У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Газета Дело
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«Кандинский» – поселок-галерея. Мета_Estate запускает новый проект на Байкальском тракте [10.06.2022]«Новатор с большой буквы», «человек-бренд» – так говорит о Василии Кандинском руководитель Meta_Estate Дмитрий Кузнецов. Как личность великого художника вдохновила девелопера на новый загородный проект? Готовы ли иркутяне к смелым архитектурным решениям в поселке «Кандинский»? И каково это – начинать строительство и продажи в разгар очередного кризиса? Об этом – в нашем интервью.
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Расчеты и налоги в мае 2022 года: что учесть в работе бухгалтеру [10.06.2022]Многим компаниям и ИП дали годичную отсрочку по уплате взносов. С июня инспекции снова смогут блокировать счета при недоимках. Через систему быстрых платежей можно принимать и переводить до 1 млн руб. Маркировку молочной продукции в сегменте розничной продажи отложили до осени.
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Потребность в фестивале. Чем «Человек и Природа» цепляет зрителей уже больше двадцати лет? [10.06.2022]В Иркутске началась активная подготовка к крупному и всегда долгожданному кинособытию – Байкальскому международному кинофестивалю «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, который в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Традиционно он пройдёт в сентябре – с 22-го по 26-е, но уже совсем скоро – буквально через десять дней – будет объявлен список фильмов-участников конкурсной программы. Сколько заявок поступило на фестиваль, соберётся ли в этом году международное жюри, где будут проходить показы и что необычного готовят организаторы зрителям, Газете Дело рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.
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Электромобили – новая культура современности [10.06.2022]Мировой рынок в последние годы достаточно активно переходит на электротранспорт. Обусловлено это разными факторами, в том числе экологическими, климатическими, а также элементарной экономией. Иркутская область развивается в мировом тренде: по данным разных источников, наш регион – один из основных лидеров в России по количеству личных электромобилей на душу населения. Поэтому именно сейчас, уверены эксперты, пришло время всерьёз заняться вопросами развития инфраструктуры для этого транспорта. Общественную дискуссию на актуальную тему инициировала «Иркутская электросетевая компания» (входит в энергохолдинг En+ Group), организовав круглый стол «Возможности создания придомовой инфраструктуры для заряда электромобилей в жилых комплексах Иркутска».
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [10.06.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Как партнерская программа Сбера по цифровой трансформации поможет иркутскому бизнесу [09.06.2022]Время цифровизации пришло. Если в пандемию прозвенел «первый звоночек» и многие бизнесы осознали, что без онлайн-сервисов не обойтись, то сегодня, спустя два года, это понимание стало еще устойчивее. На кону – лояльность клиентов, производительность и продажи. Действовать надо быстро. Помочь бизнесу в цифровой трансформации сможет новая партнерская программа Сбера для интеграторов и ИТ-разработчиков. В Иркутске ее участниками уже стали компании «АСФ» и «Адикт». Мы поговорили с представителями банка и бизнеса о преимуществах такой кооперации и пользе новых цифровых решений для клиентов.
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«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации [09.06.2022]На туристическом рынке снова неспокойно – меняется законодательство. 1 июля в силу вступит закон, обязывающий экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников проходить регулярную аттестацию. Оставаться в правовом поле, не имея аттестата, можно будет до следующего лета, но профессиональные участники рынка беспокоятся уже сейчас. Особенно много вопросов вызывает процедура для тех, кто предлагает комплексные туристические маршруты, проходящие по территории нескольких субъектов РФ. О том, как идет подготовка к аттестации в Иркутской области и Республике Бурятия, участники Форума предпринимателей обсудили на площадке Центра «Мой бизнес» в конце мая.
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Chery и китайский автопром: понятные перспективы на фоне неопределенности рынка [08.06.2022]Автомобили китайских брендов продолжают укреплять свои позиции на российском рынке в текущий кризис. Так, доля китайских машин в продажах за первые четыре месяца в Бурятии достигла 21,1%, в Иркутская области – 18,1%.
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Загородный комфорт по доступной цене. Евгений Зырянов, СК «Домой», – о новом поселке на Александровском тракте [08.06.2022]Руководитель СК «Домой» Евгений Зырянов вырос в поселке на севере Иркутской области. «Поселок для меня – это особый мир, где все друг друга знают и поддерживают», – признается наш собеседник. Такую же атмосферу доброжелательности, тепла и взаимопомощи Евгений планирует создать в новом проекте комфорт-класса на Александровском тракте. Как Новоалександрово поднимет планку загородного девелопмента на этом направлении? Какая технология была выбрана для строительства поселка? Кого привлечет концепция проекта? И можно ли тиражировать этот опыт в других регионах?
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Главная цель – обогнать инфляцию [07.06.2022]Эксперт «БКС Мир инвестиций» – о перспективах ценных бумаг
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В Иркутской области будут выпускать собственный силикатный кирпич [07.06.2022]В Саянске на финишную прямую вышло строительство завода силикатных изделий, который возводит ООО «Саянскгазобетон». Как рассказал Газете Дело исполнительный директор компании Алексей Наливных, до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев: его открытие планируют приурочить к профессиональному празднику – Дню строителя.
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«Акции надежнее денег» [03.06.2022]Эксперт «Фридом Финанс» – о рисках и перспективах иностранных фондовых рынков
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Новые горизонты для деловых и активных [03.06.2022]26 мая российские предприниматели отмечали свой профессиональный праздник. В Иркутске он прошёл в деловом формате: в мае Центр «Мой бизнес» провел серию полезных и интересных мероприятий под единым брендом – Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности». Программный вектор и общий настрой был задан на пленарном заседании «Горизонты развития промышленности». Федеральные и региональные эксперты обсудили возможности Иркутской области по выпуску отечественной продукции взамен импортной, новые форматы промышленной кооперации, востребованные направления экспорта и другие темы. Более подробно о выгодах импортозамещения, зачем нужен швейный кластер и какой товар лучше везти за границу, – в нашем материале.
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«Я решила: выхожу в кэш» - личный опыт [03.06.2022]Приостановка торгов на российском фондовом рынке на столь продолжительное время стала для многих шоком. Ты инвестор, у тебя есть деньги, активы, но ты не можешь ими воспользоваться. И ничего не можешь изменить. О таких рисках всерьез никто не думал.
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Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков [03.06.2022]Недвижимость – лучшая инвестиция, по мнению большинства россиян. Иркутские застройщики подтверждают: спрос на квартиры в марте-апреле был «бешеный». Новой волны интереса к квадратным метрам строительные компании ждут в июне, когда закончатся краткосрочные депозиты, открытые весной под 20-25%.
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«Мы все оказались в одной лодке» [02.06.2022]«Новая реальность», в которой мы оказались, принципиально отличается от всех предыдущих кризисов. Однозначных бенефициаров в текущей ситуации нет, но жизнь продолжается, и фондовый рынок по-прежнему дает возможность заработать. Так считают эксперты «Открытие Инвестиции»: главный аналитик по российским акциям Алексей Павлов, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Дмитрий Мельников и портфельный управляющий Владимир Борисенко. 26 мая они провели встречу с иркутскими инвесторами в «Марриотте», а также ответили на вопросы Газеты Дело.
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Сеть велопарковок в Иркутске появится при поддержке компании En+ Group [01.06.2022]Всего их будет 25, они будет размещаться у административных зданий, поликлиник, аптек, офисов Энергосбыта и иных организаций.