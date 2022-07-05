Александра Макарова: «Наша задача – помочь бизнесу адаптироваться»

С какими вызовами сегодня столкнулся региональный бизнес, какие возможности для развития находят предприниматели и какие финансовые инструменты могут им помочь адаптироваться к новым экономическим условиям? Об этом − в интервью управляющего ВТБ в Иркутской области Александры Макаровой.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области

Фото А.Федорова

Бизнес перестраивает процессы

Как вы оцениваете ситуацию в корпоративном секторе Иркутской области?

– Думаю, что нет ни одного предприятия, которому не пришлось корректировать свою работу в новой реальности. Нарушился привычный порядок дел. У аграриев возникли сложности с поставками пищевых добавок и удобрений, лесная отрасль столкнулась с проблемами в транспортной логистике. Нефтегазовой сфере сегодня приходится решать вопросы с поставками запчастей и оборудования. Общественное питание вынуждено искать замену привычным продуктам и управлять стоимостью позиций в меню, кинотеатры меняют репертуар. Тем, кто занимается торговлей зарубежными товарами приходится непросто: например, компании, торгующие одеждой зарубежных брендов, встали на паузу. Сейчас они просчитывают варианты, как продолжить работу. Изменилось и мышление потребителей – они стремятся сберечь средства. Поэтому основная цель бизнеса сегодня – удержать свои позиции.

Но в целом хочу сказать, что мы не наблюдаем панических настроений. Происходят глубинные изменения – бизнес перестраивает процессы, логистику, структуру, финансы. Компании осторожны и пока не планируют новых крупных проектов, но действующие продолжают реализовываться. При этом нельзя сказать, что инвестиционная деятельность совсем остановилась. Здесь на помощь приходят различные программы и инструменты государственной поддержки, направленные на все сегменты бизнеса. Многое делается для того, чтобы поддержать системообразующие, импортозамещающие предприятия. Производственные компании готовы развиваться. Мы глубоко погружены в этот процесс и работаем со всеми инструментами, которые сегодня существуют. Помощь приходит не только через банки, но и через федеральные и региональные институты, и в этом случае финансовая структура выступает гарантом по проекту.

Какие проекты получили или претендуют на господдержку?

– По различным программам господдержки с начала года и до настоящего момента мы реализовали проекты на сумму 6,3 млрд рублей. В основном поддержку получают различные производства.

Если говорить предметно о тех инструментах, к которым обращается бизнес, в апреле и в мае мы реализовали два крупных проекта в рамках программы «393», направленной на поддержку системообразующих предприятий промышленности и торговли на общую сумму 3,75 млрд рублей. Это значимые сферы – производство лекарственных препаратов и торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.

Банк рассматривает несколько проектов в рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности, который работает с субсидированием ставки для высокотехнологичных предприятий, компаний, вовлеченных в процессы импортозамещения, связанных с лизингом производственного оборудования, нацеленных на цифровизацию действующих производств. На текущий момент у нас в работе заявки от производственных предприятий, выпускающих строительные конструкции, пластиковую тару, химическую и пищевую продукцию.

Значимый проект готовится по программе Фонда развития моногородов, это еще одно новое производство в г. Черемхово. Кроме этого, мы уже приступили к работе по программе поддержки стратегического импорта и сформировали пул проектов, которые рассматриваем в рамках этой меры поддержки.

Это только небольшая часть того, что мы делаем ежедневно, и я вижу перспективы для дальнейшей работы с бизнесом. ВТБ умеет работать с льготными инструментами госпрограмм, мы хорошо организованы, наша команда может структурировать задачи любой сложности и рынок нас ценит именно за это.

Малого бизнеса не стало меньше

Как перестраивают свою работу небольшие компании сферы торговли и услуг?

– В целом, компаний малого бизнеса не стало меньше. В массовом сегменте всегда были изменения – на смену закрывающимся приходят новые. Сейчас предприниматели стали более продвинутыми. Они ценят и охотнее используют дистанционные сервисы, которые позволяют сэкономить время и средства на бизнес-процессы. Выросло число онлайн-регистраций бизнеса с помощью сервиса ВТБ. Сегодня зарегистрировать ИП или ООО можно в офисе банка за одно посещение, бесплатно, за 20 минут.

