших транзакционных издержек и комиссий, что со временем может создать более высокий доход. В отличие от мужчин, которые хотят заработать и в погоне за деньгами могут принять необдуманные решения и понести серьезные финансовые убытки. Как показывают исследования, средняя доходность женщин превосходит мужские инвестиции на 1,8%.

Еще одно преимущество женщин: они не боятся задавать вопросы и склонны искать информацию, прежде чем приступать к делу. Хоть инвестиции – не сложный процесс, следует уделить немного времени изучению основ биржевого дела. В этом может помочь бесплатный курс для начинающих инвесторов от Академии «Фридом Финанс». Также для расширения горизонта и поиска перспективных инвестиционных идей можно читать отраслевые авторитетные СМИ. Например, журнал «Финансист», в последнем номере которого аналитики затронули тему инвестиций в новые технологии и развитие метавселенных. Самообразование и желание узнать больше являются ключевым фактором успеха.

Во что инвестируют женщины

Женщины отличаются более сбалансированным подходом к инвестициям: они стараются диверсифицировать свои сбережения по разным активам – акциям, облигациям, фондам. Такой способ помогает сохранить портфель, когда рынки становятся нестабильными.

В основном женщины предпочитают вкладываться в самые надежные ценные бумаги на бирже – облигации. На втором месте по популярности следуют фонды – это готовые портфели, которые включают в себя бумаги разных компаний.

Акции тоже составляют значительную часть женского портфеля, но к выбору таких активов представительницы прекрасного пола подходят осторожно, используя фундаментальный анализ. С его помощью можно найти акции надежных и перспективных компаний, которые в будущем принесут хорошую доходность.

А так можно было?

Говоря о женском инвестировании, нельзя не упомянуть успешные истории, которых становится все больше. Одна из самых ярких представительниц последних лет – Кэти Вуд. Ушла с работы в 57 лет, основала собственную инвесткомпанию ARK Invest и фонд, показатель доходности которого в 2020 году составил 152,52% по сравнению с 16% бенчмарка S&P 500. Она смогла добиться таких результатов благодаря ключевому правилу диверсификации портфеля и своей стратегии поиска акций с огромным потенциалом роста.

На самом деле женщины – прекрасные инвесторы, способные грамотно размещать капитал и гарантированно получать прибыль. Их результаты говорят сами за себя, а миф о том, что инвестиции и финансы – сугубо мужское дело, постепенно развеивается.

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