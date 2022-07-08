Отчетность и расчеты в июне 2022 года: на что бухгалтеру обратить внимание

МРОТ вырос на 10%. Продлен мораторий на блокировку счетов при недоимках. При оформлении пособий используйте новые бланки. Документы на финансирование мер по предупреждению травматизма лучше подать в ФСС заранее.

МРОТ

С 1 июня минимальный размер оплаты труда равен 15 279 руб. Как это влияет на расчет заплат и других выплат работникам, см. в обзоре.

ФНС разъяснила: текущее повышение МРОТ не влияет на расчет страховых взносов по пониженным тарифам для малого и среднего бизнеса. До конца года нужно исходить из МРОТ в размере 13 890 руб.

Документы для ФСС

Пособия. С 31 мая применяют новые формы документов, которые нужны при оформлении пособий. В их числе:

- сведения о застрахованном лице. Теперь в них надо указывать пол работника;

- заявление о назначении пособия по уходу за ребенком. Ранее документ составляли в произвольной форме и приводили в нем платежные реквизиты. В новой форме их нет, ведь необходимые реквизиты можно взять из формы сведений о застрахованном лице;

- заявление о перерасчете пособия по болезни, при профессиональной травме, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Ф.И.О. застрахованного теперь не нужно указывать дважды. Зато появились поля для сведений о ребенке;

- уведомление о прекращении права на пособие по уходу за ребенком. Из формы убрали часть персональных данных работника, добавили сведения о ребенке.

В формах есть и другие несущественные отличия.

ФСС разъяснил: если сведения о работниках предоставили до 31 мая по ранее утвержденной форме и эти сведения не изменились, дублировать их по новой форме не нужно.

Оплата санаторных отпусков. С 31 мая действует форма сведений для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно. В бланке 4 основных раздела: данные о работнике, сведения из приказа об отпуске, расчет отпускных и платежные реквизиты.

Финансирование предупредительных мер. Заявление об их финансовом обеспечении желательно подать заранее. Обычный срок - до 1 августа, но ФСС не рекомендует ждать этой даты.

Заявление о возмещении расходов тоже лучше направить раньше срока, чтобы фонд смог перечислить деньги в текущем году.

Оплата ежегодных отпусков

На июнь приходится один федеральный праздник - День России. Если он совпадает с отпуском, не учитывайте этот день в расчете отпускных и не оплачивайте. Как предоставить ежегодный отпуск, на период которого выпадают праздничные дни, вы можете прочитать в готовых решениях бюджетных и коммерческих организаций.

Мораторий на блокировку счетов

До 1 июля ФНС не блокирует счета из-за долгов по налогам. После 1 июля и до отдельного распоряжения не будут приостанавливать операции по счетам в течение двух недель с момента направления в банк поручения ФНС на списание и перечисление в бюджет налоговой задолженности.

Субсидия на наем новых работников

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан некоторых категорий. Это выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей и др.

С 14 июня программу субсидирования расширили. Теперь под нее, в частности, подпадают:

- уволенные в 2022 году в связи с ликвидацией организации или сокращением штата;

- работники, находящиеся под риском увольнения.

Размер субсидии на каждого нового сотрудника - 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первую часть выплаты работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, вторую - через 3 месяца, третью - через 6 месяцев.

Отсрочка по уплате страховых взносов

Срок уплаты страховых взносов за май перенесли на 12 месяцев. Это касается организаций и ИП, основной вид деятельности которых по состоянию на 1 апреля есть в специальном перечне. Туда вошли более 70 видов деятельности, включая строительство, розничную торговлю, грузоперевозки.

Отсрочка не предоставляется организациям ряда организационно-правовых форм. В основном это организации государственного и муниципального сектора (ГУП, МУП, госкорпорации, учреждения и т.д.).

Проверить возможность переноса срока уплаты можно с помощью сервиса ФНС (https://service.nalog.ru/mera/).

Банковские комиссии

По действующим правилам июнь - последний полный месяц, за который можно получить компенсацию банковской комиссии при приеме оплаты по СБП. Платежи, совершенные 1 июля, тоже подпадают под возмещение, а более поздние - уже нет. Однако правительство планирует продлить действие этой меры поддержи бизнеса до конца года (http://government.ru/news/45517/).

НДС для туристической сферы

С 1 июля у налогоплательщиков туристической отрасли появится право на нулевую ставку НДС. Речь идет об услугах:

- аренды или предоставления в пользование новых или открытых после реконструкции объектов туристической индустрии;

- временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Правило касается объектов, введенных после 1 января 2022 года (в т.ч. после реконструкции) и действовавших в более ранний период.

При необходимости внесите изменения в договоры с контрагентами.

Льготы для ИТ-компаний

В конце мая Минцифры сообщило, что около трети регионов снизили ставку УСН для ИТ-бизнеса с 6 до 1% (https://digital.gov.ru/ru/events/41574/). Льгота доступна, к примеру, в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и в Санкт-Петербурге.

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