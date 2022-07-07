​​​​​​​Олег Дерипаска: Будущее Сибири – это высокообразованные и успешные люди

Оле Дерипаска

В конце июня этого года известный промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска в своём телеграм-канале сообщил, что правительство РФ совместно с экспертами работает над комплексным планом и Стратегией развития Большой Сибири, а 1 июля на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он подтвердил заинтересованность в открытии новых предприятий в регионе. При этом основатель крупного промышленного концерна En+ Group – один из немногих представителей бизнес-элиты, который не просто декларирует, как реорганизовать Россию, а конкретными решениями и делами государственного уровня меняет жизнь сибирских территорий в позитивном русле. Позиция Олега Дерипаски, что сделать прорыв в экономике нельзя без развития регионов, а развитие регионов невозможно без создания комфортной среды для жизни граждан, легла в основу социальной стратегии En+ Group. Как она воплощается в жизнь, на пресс-конференции «Энергия изменений: 20 лет с En+ Group» рассказали заместитель генерального директора компании Вера Курочкина и директор по устойчивому развитию Антон Бутманов.

«Изменение отношения к компании – одно из главных наших достижений»

Как отметила Вера Курочкина, En+ Group за последние 15 лет, наверное, как никакая другая крупная промышленная группа в российской экономике пострадала от трёх масштабных кризисов: в 2008 году, который очень серьёзно ударил по алюминиевой отрасли, в 2013 году и в 2018-м, когда одной из первых попала под международные санкции. Но в то же время En+ Group на сегодняшний момент – единственная компания в международной истории, которой в начале 2019 года удалось выйти из санкций, в том числе, за счёт отказа её основателя Олега Дерипаски от контроля над En+ Group.

– Это дало нам понимание, что мы в ответе перед нашими сотрудниками, благодаря которым прошли очень сложные испытания. Трудности сделали нас не только сильнее, но и ещё более ответственными перед людьми, – сделала акцент Вера Курочкина. – Именно поэтому несколько лет тому назад мы разработали многонаправленную масштабную программу и назвали её «Возрождение». Мы возрождаем традиции, которые существовали у русских меценатов, возрождаем престиж таких профессий, как металлург и энергетик. Мы возрождаем активную гражданскую позицию, потому что изменить социальную среду в регионах силами только одной компании, какой бы крупной она ни была, невозможно.

Поэтому всё, что делает En+ Group последние несколько лет, строится исключительно на обратной связи и на постоянном диалоге по каждому из направлений. Так, по инициативе Олега Дерипаски, на каждом из предприятий группы были созданы рабочие советы, куда вошли сотрудники с активной гражданской позицией, которые понимают и знают, как можно изменить городскую среду, какие проекты наиболее востребованы в регионе. Именно после многочисленных встреч основателя компании с этими советами, в разгар пандемии в семи крупных городах, где расположены предприятия En+ Group, появились суперсовременные центры по борьбе с короновирусом, которые сейчас перепрофилируются в центры иммунологии по предупреждению болезней.

– Чтобы быть в диалоге с социумом, мы создали общественный клуб «PRO Иркутск» и регулярно собираемся с теми, кто так же, как мы, неравнодушен к изменениям, привозим интересных людей. И видим, что Иркутск – достаточно сложный город – становится открытым к переменам. Мы считаем, что за 20 лет работы изменение отношения к компании, её социальным проектам и инициативам – одно из наших главных достижений наряду с построенными заводами и обновлёнными гидроэлектростанциями.

«Стабильный бизнес – это мотивированный персонал»

Одно из важнейших направлений работы компании – мотивация персонала, привлечение молодых профессионалов, преемственность поколений, так как именно мотивированный коллектив является основой сильного, стабильного бизнеса. И это – принципиальная позиция основателя компании: если человек испытывает дискомфорт от уровня своего финансового достатка, всё остальное для него становится вторичным.

