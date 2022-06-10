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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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«Кандинский» – поселок-галерея. Мета_Estate запускает новый проект на Байкальском тракте [10.06.2022]«Новатор с большой буквы», «человек-бренд» – так говорит о Василии Кандинском руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. Как личность великого художника вдохновила девелопера на новый загородный проект? Готовы ли иркутяне к смелым архитектурным решениям в поселке «Кандинский»? И каково это – начинать строительство и продажи в разгар очередного кризиса? Об этом – в нашем интервью.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [10.06.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Загородный комфорт по доступной цене. Евгений Зырянов, СК «Домой», – о новом поселке на Александровском тракте [08.06.2022]Руководитель СК «Домой» Евгений Зырянов вырос в поселке на севере Иркутской области. «Поселок для меня – это особый мир, где все друг друга знают и поддерживают», – признается наш собеседник. Такую же атмосферу доброжелательности, тепла и взаимопомощи Евгений планирует создать в новом проекте комфорт-класса на Александровском тракте. Как Новоалександрово поднимет планку загородного девелопмента на этом направлении? Какая технология была выбрана для строительства поселка? Кого привлечет концепция проекта? И можно ли тиражировать этот опыт в других регионах?
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Главная цель – обогнать инфляцию [07.06.2022]Эксперт «БКС Мир инвестиций» – о перспективах ценных бумаг
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В Иркутской области будут выпускать собственный силикатный кирпич [07.06.2022]В Саянске на финишную прямую вышло строительство завода силикатных изделий, который возводит ООО «Саянскгазобетон». Как рассказал Газете Дело исполнительный директор компании Алексей Наливных, до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев: его открытие планируют приурочить к профессиональному празднику – Дню строителя.
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«Акции надежнее денег» [03.06.2022]Эксперт «Фридом Финанс» – о рисках и перспективах иностранных фондовых рынков
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«Я решила: выхожу в кэш» - личный опыт [03.06.2022]Приостановка торгов на российском фондовом рынке на столь продолжительное время стала для многих шоком. Ты инвестор, у тебя есть деньги, активы, но ты не можешь ими воспользоваться. И ничего не можешь изменить. О таких рисках всерьез никто не думал.
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Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков [03.06.2022]Недвижимость – лучшая инвестиция, по мнению большинства россиян. Иркутские застройщики подтверждают: спрос на квартиры в марте-апреле был «бешеный». Новой волны интереса к квадратным метрам строительные компании ждут в июне, когда закончатся краткосрочные депозиты, открытые весной под 20-25%.
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«Мы все оказались в одной лодке» [02.06.2022]«Новая реальность», в которой мы оказались, принципиально отличается от всех предыдущих кризисов. Однозначных бенефициаров в текущей ситуации нет, но жизнь продолжается, и фондовый рынок по-прежнему дает возможность заработать. Так считают эксперты «Открытие Инвестиции»: главный аналитик по российским акциям Алексей Павлов, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Дмитрий Мельников и портфельный управляющий Владимир Борисенко. 26 мая они провели встречу с иркутскими инвесторами в «Марриотте», а также ответили на вопросы Газеты Дело.
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Компания с характером лидера. Генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов – об устойчивом развитии компании, ее возможностях и новых предложениях [13.05.2022]Группа компаний Prostor Group специализируется на проектировании, поставке фасадных материалов, изготовлении изделий и монтаже внешней оболочки зданий. В феврале 2022 года компании исполнилось 13 лет, бизнес-опыт её генерального директора Андрея Ефимова – более 30 лет. За эти годы он выработал свой подход к ведению успешного бизнеса. Одно из его правил – постоянно развиваться и двигаться вперёд, причем не просто опережая рынок, а развивая и создавая его. Газете Дело он рассказал о том, что помогает компании преодолевать кризисы, об основных отличиях и принципах компании, реализованных объектах, а также о планах по развитию.
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Новый формат комфорта. Как современные перголы и маркизы помогают сделать отдых в Сибири качественнее [13.05.2022]Современный мир – динамичный, быстро меняющийся – диктует свои условия во всех сферах нашей жизни, в том числе, в строительной отрасли, архитектуре. В частности, последние десятилетия активно развивается тренд на создание различных мобильных и трансформируемых объектов. Это «умные» веранды, беседки, перголы с эксплуатируемыми кровлями и боковыми поверхностями. Передовые технологии в Сибири активно внедряет ГК Prostor Group.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Предоставляем услуги разнорабочих [13.05.2022]www.иркразнорабочие.com ИП Кистенёва Е.А. Тел.: 89087769575
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [13.05.2022]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [13.05.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [13.05.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303