SMS, мессенджеры, push: как бизнес-рассылки помогают бизнесу Приангарья быть на связи с клиентами

В 2022 году иркутские предприниматели, как и весь российский малый бизнес, остались без привычных соцсетей. В поиске инструментов для продвижения и коммуникации с клиентами предприниматели Приангарья вспомнили о рассылках. О том, на что стоит обратить внимание при работе с этим инструментом, порталу SIA.RU рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В тренде – мультиканальные сервисы

В некоторых случаях бизнесу удобнее использовать только отдельные виды рассылок. Например, для отправки информации о переводе денег больше подойдут SMS – клиент может получить их, даже если у него нет доступа к интернету. Также на рынке активно развиваются мультиканальные сервисы от операторов, которые позволяют организовать рассылки сразу для SMS, email, push-уведомлений и мессенджеров.

– Отправка SMS-сообщений не требует даже подключения к 3G, – пояснил Константин Зимин. – Размер передаваемого контента там ограничен, однако сжатие фото и видео позволяет уложиться в обозначенные 300 Кб. Если же необходимо задействовать сразу несколько каналов связи, то коммуникацию можно выстроить в виде каскада – сначала отправлять сообщения по более дешевым (например, «пушам» или email), а затем по более дорогим, но надежным (SMS). Так сообщение точно будет доставлено адресату.

Вот как это работает на практике:например, пациенты Иркутского Диагностического Центра получают оповещения о готовности результатов исследования, а также оповещения, касающиеся настройки Личного кабинета и оплаты услуг.

Сервис МТС настроен так, что, если сообщение, например, не было доставлено через Viber, оно будет доставлено по SMS. Отправителю доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений и планирование рассылки информации на определенную дату и время.Все это помогает разгрузить call-центры медучреждения.

Настроить автоматизированные цепочки сообщений можно так, чтобы каждый канал оповещения делал рассылкупо определенным триггерам, рассказал эксперт.

– Например, если клиент впервые воспользовался интернет-магазином, то ему придет цепочка из нескольких welcome-сообщений. Похожую цепочку можно выстроить и для других сценариев и групп пользователей – например, отдельно для тех, кто предпочитает онлайн- или офлайн-покупки. Организовать автоматизированную цепочку непросто: компания должна собрать большую базу данных, а затем проанализировать ее. Однако результат стоит труда – благодаря точной настройке заказчик сможет значительно снизить расходы на маркетинг», – говорит Константин Зимин.

Не менее важным фактором успеха является выбор мультиканального сервиса, отмечает эксперт. Компаниям, которые работают с иностранными заказчиками, важно, чтобы разработчики использовали зарубежные центры обработки данных (ЦОД). Однако для российских клиентов появляется риск, что ЦОД будет отключен, а данные рассылок – конфискованы.

– Избежать таких проблем поможет сервис, все сервера которого находятся на территории России – говорит Константин Зимин. – А, чтобы не было проблем с недосылом SMS, у агрегатора рассылок должна быть прозрачная отчетность, которая покажет, сколько сообщений отправилось к абонентам и сколько из них дошло. Одним из таких сервисов, например, является МТС OmniСhannel. Он позволяет оценить не только отправку и доставку, но и прочтение сообщений, а также переходы по ссылкам.

Конверсия растет

Эффективность бизнес-рассылок зависит от нескольких критериев: от выбора конкретного канала и правильно выбранной целевой аудитории до того, что написано в сообщении.

Знание своей целевой аудитории при использовании сервиса, по словам Константина Зимина, очень важно, с одной стороны, это помогает сэкономить бюджет клиента, а с другой – меньше раздражает получателей.

«Уровень конверсии от сообщений зависит в первую очередь от вида бизнеса. В случае автосалона это может быть один процент, а у заведения общепита или магазина, торгующего строительными материалами, он может доходить до 20%» -- добавляет Константин.

Так, одна из иркутских кофеен с сетью точек по всей области использовала сервис «МТС Маркетолог» для информирования людей, которые работают поблизости, о введенной акции на комбо-завтраки. По итогам проведенной рекламной кампании продажи компании в целом выросли на 12%.

«Рассылки помогают компаниям достичь разных целей, начиная от простого информирования и привлечения внимания к бренду, заканчивая увеличением клиентской лояльности и существенной экономией затрат на рекламное продвижение, – отметил Константин Зимин. – Например, управляющей компании требовалось регулярно решать две задачи: информировать жителей об изменениях цен на коммунальные услуги, сообщать о проведении плановых работ, а также отправлять счета для оплаты клиентам. В качестве каналов коммуникации компания выбрала email- и SMS-рассылки. Благодаря агрегатору организация смогла оптимизировать бюджет на уведомление населения на 25% и увеличить процент сбора задолженностей и платежей на 10%».

По словам эксперта, от сервиса можно получить еще больше отдачи, если подключить его к CRM-системе и провести комплексный анализ коммуникации.

Подробнее о возможностях бизнес-рассылок для предпринимателей в интервьюс руководителем портфеля продуктов центра digital-рекламы и информирования МТС Александром Алхимовым (https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/62a1e4eb9a79477fca349631?from=mainpage)

Наталья Понамарева