Поэтому одним из главных достижений в компании считают тот факт, что, несмотря на крайне сложную ситуацию, за последние годы смогли трижды значительно поднять заработную плату сотрудникам. И сегодня, по словам заместителя генерального директора, её уровень должен быть на 15% выше рынка в любом регионе, где есть предприятия En+ Group. Это делает компанию привлекательной и с точки зрения удержания профессиональных членов команды, и с точки зрения молодых кадров.

Кстати, в En+ Group много делают для того, чтобы молодёжь, талантливые ребята не уезжали из регионов, а связывали свою жизнь, профессию и последующее развитие с теми местами, где они родились. Достижение этой цели во многом зависит от состояния системы образования. Поэтому Олег Дерипаска придаёт особое значение инновационному развитию университетов-партнёров En+ Group. Например, в ИРНИТУ компания внедряет новые курсы базовой программы по подготовке металлургов и энергетиков.

– Но мы также понимаем, что сейчас появляются трендовые профессии, которые привлекают молодёжь и являются очень мощными стимулами её удержания. Наиболее престижные из них относятся к сфере IT, и поэтому в прошлом году мы запустили в ИРНИТУ образовательный проект «Академия IT», который позволяет привлекать талантливых молодых ребят, чтобы они получали очень востребованную профессию, не покидая свой регион.

Академия IT

В этом году компания также запускает новую программу по управлению репутацией, потому что именно люди, которые занимаются репутацией – коммуникаторы, формируют социальную среду и активную жизненную позицию, дают правильный креативный настрой в обществе.

– Это будет абсолютно бесплатная двухгодичная программа MBA для жителей регионов, где присутствует компания En+ Group. Молодые люди, закончив этот курс, придут либо на наши предприятия, либо в муниципальные и госучреждения тех регионов, где мы живём и работаем, и будут формировать востребованную позитивную среду.

«Сибирские города достойны мировых шедевров»

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, Вера Курочкина также отметила, что кроме медицины и образования для людей очень важен вопрос досуга, активного отдыха.

– В Сибири всегда были сильны спортивные традиции, и мы их активно развиваем, например, на протяжении последних пяти лет поддерживаем иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал Энергия», но что особенно важно, развиваем детский и юношеский спорт, потому что хотим, чтобы наши дети были здоровы. Совместно с «Байкал Энергией» реализуем проект по созданию детско-юношеской школы, которая даёт путёвку в жизнь и является важным социальным лифтом для ребят, обладающих спортивными способностями, – рассказала Вера Курочкина.

Помимо этого, в компании возрождают такой традиционный для Сибири массовый вид спорта, как лыжи. По инициативе Олега Дерипаски, который сам – прекрасный лыжник, запустили в сибирских городах программу «На лыжи». Для этого полностью модернизировали пришедшие в упадок лыжные базы, превратив их в современные комплексы, где можно кататься 24 часа в сутки.

Вопрос досуга включает и культурную составляющую: у людей должна быть возможность, не покидая свой родной город, посмотреть постановки ведущих театров, почитать книжные новинки, познакомиться с лучшими музыкальными коллективами. Именно на это направлена программа «En+ фестиваль», которая в своё время зародилась в металлургическом бизнесе, а расширила свои границы на всю группу компаний En+.

Второе направление программы «En+ фестиваль» нацелено на развитие научного потенциала у детей с самого раннего возраста. Уже много лет совместно с МГУ компания проводит научный фестиваль «Наука 2.0», который пользуется огромной популярностью, причём не только у детей, но и у людей более старшего возраста.

– Ещё одно интересное направление связано с тем, что алюминий – это не только материал для создания современных самолётов, машин и так далее. Алюминий – это ещё и очень красивые арт-объекты, – говорит Вера Курочкина. – Мы вдохновились опытом работы с британским музеем Виктории и Альберта, который из нашего низкоуглеродного алюминия сделал фантастическую инсталляцию «Между небом и землёй», и она несколько месяцев с успехом экспонировалась там. Мы поняли, что наши сибирские города тоже могут быть украшены подобными объектами, сделанными из низкоуглеродного алюминия, и планируем провести конкурс среди региональных архитекторов и дизайнеров на создание арт-объектов.

