У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Девелопмент по-новому. Как изменится подход MetaEstate к загородному рынку

Строительство загородного поселка «Патроны Парк» завершено на 90%, в работе у MetaEstate – новый проект премиум-класса «Кандинский» в Бурдаковке. Можно было бы плыть по течению, но это, по словам руководителя компании Дмитрия Кузнецова, верный путь к стагнации. В ближайшие годы девелопер намерен строить в пять раз больше, чем прежде, развивая территорию Иркутского района и предлагая рынку комплексный «мета-продукт». О стратегических целях в загородном девелопменте и новом подходе к проектированию – в нашем материале.