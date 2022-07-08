У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Газета Дело
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Отчетность и расчеты в июне 2022 года: на что бухгалтеру обратить внимание [08.07.2022]МРОТ вырос на 10%. Продлен мораторий на блокировку счетов при недоимках. При оформлении пособий используйте новые бланки. Документы на финансирование мер по предупреждению травматизма лучше подать в ФСС заранее.
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ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70% [08.07.2022]Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты после снижения ставки по госпрограмме. Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [08.07.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.07.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.07.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.07.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.07.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.07.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [08.07.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Время сильных: новые фасадные решения для высотного и загородного строительства [07.07.2022]Одно из направлений работы ГК Prostor Group – это поставки фасадных и кровельных материалов из Японии (Kmew), Бельгии (Cedral, Equitone), Италии (Tegola) и России (White Hills) и др. Конечно, сейчас доступ к импортным материалам стал ограничен, что влияет на региональные проекты с их применением. Встает логичный и требующий решения вопрос: чем их заменить? Об импортозамещении, инновационных фасадных материалах и архитектурном облике Иркутска рассказал Газете Дело генеральный директор компании Андрей Арнольдович Ефимов.
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Девелопмент по-новому. Как изменится подход MetaEstate к загородному рынку [06.07.2022]Строительство загородного поселка «Патроны Парк» завершено на 90%, в работе у MetaEstate – новый проект премиум-класса «Кандинский» в Бурдаковке. Можно было бы плыть по течению, но это, по словам руководителя компании Дмитрия Кузнецова, верный путь к стагнации. В ближайшие годы девелопер намерен строить в пять раз больше, чем прежде, развивая территорию Иркутского района и предлагая рынку комплексный «мета-продукт». О стратегических целях в загородном девелопменте и новом подходе к проектированию – в нашем материале.
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Обновленный супермаркет «Слата» открывается в «Новой Даче» 1 июля [30.06.2022]При реконцепции магазина было уделено особое внимание исследованию покупательских предпочтений. Магазин расположен за городом, на оживленной магистрали. За последние годы количество домохозяйств по Байкальскому тракту выросло, как изменились и вкусовые предпочтения покупателей. Теперь в обновленном магазине будет больше товаров премиум-класса, экзотических фруктов. Всего в ассортиментной линейке будет представлено более 9000 товарных позиций.
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ЖК «Скандинавия» стал финалистом и победителем в двух престижных федеральных конкурсах девелоперов [22.06.2022]В 14-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского ФО» иркутская «Скандинавия» стала финалистом. Это очень высокий результат, полученный в конкуренции с проектами из Новосибирска, Омска Красноярска и Иркутска. А в другом федеральном конкурсе – «Рекорды рынка недвижимости 2022», проект победил в номинации «Концепция регионального объекта №1».
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«Кандинский» – поселок-галерея. МетаEstate запускает новый проект на Байкальском тракте [10.06.2022]«Новатор с большой буквы», «человек-бренд» – так говорит о Василии Кандинском руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Как личность великого художника вдохновила девелопера на новый загородный проект? Готовы ли иркутяне к смелым архитектурным решениям в поселке «Кандинский»? И каково это – начинать строительство и продажи в разгар очередного кризиса? Об этом – в нашем интервью.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [10.06.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [10.06.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [10.06.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Загородный комфорт по доступной цене. Евгений Зырянов, СК «Домой», – о новом поселке на Александровском тракте [08.06.2022]Руководитель СК «Домой» Евгений Зырянов вырос в поселке на севере Иркутской области. «Поселок для меня – это особый мир, где все друг друга знают и поддерживают», – признается наш собеседник. Такую же атмосферу доброжелательности, тепла и взаимопомощи Евгений планирует создать в новом проекте комфорт-класса на Александровском тракте. Как Новоалександрово поднимет планку загородного девелопмента на этом направлении? Какая технология была выбрана для строительства поселка? Кого привлечет концепция проекта? И можно ли тиражировать этот опыт в других регионах?
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Главная цель – обогнать инфляцию [07.06.2022]Эксперт «БКС Мир инвестиций» – о перспективах ценных бумаг
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В Иркутской области будут выпускать собственный силикатный кирпич [07.06.2022]В Саянске на финишную прямую вышло строительство завода силикатных изделий, который возводит ООО «Саянскгазобетон». Как рассказал Газете Дело исполнительный директор компании Алексей Наливных, до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев: его открытие планируют приурочить к профессиональному празднику – Дню строителя.
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«Акции надежнее денег» [03.06.2022]Эксперт «Фридом Финанс» – о рисках и перспективах иностранных фондовых рынков