«Сохранить особый уклад Иркутска и драйвить в будущее»

Антон Бутманов

– Очень важно, чтобы сибиряки гордились городами, в которых живут, а это невозможно без сохранения культурных и исторических ценностей, – продолжил мысль коллеги Антон Бутманов. – Именно поэтому основатель En+ Group Олег Дерипаса взялся за реализацию проектов по сохранению культурного наследия.

Например, в Красноярске компания завершила работы по реконструкции исторического квартала, а в Иркутске активно преобразует одно из знаковых мест города – Цесовскую Набережную. По словам Антона Бутманова, это будет концептуально абсолютно новое место для Иркутска, которое объединит в себе всё самое современное и интересное в сфере культуры и досуга. Идея такого проекта родилась у очень известного в мире японского архитектора Кенго Кума, который побывал в Иркутске по приглашению Олега Дерипаски.

Цесовская Набережная в Иркутске, проект

Кстати, Кенго Кума и его архитектурное бюро, несмотря на последние геополитические события, продолжает следить за воплощением своей идеи в жизнь, так как для него важно, чтобы его решения были реализованы именно так, как он задумал.

Важным вкладом компании в развитие Иркутска также является проект по сохранению такого исторического объекта, как общественные бани Курбатова и Русанова. Его реализация даёт сейчас городу около 300 рабочих мест, не считая поставщиков и подрядчиков, и находится в активной стадии – уже выполнено почти 100% кирпичной кладки.

Общественные бани Курбатова и Русанова, проект

Ещё один пример восстановления исторического памятника – реконструкция гостиницы «Ретро», бывшего партийного особняка. Здание находилось в полуразрушенном состоянии, компания не так давно приобрела его в собственность и начала работы по восстановлению.

Также в сфере интересов En+ развитие бизнес-инфраструктуры города, тем более, что сейчас происходит переезд головного офиса в Иркутск, и большая часть сотрудников уже работают здесь. Как отметил Антон Бутманов, став акционером крупнейшего выставочного пространства СибЭкспоЦентр, компания намерена превратить это пространство в новый современный конгресс-холл.

«Мы осознаём свою роль в сохранении экосистемы Байкала»

Особое внимание в своей социальной повестке En+ Group уделяет туризму, в первую очередь, на Байкале, ставя во главе всех проектов экологичность и сохранение экосистемы озера.

С этой точки зрения, главным масштабным проектом Антон Бутманов считает Международный центр водных ресурсов, который создаётся на промплощадке бывшего БЦБК.

– Это давняя идея Олега Дерипаски, в которой мы объединим бизнес, научное сообщество, образование, культуру и экологичный ответственный туризм. Центр станет своеобразной базой для наших текущих и перспективных научных проектов, сюда смогут приезжать учёные, чтобы работать над темами по Байкалу. С нашей точки зрения, появление такого центра может стать символом изменения культурного кода не только Байкальска, но и всего Байкала, – поделился Антон Бутманов.

– Наша компания работает в Сибири 20 лет, и, конечно, мы осознаём свою роль в сохранении экосистемы Байкала, – прокомментировал Антон Бутманов. – С этой целью с 2011 мы также проводим волонтёрские акции по уборке мусора с берегов озера. Акция называется 360, и сейчас, кроме ежегодных масштабных уборок, её волонтёры занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, строят экотропы, высаживают деревья, помогают особо охраняемым природным территориям. За 10 лет существования проекта к движению присоединились тысячи людей, десятки муниципалитетов, а в прошлом году подключилась Бурятия.

