Расчеты и налоги в мае 2022 года: что учесть в работе бухгалтеру

Многим компаниям и ИП дали годичную отсрочку по уплате взносов. С июня инспекции снова смогут блокировать счета при недоимках. Через систему быстрых платежей можно принимать и переводить до 1 млн руб. Маркировку молочной продукции в сегменте розничной продажи отложили до осени.

Отсрочка по уплате страховых взносов

Срок уплаты страховых взносов за апрель перенесли на 12 месяцев. Это касается организаций и ИП, основной вид деятельности которых по состоянию на 1 апреля есть в специальном перечне. Туда вошли более 70 видов деятельности, включая строительство, розничную торговлю, грузоперевозки.

Отсрочка не предоставляется организациям ряда организационно-правовых форм. В основном это организации государственного и муниципального сектора (ГУП, МУП, госкорпорации, учреждения и т.д.).

Новые коды при перечислении платежей физлицам

С 1 мая количество кодов назначения платежа выросло с 3 до 5. Код 1 (зарплата и иные доходы, по которым ограничен размер удержания) не изменился, а вот коды 2 и 3 детализировали в зависимости от того, является ли выплата периодической (новые коды 2 и 3) или единовременной (новые коды 4 и 5).

Блокировка счета

Май - последний месяц, когда действует запрет на блокировку счетов налогоплательщиков при взыскании за счет денежных средств долгов по налогам, взносам, штрафным санкциям.

Проверьте, нет ли у вас неоплаченных требований. Если есть, погасите их, чтобы избежать заморозки счетов.

Авансы по налогу на прибыль

Организации, которые вносят ежемесячные авансовые платежи, могут в течение года перейти на расчеты по фактической прибыли. Авансы, перечисленные ранее, засчитают.

Если юрлицо решит перейти на такой порядок с периода в 5 месяцев, сообщить об этом в инспекцию нужно не позднее 20 мая. Кроме того, следует скорректировать учетную политику.

Инструкции по изменению порядка расчета см. в готовом решении.

Денежные переводы

С 1 мая максимальный размер операции для системы быстрых платежей увеличили с 600 тыс. до 1 млн руб.

Маркировка

С 1 июня на 1 сентября перенесли требование передавать информацию в систему "Честный знак" о розничной продаже молочной продукции и мороженого с длительным сроком хранения, молочной продукции с разными сроками хранения, минимальный из которых не превышает 40 суток.

В связи с этим настройку оборудования и программного обеспечения можно перенести.

Поддержка заемщиков

Кредитные каникулы. Малые и средние предприятия, которые брали кредиты по льготной программе ФОТ 3.0, могут уйти на кредитные каникулы и полгода не платить по этим кредитам. Такая возможность появилась в апреле.

Кроме того, МСП, чья деятельность включена в специальный список, могут оформить кредитные каникулы по другим кредитам.

Пересмотр условий кредитов с плавающей ставкой. Не позже 1 июня заемщик может потребовать от банка на 3 месяца изменить порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или займу с плавающей ставкой. Такое право есть не у всех компаний. К примеру, его нет у малого и среднего бизнеса. Подробнее см. в новости.

Субсидия на наем новых работников

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан некоторых категорий. Это выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей и др.

Размер субсидии на каждого нового сотрудника - 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первую часть выплаты работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, вторую - через 3 месяца, третью - через 6 месяцев.

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

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