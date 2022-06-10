У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Потребность в фестивале. Чем «Человек и Природа» цепляет зрителей уже больше двадцати лет?

В Иркутске началась активная подготовка к крупному и всегда долгожданному кинособытию – Байкальскому международному кинофестивалю «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, который в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Традиционно он пройдёт в сентябре – с 22-го по 26-е, но уже совсем скоро – буквально через десять дней – будет объявлен список фильмов-участников конкурсной программы. Сколько заявок поступило на фестиваль, соберётся ли в этом году международное жюри, где будут проходить показы и что необычного готовят организаторы зрителям, Газете Дело рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.