Это движение одновременно связано с ещё одним проектом. С 2019 года компания проводит экспедицию экологического мониторинга Байкала, цель которой – оценка и накопление данных о состоянии озера. Благодаря данным этого мониторинга и акции 360, учёные выявили одну острую проблему, которую не видно невооружённым глазом, – загрязнение Байкала микропластиком, что является следствием дикого, безответственного туризма и усугубляется отсутствием инфраструктуры для сбора и переработки мусора, а также отсутствием культуры обращения людей с одноразовым пластиком.

– Конечно, мы не могли оставить эту ситуацию без внимания, и объединились с неравнодушным бизнесом, заповедниками Иркутской области и Бурятии, научными, общественными организациями и создали ассоциацию «Байкал без пластика». Её задача – координировать усилия для предотвращения бесконтрольного обращения пластика на Байкальской природной территории. У нас уже прошло две встречи, готова дорожная карта, в которой обозначены 14 конкретных направлений, например, одно из них – внутрикорпоративные программы по отказу от одноразового пластика, – рассказал Антон Бутманов.

Кстати, сотрудники En+ в прошлом году отказались от одноразового пластика и внедрили систему раздельного сбора мусора.

«У нас огромный потенциал для развития зелёной повестки»

С экологией неразрывно связана тема устойчивого развития. Как рассказал Антон Бутманов, в 2021 году En+ Group поставила перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и сокращению выбросов парниковых газов на 35% к 2030-му. Цели были объявлены в январе 2021 года, а уже к сентябрю компания представила публичный план по их достижению.

Большой частью этой работы являются лесоклиматические проекты, запущенные ещё в 2019 году в рамках программы «Под зелёным крылом». Это первый в России крупномасштабный частный проект по сохранению и восстановлению лесов. Он состоит из трёх основных компонентов: волонтёрские инициативы, лесовосстановление и авиалесоохрана – и стал важным примером для развития подобных проектов в Российской Федерации.

– Инвестиции в экологию и устойчивое развитие в последние годы стабильно растут. Только за прошлый год мы инвестировали более 155 млн долларов в управление отходами, техническое обслуживание и модернизацию нашего экологического оборудования, восстановление земель, защиту водных ресурсов и атмосферного воздуха, а также в другие мероприятия по охране окружающей среды в регионах нашего присутствия, – проинформировал Антон Бутманов.

С 2007 года продолжается реализация корпоративной программы «Новая энергия», подразумевающая широкомасштабную модернизацию гидроэлектростанций, которая нацелена на выработку дополнительного объёма электроэнергии с использованием того же объёма воды, проходящего через турбины станций. Важно, что программа помогает снизить объёмы электроэнергии, вырабатываемые угольными электростанциями, что сокращает выбросы парниковых газов как минимум на 2,5 млн тонн в год и других отходов от угольной генерации.

Продолжаются работы над измерением и сокращением экологического воздействия гидроэлектростанций. С 2021 года на Братском, Усть-Илимском, Иркутском водохранилищах проводятся инструментальные замеры парниковых газов, результаты этой работы будут отражены в Российском национальном кадастре антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов.

В прошлом году была разработана и утверждена единая политика En+ Group по сохранению биоразнообразия, сейчас идёт работа над корпоративной программой по этому направлению.

Также особое внимание уделяется ответственному обращению с отходами энергетического сегмента – золошлаками. En+ Group совместно с ведущими НИИ разрабатывает и внедряет передовые методы их переработки в материалы, которые используются в строительстве дорог, рекультивации горных выработок и др.

– У нас отличные перспективы для развития зелёной повестки, так как сейчас всё активнее рассматриваются планы государства по газификации регионов Восточной Сибири, и также у нас огромный гидропотенциал, который на сегодняшний день используется только на 20%. Соответственно, есть возможность строительства новых гидростанций, а это очень большой потенциал для чистой энергетики, – резюмировал Антон Бутманов.

Наталия Горбань