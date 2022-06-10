Как продолжать эффективно работать в непростые времена? Советы для бизнеса Приангарья

Курс на импортозамещение в сфере технологий проводится уже несколько лет. В условиях санкций этот процесс ускоряется. Сегодня для предпринимателей, владельцев малых и средних компаний есть инструменты, которые могут им помочь. Уже сейчас реестр российского программного обеспечения содержит более 13 тысяч решений.

Вместе с директором МТС в Иркутской области Константином Зиминым мы изучили российские сервисы, которые могут стать достойной альтернативой зарубежным.

Дело в облаках

В кризисных ситуациях бизнес переходит в режим оптимизации расходов. В этой ситуации логичным решением выглядит перенос данных на облачный электронный документооборот. Мигрировать на российское программное обеспечение для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами, причем без вложений в инфраструктуру, поможет система управления цифровыми процессами и документами с элементами искусственного интеллекта Directum. Облачный вариант системы Directum RX оптимален для быстрой миграции на импортонезависимый программный продукт, он размещается в российском ЦОДе и совместим с отечественным и свободно распространяемым программным обеспечением.

«За три последних месяца спрос на российские облачные решения в России вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тренд связан с тем, что многие компании стали отказываться от разворачивания собственной ИТ-инфраструктуры или использования зарубежных дата-центров. Технологии #CloudMTS позволяют максимально быстро перенести данные в российские ЦОДы, обеспечив сохранность информации и непрерывность работы предприятий. Облачное решение предусматривает оплату за ежемесячную подписку. При этом есть возможность в любое время уменьшить объем ИТ-ресурсов, а, значит, не платить за уже неиспользуемые мощности» – комментирует Константин Зимин.

Видели видео

Интерес к программам для видеоконференций значительно возрос за последние два года. Это очень удобный инструмент для совещаний, деловых встреч, обучения, поэтому его популярность продолжит расти. При этом синонимом видеоконференции почему-то стала американская программа Zoom. Но у нее есть достойная российская альтернатива – экосистема сервисов для онлайн-мероприятий, обучения и встреч Webinar. Сервис имеет обширный функционал, например, возможность записи мероприятий, демонстраций видео и загрузки фонов. Чтобы присоединиться к конференции, не обязательно скачивать приложение – достаточно пройти по ссылке в браузере.

«Решение подойдет для организации видеоконференций, дистанционной работы и учебы. В Приангарье Webinar уже тестируют некоторые производственные компании. Мы своим клиентам тоже предлагаем это решение, и видим возросший интерес к этому продукту со стороны среднего и крупного бизнеса», – отметил Константин.

Сам себе маркетолог

Сокращение рекламных возможностей в социальных сетях подстегнуло волну интереса среди малого и среднего бизнеса к рассылкам через мессенджеры и SMS. Делать это самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов, можно через сервис «МТС Маркетолог». В его основе лежит технология Big Data (обезличенные агрегированные данные) МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую заинтересуют ваши товары и услуги.

«Вы можете запустить рекламу, выбрав конкретные характеристики аудитории (пол, возраст, социальный статус, территория проживания, интересы и предпочтения). Такая точечная настройка позволяет донести свое сообщение только интересующейся аудитории, «не сливая» бюджет. Все мероприятия — от настройки контента до работы со статистикой — легко сделать самим, без посредников» -- говорит Константин Зимин.



Среди инструментов «МТС Маркетолога», помимо SMS-рассылок, есть таргетированная баннерная реклама на ресурсах МТС и в мобильных браузерах, рассылки в Viber, push-уведомления, email-рассылки.

Знание своей целевой аудитории при использовании сервиса, по словам Константина Зимина, очень важно, с одной стороны, это помогает сэкономить бюджет клиента, а с другой – меньше раздражает получателей.

«Уровень конверсии от сообщений зависит в первую очередь от вида бизнеса. В случае автосалона это может быть один процент, а у заведения общепита или магазина, торгующего строительными материалами, он может доходить до 20%» -- добавляет Константин.

Так, одна из иркутских кофеен с сетью по области использовала сервис «МТС Маркетолог» для информирования людей, которые работают поблизости кофеен о введенной акции на комбо-завтраки. По итогам проведенной рекламной кампании продажи компании в целом выросли на 12%.

Перечисленные решения не только помогут оптимизировать бизнес-процессы, но и вполне способны ускорить процесс импортозамещения в сфере IT-технологи. И это лишь малая часть того, что может предложить потребителям отечественный рынок, Выбор огромен, и сориентироваться в нем поможет размещенный на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реестр российского софта. Получить консультацию эксперта и подобрать эффективное российское решение можно на сайте МТС Бизнес в Иркутской области.

Наталья Краз