Потребность в заемных ресурсах сохраняется и у небольших компаний – мы отмечаем спрос на экспресс-кредиты. Это простые в оформлении беззалоговые займы на сумму до 10 млн рублей, они успешно решают вопрос пополнения оборотных средств торговых компаний. Такие кредиты выдаются полностью дистанционно, поэтому с момента появления этого инструмента их востребованность не снижается.

Все больше клиентов используют эквайринговое обслуживание банка, с начала года их число выросло на 8%. В рамках мер поддержки среднего и малого бизнеса размер тарифов за услуги эквайринга установлен на уровне не выше 1% от суммы операции для предприятий социально значимых отраслей. Бизнес активно осваивает и Систему быстрых платежей, где оплата товаров и услуг проходит с помощью QR кода. Сейчас таким способом приема платежей пользуются 10% клиентов малого бизнеса. Для них комиссия компенсируется в полном объеме.

Отмечу, что тренд на экономию ресурсов дал толчок спроса на небанковские сервисы. Сегодня у нас можно подключить услуги онлайн-бухгалтерии и юридических консультаций, сократив расходы на штатных специалистов. Например, юридический сервис, который мы начали широко внедрять только в этом году, ценен еще и тем, что круглосуточная дистанционная поддержка юристов предполагает не только консультирование по вопросам бизнеса, но и решение частных вопросов во всех отраслях права – от покупки-продажи недвижимости до правил дорожного движения. Экосистема небанковских сервисов ВТБ закрывает потребности не только микробизнеса, но и крупных клиентов. Например, в условиях оптимизации бюджетов компаниям помогут повысить эффективность работы сотрудников с помощью сервисов Онлайн Медицина и ДМС со скидкой 50%. Оба продукта являются отличной альтернативой стандартным ДМС. Мы также запустили сервис ИТ-закупок, который позволяет компаниям не тратить время на поиски ПО и оборудования в условиях импортозамещения.

Трансформация происходит стремительно

Как повлияла санкционная тематика на традиционно сильное направление ВТБ – работу с участниками внешнеэкономической деятельности?

– Главной задачей для нас стало сохранение бизнеса клиентов, даже в условиях санкций. С момента решения регулятора о проведении расчетов в других банках без перевода внешнеторговых контрактов, у нас появилась возможность обслуживать клиентов по системе «Мультибанк ВЭД» − когда контракт находится на учете в ВТБ, а оплаты проводятся через любые другие банки РФ. Это решение позволяет не тратить время и средства на перевод контрактов между банками, не ставить сделку на паузу на время перевода, сохранить поддержку контракта персональным экспертом ВЭД и валютного контроля ВТБ, которые сопровождают каждый контракт в ВТБ. В целом, экспортные операции проводятся более-менее спокойно, импорт усложнен из-за валютных ограничений. Тем, кто импортирует продукцию из Китая, сейчас сложно не столько из-за санкций, сколько из-за ковидной ситуации в Китае, логистика затруднена. Безусловно, сложности есть, говорить о том, что все пришло в норму не приходится. Но с точки зрения статистики прошло еще очень немного времени. Мы считаем, что подводить какие-то итоги сейчас преждевременно, нужно смотреть итоги второго или даже третьего квартала.

Когда мы увидим, что бизнес полностью перестроился?

– Перестройка происходит на наших глазах. ВТБ обслуживает в Иркутской области уже порядка 16 тысяч компаний и предпринимателей среднего и малого бизнеса – наших активных клиентов, с начала года их число выросло на 1,6%. По моим наблюдениям, больше половины компаний уже определили для себя новые стратегические и тактические цели.

Главное, что нужно понимать сегодня – как раньше уже не будет. Трансформация происходит очень стремительно. Бизнесу необходимо дать еще время, чтобы попробовать найти варианты работы в новых условиях, приспособиться и закрепить выработанные алгоритмы.

Наши инструменты и меры поддержки разрабатываются таким образом, чтобы адресно решать конкретные задачи региональных компаний и предпринимателей в новых условиях. Мы стремимся предлагать свой опыт и экспертизу для того, чтобы региональный бизнес смог достойно преодолеть этот непростой этап.